OD DISTANCE DO ZATVARANJA ŠKOLA: Ovo je 6 najvažnijih stvari koje morate znati u vezi nove školske godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i HZJZ izdali su upute za početak korona školske godine, no vrlo je teško reći kako će ovo s papira izgledati u praksi

Idućeg ponedjeljka, 7. rujna školarci se vraćaju u svoje klupe, a roditeljima je još puno upitnika iznad glave kada je u pitanju početak školske godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i HZJZ izdali su upute za početak korona školske godine, no vrlo je teško reći kako će ovo s papira izgledati u praksi. Datum početka je za sada jedini izvjestan, no i on se može promijeniti dođe li do drastičnog pogoršanja epidemiološke slike.

“Svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi”, stoji u dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.

Neki kritičari bi rekli da u uputama zapravo piše “snađite se kako znate i nadajmo se najboljem”. RTL je izdvojio šest najvažnijih stvari za roditelje i učenike uoči početka nove školske godine:

#1 Fizički kontakt i nastava

Socijalna distanca je prioritet broj jedan u organiziranju nastave u školama. Prema preporukama, svaki razred boravi u svojoj učionici i bilo bi poželjno da se ona ne mijenja. U razredima treba osigurati razmak među učenicima od najmanje 1,5 metra (poželjno je dva), a tamo gdje to nije moguće, organizirat će se smjene. Tamo gdje već nastava ide u dvije smjene, kombinirat će se turnusi s nastavom online od kuće.

U krajnjem slučaju, ako se niti jedno od toga ne može organizirati, učenici će sjediti u razredima kao i do sada, ali obavezno pod maskama, što je izvedivo kod viših razreda OŠ ili pak u srednjoj školi. No, lokalni stožer može donijeti odluku da maske u pojedinim školama nisu ni potrebne. Preporučuje se što više blok sati, čak i blok-nastava, kako bi se minimaliziralo putovanje nastavnika po različitim školama i previše izmjena u razredima, piše RTL.

Tjelesni odgoj, što podrazumijeva napuštanje učionica, održavat će se, ali uz uputu da se djeca iz različitih razreda ne miješaju niti u svlačionici niti u dvorani. Preporučuje se što više nastave vani. Za učenike nižih razreda nastava će se odvijati po sistemu “balončić” ili “mjehurić” – sva djeca istog razreda uvijek su na jednom mjestu, skupa sa svojim učiteljem ili učiteljicom.

Uputa je i da se nastava organizira na način da ona za sve učenike ne počinje i ne završava u isto vrijeme, nego u razmaku od 15 do 30 minuta među odjeljenjima, kao i odmori kako bi kontakt s učenicima iz drugih razreda bio što manji. Iz tog razloga, ukida se školsko zvono.

Kako bi se smanjio kontakt među učenicima, čak je predloženo da se kroz hodnike organizira kretanje u jednom smjeru. S obzirom na upute, još je neizvjesno kako će mnoge škole organizirati dnevni boravak ili pak izborne predmete.

#2 Prehrana i odlazak na toalet

Hrana je ono što predstavlja muku za roditelje. Djeca u školi sigurno neće biti gladna ako postoji mogućnost da nova organizacija ide nauštrb kvalitete obroka. Prehrana učenika bit će organizirana u razredima tako da se unaprijed mogu podijeliti porcije ili će to biti pakirani obroci. Može se organizirati i u blagovaonici, ali uz razmak i po skupinama. Preporuča se i postavljanje pregrada na stolove. Treba izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

U “novo normalno” nastavi ni odlazak na toalet neće biti ono čega se mnogi sjećaju. Na ulaznim vratima u toalet trebalo bi označiti maksimalan broj korisnika, mjesto za red, put kretanja i umivaonike koji se mogu koristiti, a treba se pridržavati razmaka…

Kad je riječ o učenicima od 1. do 4. razreda, o tome kako funkcionira “mjehurić” bit će pod potpunom kontrolom učitelja i učiteljica koji će voditi računa o organiziranim ulascima u učionicu, toaletu, pranju ruku te da djeca ne izlaze iz razreda za vrijeme odmora, piše RTL.

#3 Mjerenje temperature

Za sve koji odlaze u školsku ustanovu mjerenje temperature je obavezno. Najprije će učenicima temperaturu izmjeriti roditelji.

Učiteljima se temperatura mjeri prilikom dolaska u školu, no preporuča se i mjerenje kod kuće. U slučaju povišene temperature, osoba ne dolazi u školu.

#4 Prijevoz do škole

Ono što se učenicima savjetuje jest izbjegavanje gužvi, dok je nošenje maski obavezno. U organiziranom prijevozu mora biti osiguran razmak. Djeca iz iste obitelji mogu biti zajedno, a preporuka je da se prevoze učenici u skupinama onako kako su u školama.

U autobusima koji služe isključivo za prijevoz djece, djeca imaju uvijek, po mogućnosti, stalno mjesto na kojem sjede od prvog dana.

#5 Što u slučaju zaraze?

Ako učenici razviju simptome COVID-a 19 tijekom boravka u školi, odmah se obavještavaju roditelji da dođu po dijete, a ono se odmah mora izolirati od drugih. Najnormalnije se nastavlja s radom u razredu u kojem je došlo do pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji upućuju na zarazu.

Međutim, ako se zaraza potvrdi nakon testiranja, svi koji su bili u bliskom kontaktu sa pozitivnim učenikom ili nekim od djelatnika škole idu u samoizolaciju. Ako više osoba u istom razredu ima simptome, onda se postupa prema mišljenju liječnika.

#6 Hoće li se škole zatvoriti zbog zaraze?

Ako se pojavi veći broj zaraženih u nekoj školi, ravnatelji će se naći u situaciji da moraju zatvoriti školu. Taj slučaj nije predviđen u uputama jer se odluka treba donijeti u hodu.

Škola će u suradnji s lokalnim stožerom donijeti odluku o eventualnom privremenom zatvaranju i nastavi od kuće. “Ravnatelj i lokalni stožeri imaju najbolji pregled situacije na terenu”, kazali RTL-u iz Ministarstva.