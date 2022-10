U posljednjih 12 godina bivši premijer Ivo Sanader samo dva puta je čuo riječi "optuženi Ivo Sanader oslobađa se od optužbe", prisjetio se RTL Danas, čija je ekipa ustvrdila da su mnogi već i zaboravili za što se sve Sanaderu sudi.

Naime, otkako je napustio Banske dvore, promijenilo se pet Vlada, četiri premijera, četiri glavna državna odvjetnika, tri ravnatelja USKOK-a...

"Ja nikada nisam tvrdio ni da je kriv ni da nije kriv, ni sada ne ulazim u pravni aspekt problema. Međutim, to predugo traje", kazao je za RTL bivši predsjednik Sabora Luka Bebić.

U maratonskim sudskim procesima gotovo da nema onoga tko nije svjedočio. Od njegove obitelji, susjeda, političara do poduzetnika i raznih glazbenika, stoga ni ne čudi što je 12 godina kasnije interes splasnuo. Pogotovo jer Sanader od prvoga dana pred istražiteljima tvrdi isto, da je ponosan na sve što je napravio.

Sanadera je u zatvoru uvijek posjećivala supruga Mirjana, a ponekad i prijatelji poput Luke Bebića koji je založio čak i svoju imovinu.

"Rekao sam da sam ja prijatelj i kada je njemu dobro i kada mu nije dobro. I kada je suđenje i nije suđenje. Jer prijateljstvo se ne mjeri kao to jer, kako je rekao sveti Augustin, ako je postojalo prijateljstvo, pa nije, onda ga nije ni bilo", kazao je Bebić i priznao da je zbog Sanadera izgubio dio svojih prijatelja.

Sanaderov splitski prijatelj Jerko Rošin u zatvoru ga je posjetio samo jednom. Posljednji put ga je vidio prije pola godine.

"Kada je bio ovdje na sprovodu svoje majke. Tada smo se vidjeli na groblju. Progovorio je samo dvije-tri rečenice. Ostavio je dojam da fizički nije baš u najboljem stanju, da ima problema s kralježnicom, tlakom, srcem. Ali ono što je nevjerojatno kod njega je umna snaga, ne predaje se ni na koji način", naglasio je Rošin.

Tijekom svih ovih godina suđenja izmijenio se i cijeli niz sudaca. Zanimljivo je i da su dvije tužiteljice koje su počele slučaj Sanader u međuvremenu postale ravnateljice USKOK-a.

A prvi koji ga je osudio bio je tada predsjednik suda Ivan Turudić.

"Nanijeli ste štetu ugledu države u svijetu. Doprinijeli ste razočaranju ljudi u institucije sustava i stvaranje opće apatije i atmosfere bezizlaznosti", kazao je Turudić.

Ustavni sud tu je presudu na kraju srušio pa je sutkinja Maja Štampar Stipić uvela brži tempo. Rasprave su se počele snimati tonski. Sanaderu je uskraćeno pravo obrane, a kaznu je dobila čak i njegova odvjetnica Sloković.

"Nisam primijetio neko kolebanje, negativno raspoloženje, čak sam bio iznenađen. Malo smo se šalili da je on mene više tješio nego ja njega. Gledajte, tu razgovorima prisustvuje pravosudni policajac koji sve sluša što mi razgovaramo. Ja sam uvijek razgovarao ljudski, nisam nikad ulazio u ta razmatranja", kazao je Bebić.

Ivo Sanader iza rešetaka je gotovo osam godina. Najprije je bio u austrijskom zatvoru gdje je izbio skandal nakon što su izašle špijunske fotografije iz ćelije.

Dva je puta završavao i u Remetincu. Njegov posljednji izlazak pratio se s posebnom pozornošću, a izišao je poput medijske zvijezde.

Njegovi prijatelji danas su uvjereni u jedno: "Da je bio član neke druge stranke - neću reći koje - ovo mu se ne bi dogodilo", rekao je Bebić.

Ivo Sanader prstom je uvijek upirao u iste.

"Izbacili me iz stranke. Tadašnja predsjednica Vlade pozvala je Bajića i naredila moj kazneni progon. On je to morao poslušati jer mu je za mjesec dana isticao mandat", kazao je Sanader tada.

U najidealnijem scenariju Sanader bi na slobodu mogao sljedeće godine.