OD KORONAVIRUSA U POSLJEDNJA 24 SATA PREMINULA 4 ŠTIĆENIKA DOMA ZA STARIJE U DELNICAMA; Epidemiolog Kolarić: ‘Nemoguće je sve izolirati’

Član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić otkrio je kako je tijekom poslijepodneva preminula još jedna osoba iz Doma za starije u Delnicama te da virus u takve ustanove ulazi zbog zaraženih ‘u svijetu izvan domova’, bez obzira na to što se korisnici pridržavaju epidemioloških mjera

Nakon što se zaraza razbuktala u Domu za starije osobe u Delnicama, ondje je smješteno 49 COVID-pozitivnih štićenika, a u KBC-u Rijeka ih je 13. No, u posljednja 24 sata preminule su četiri osobe iz doma. Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić pojasnio je da je 80 posto ljudi asimptomatsko te da je slična situacija i u starijoj populaciji.

“Tako je i kod stariji ljudi, većina ih je asimptomatska, no kad se simptomi razviju, sve ide puno brže i budu teže kliničke slike. Nažalost, u domu u Delnicama do sada nam je preminulo četvero osoba. To je nova informacija”, obznanio je Kolarić u Dnevniku Nove TV.

Dodao je kako se starije osobe, kao pripadnici najugroženijih skupina, pridržavaju svih epidemioloških mjera, no da bi to trebali činiti i ostali, jer je domove za starije nemoguće izolirati.

“Onda bi to svi napravili, samo bi čuvali domove za starije jer su oni tamo najrizičniji. Dokle god imamo zaraženih u ‘svijetu izvan domova’, zaposlenici se kreću tamo, a obično to budu zaposlenici ili posjetitelji, a sada i korisnici domova izlaze van”, objasnio je Kolarić i dodao da se i korisnici mogu zaraziti i izvan doma te onda prenijeti virus u dom.

Polovica novozaraženih Zagrepčana ne zna gdje se zarazila

Epidemiolog je pojasnio i kako je moguće da u Zagrebu polovica novozaraženih osoba ne zna gdje i kako se zarazila. Istaknuo je da to znači kako nije pronađena zaražena osoba s kojom su bili u bliskom kontaktu.

“Kad vi razgovarate s osobom gdje su se mogli zaraziti, mi uvijek volimo kad možemo pratiti trag tko se od koga zarazio. Što imamo više ljudi za koje ne znamo gdje su se zarazili i koga su zarazili, imamo nešto veći broj zaraženih nego što bi voljeli da imamo”, objasnio je Kolarić.

I gripa može biti asimptomatska

Kolarić je istaknuo kako i gripa može biti asimptomatska, ali i da bi stanje s njom ove godine moglo biti nešto bolje. “Gripa i sve zarazne bolesti mogu biti asimptomatske. Gripa bude, od 15 do 20 ili 30 posto ljudi asimptomatska. Slično je kao i s koronavirusom. Možete se zaraziti, razviti blage ili teže simptome, gripa ima kraću inkubaciju, jedan do četiri dana. Obično ljudi već drugi dan dobiju simptome gripe, a zarazni su prvi dan. S obzirom na mjere koje provodimo, situacija bi mogla biti bolja. Ako pogledamo Australiju, koja je prošla zimu, tamo je drastično pao broj oboljelih od gripe jer su mjere koje radimo za koronavirus isto su efikasne i protiv gripe”, zaključio je Kolarić.

