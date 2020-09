OD DJEČJIH ČARAPA ZA TRI DO KREVETA ZA PETSTOTINJAK KUNA: Ne, nije riječ o totalnoj rasprodaji, već o zaboravljenom obliku trgovine

S propašću većine hrvatskih tvornica nestali su i tvornički dućani, no oni koji su preostali nude domaće proizvode po nižim cijenama od onih u supermarketima i drugim trgovinama

Prije nekoliko desetljeća bi ljudi, kojima bi roba u slobodnoj prodaji bila skupa, svraćali u tvorničke dućane, gdje bi iste proizvode dobivali po znatno nižim cijenama. S nestankom tvornica, nestao je i takav oblik prodaje, no još se ponegdje mogu pronaći pravi tvornički dućani u kojima nema robe iz uvoza.

Zagrebačka tvrtka URIHO, u kojoj većinom rade osobe s invaliditetom, svoj tvornički dućan ima u Držićevoj ulici, preko puta Autobusnog kolodvora. U njemu su novinari 24sata pronašli veliki kišobran za 99 kuna, kuharska majica, kapa i hlače koštaju 330 kuna, pregača košta 45, a može se kupiti još i radna odjeća za konobare i frizerke, što košta između 130 i 150 kuna. Prodaju i majice, šalice i pregače s motivima purgera i purgerice u šestinskoj narodnoj nošnji.

Lom roba

U tvorničkom dućanu Jadran čarapa u zagrebačkoj Dubravi prošlog su tjedna dječje čarape koštale tri kune, a za 4,90 kuna su se mogle kupiti ženske čarape i dječje najlonke, dok su 9,90 kuna koštale dokoljenice i štrample za djecu. Paket sa sedam pari čarapa za odrasle stajao je 39,90 kuna. Cijene su toliko povoljne, jer se ondje rasprodaju tvornički viškovi, a cijene znaju biti niže zbog oštećene ambalaže. Iako jeftinih proizvoda nema u svim veličinama, čarape su općenito jeftinije nego u njihovim ostalim prodavaonicama.

Ista stvar je i u tvorničkom dućanu Kraša na Ravnicama, gdje prodaju “lom” robu, odnosno ostatak od proizvodnje, pa je tako bilo moguće nabaviti Bananko od 600 grama za 24,99 kuna, 500 grama Ki-Ki bombona za 29,50 kuna, pola kilograma čokolade s keksima za 22,95 kuna, a 700 grama slanih štapića za 12,99 kuna. Naravno, i drugi proizvodi su u prodaji.

Čuvanje tradicije

Ljubitelji finih alkoholnih likera doći će na svoje u Maraksinom tvorničkom dućanu na zadarskom poluotoku, gdje se po litri pića može proći i 15 kuna jeftinije, a za pakiranja u obliku suvenira i do 100 kuna jeftinije. Naravno, u toj cijeni dolazi i tradicija. Naime, kada je osnivač tvornice likera, Francesco Drioli, proširio svoje tržište od Petrograda do Carigrada, uveo je posebnu tehniku ručnog pletenja boca, koja se zadržala i do danas, jer ljudi, između ostalog, inzistiraju i na tome.

“Najviše nam dolaze domaći ljudi koji poznaju naša pića pa znaju da će kod nas proći jeftinije. Izvrsno se prodaje i liker Maraschino u pletenoj boci. Ove turističke sezone imali smo priličan broj degustacija pa se ljudima liker svidi i dođu po cijelu bocu. Likere u većim količinama su nam kupovali Poljaci, a Nijemci šljivovicu”, kažu prodavačice Katarina i Ivana.

Osim alkohola, u trgovini se mogu pronaći i sokovi, pa tako Amarena košta svega 5,60 kuna, sirup u staklenoj boci 25, a u plastičnoj 20 kuna. Sokovi u tetrapaku koštaju sedam kuna, a dječji sokovi od dvije do tri kune, ovisno o okusu. Moguće je kupiti i džemove od 250 grama za 17 kuna.

Dalmacijavino danas svoje proizvode plasira uglavnom po supermarketima, no zadržali su trgovinu u sklopu tvornice, koja služi samo za vlastite djelatnike i druge tvrtke, dok je njihova specijalizirana trgovina u Drnišu s popustima otvorena za sve. Tako se u njoj može pronaći litra Debita za 29, litra plavine za 24, Merlota za 26 i Kvasine za 12 kuna. Dvije litre Pipija koštaju svega devet kuna.

Povoljno i po selima

Tvorničkih dućana ima i po manjim hrvatskim mjestima, a u njia se može, pak, kupiti svašta. Tako se u Siraču pokraj Daruvara nalazi trgovina tvornice Suvenir Arbor u kojoj rade uglavnom osobe s invaliditetom. U njoj se mogu pronaći svi mogući drveni proizvodi i namještaj po znatno nižim cijenama. Osim toga, njihovi su proizvodi napravljeni od punog drveta.

Tako masivni krevet bez podnice košta 528 kuna, a za samu podnicu je potrebno izdvojiti još 138,37 kuna. krevet na kat s dvije podnice košta 1415,95 kuna, daske za rezanje ili serviranje hrane koštaju 29 kuna, dok je kruna njihove ponude drveni stol s metalnim nogama za osmero ljudi, koji košta 2900 kuna. U trgovini kažu da ima dana kada nitko ne dođe, no poznavatelji tržišta znaju da je gotovo nemoguće dobiti namještaj od punog drveta po ovakvoj cijeni, pa se čini da se čak i uz trošak goriva, isplati potegnuti do okolice Daruvara.

