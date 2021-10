Prije šest godina hrvatska je granica izgledala drugačije. Policajci, koje sada svjetska javnost percipira kao divljake s pendrecima, tada su mijenjali pelene sirijskim bebama, ljudima nosili tople obroke i ispraćali ih u organizirane vlakove prema Sloveniji. Cijeli svijet je to gledao, a papa Franjo i pohvalio.

Tada je i Europa izgledala drugačije. Pod vodstvom Angele Merkel, Europska je unija htjela primiti migrante. Tada su svi zgroženo gledali Mađare i Slovence koji su dizali žilet-žicu na granicama i ljudima podmetali noge ili slali kordone policije koji ni migrante s kartama nisu puštali na kolodvore.

Istodobno, hrvatski su policajci za ruku vodili djecu preko granice, prihvaćali ih iz vlaka i brinuli se za novorođenčad. Riječi hvale tada su imali i migranti i aktivisti.

"O tim policajcima smo 2015. godine pisali romane, priče iz Tisuću i jedne noći o humanosti, prizori policajaca sa djecom, a to su isti policajci koje mi danas optužujemo za zlostavljanje, nasilje itd", govori za RTL novinar Večernjeg lista, Hassan Haidar Diab, koji je pratio postupke policije s migrantima tada, ali i sada.

I ljudi su se promijenili

Drukčije su se prema migrantima tada ponašali i građani. Tisuće su donirale hranu ili odjeću da im put bude lakši. Na Bregani je napravljena i improvizirana tržnica s doniranom robom.

Svega nekoliko mjeseci kasnije, migrantske su rute zatvorene, a u idućim se godinama promijenio stav, ne samo politike, već i građana. Snimka premlaćivanja migranata koju je objavio RTL trebala je biti uznemirujuća, no sudeći prema komentarima na društvenim mrežama - nije.

"Pametno da su se sjetili skinuti obilježja i staviti fantomke, čista podrška momci"; "Samo tako nastavite! Da je vodstvo kako treba i vojska bi vam pomagala": "Ne tuku ih samo ih usmjeravaju, vi novinari odmah uveličavate"; "Mogli su bar sa nekim ozbiljnijim oružjem", dio je komentara na društvenim mrežama.

Krivac je u Bruxellesu

Zato bi se krivca trebalo tražiti u Bruxellesu, a ne u Zagrebu. "To nije bila hrvatska odluka, ja sam siguran. Sutra bi ministru unutarnjih poslova Božinoviću i svim našim policajcima bilo olakšanje kad bi im u Bruxellesu rekli: 'Ljudi, pustite nam opet milijun migranata'. I vidjeli biste kako bi sve opet teklo, kao i 2015. godine", jasno će Haidar Diab.

Takva se odluka čini nezamislivom. Čak je i Angela Merkel na pitanje o hrvatskoj policiji koja krši prava migranata u studenom 2019. rekla sljedeće: "Iz perspektive zemlje koja mora štititi vanjske granice to izgleda drugačije nego iz perspektive jedne zemlje koja je u sredini šengenskog prostora."

Tako se od policajaca koji su se igrali s djecom, došlo do optužbi i snimki premlaćivanja, pljački, silovanja... Razočaran snimkama, kao i reakcijama na njih, riječki nadbiskup Mate Uzinić oglasio se na Facebooku.

"…kao što sam kao građanin Republike Hrvatske ožalošćen i postiđen ovima snimkama i onim što one pokazuju i u kakvo nas društvo pretvara to što pokazuju. I u jednom i u drugom slučaju me je sram što sam čovjek jer i jedno i drugo, kao i mnogo drugoga što jedni drugima činimo, ali i onoga što ne činimo, a trebali bismo, ljaga je na našem ljudskom licu", napisao je Uzinić.

Solidarnost i ljudskost policajaca i ljudi otprije šest godina sigurno nije nestala...