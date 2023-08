Od danas, 22. kolovoza od 8 sati, pa sve do ponedjeljka, 4. rujna do 4 sata, trajat će radovi na južnom kolniku zagrebačke Ulice kneza Branimira. Riječ je o potezu na dijelu od Štefanovečke do Osječke ulice koja će biti zatvorena za sav promet, piše na službenim stranicama Grada Zagreba.

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", poručili su iz Grada.

Ovo su obilazni pravci:

Čulinečka – Platana – Južna – ul. Kneza Branimira – Osječka

Vukomerečka cesta – Resnički put - Trnava - Čulinečka cesta.