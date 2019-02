OD IGLE DO TANJURA: Na naše su sudove ljudi uspjeli unijeti svašta, jedan je odvjetnik donio nož, a još nitko nije riješio misterij pištolja kod WC-a

‘Imate slučajeva da se kolega nabo na nož, na špricu…’

Ovog je tjedna bivši šef zagrebačke policije Željko Dolački na suđenje donio pilu. Sumnjiči ga se da fingirao provalu u svoj ured i ukrao novac i zlato, a ovu neuobičajenu scenu – da osumnjičeni vadi pilu sud mu je dozvolio.

No, RTL je istražio što sve ljudi nose na sud, ponekad i bez dozovle.

Nož, pištolj…

“Imate slučaj da su ljudi donijeli set tanjura. Da su donijeli odvijače, čekiće… Imate slučaj da su donijeli držalice od sjekire, jer on nije s tom držalicom udario susjeda nego s nečim drugim, a on smatra da bi to trebao pokazati na sudu.

Onda mi u takvim situacijama obavještavamo suca i onda sve zavisi da li sudac daje dozvolu, ne daje dozvolu, onda ako ne daju dozvolu mi to zadržavamo i vraćamo”, rekao je za RTL Jelenko Krešo, dopredsjednik sindikata pravosudne policije.

Jednom je odvjetnik unio nož bez znanja pravosudnih policajaca. To je uspio jer se odvjetnike ne pregledava, a nikad nije otkriveno kako je na splitskog sudu pištolj završio iza WC školjke.

Stav ‘Mi vas plaćamo, vi ste uhljebi’

“Danas je 21. stoljeće – mi radimo s metal detektorskim vratima i ručnim metal detektorima. Rentgen uređaji ne postoje, što bi nama apsolutno olakšalo i kontrolu stranaka i odvjetnika. Vi pružite torbu i vidite šta je u torbi”, kaže Krešo za RTL.

Pravosudni su policajci znali doživjeti niz neugodnosti. “Imate situacija da se kolega nabo na nož, da se nabo na špricu. Svakodnevna je situacija da tražite osobnu, da vas stjeraju u rodno mjesto ‘što vi radite tu, mi vas plaćamo, vi ste uhljebi'”, kaže Krešo.