OD 2020. BIBLIJA VIŠE NEĆE BITI ISTA: ‘Sin Božji’, ‘Duh Sveti’ i ‘Jahve’ dobit će nove nazive, sve je odobrila Crkva

Na novom integriranom prijevodu Biblije na suvremeni i moderan hrvatski jezik radi se sustavno već dugi niz godina, a nova Biblija mogla bi ugledati svjetlo dana 2020. godine. A neke od promjena uključivat će i novi prijevod riječi kao što je ‘Sin Božji’, ‘Duh Sveti’, ‘Jahve’, ‘I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost’

Pisali su ga ribari za obične ljude

“Ovaj novi prijevod Biblije namijenjen je ponajprije mladima. Mi želimo da to bude tekst koji će i mladima biti razumljiv i koji će potaknuti ljude da o njemu razmišljaju. Taj će jezik biti ozbiljan i dostojanstven, nipošto ne kolokvijalan, ali u svakom slučaju – moderan i suvremen. U njemu neće biti arhaizama. Uostalom, Novi zavjet su napisali ribari, za obične ljude, a ne akademici”, kaže dr. Boris Beck, jedan od 25 suradnika u za mnoge revolucionarnom projektu novog hrvatskog prijevoda Biblije, koji ulazi u završnu fazu, otkriva Globus.

“Pogrešno je kada se jezik Biblije želi namjerno postariti, to je kič-pristup. Mi to radimo za Crkvu, a ne za Društvo književnika ili Nacionalnu knjižnicu. To nije visoki stil, i to prevoditi kao visoku književnost nije nego stilska laž. Ovaj naš prijevod Bibliju ne želi mistificirati, pa da djeluje uzvišenije – Biblija je već sama po sebi dovoljno uzvišena”, kaže Beck koji ima važnu ulogu u projektu kao redaktor za stil.

Raznoliki profil suradnika

Nositelj projekta je Hrvatsko biblijsko društvo, u suradnji sa Sjedinjenim biblijskim društvima (United Bible Societes, UBS, osnovano 1804. u Londonu), međunarodnom ekumenskom institucijom za prevođenje i širenje Biblije.

Na projektu “Hrvatskog standardnog prijevoda Biblije” angažirani su vodeći hrvatski bibličari, doktori biblijskih znanosti, među kojima su Božo Lujić, Mato Zovkić, Mario Cifrak, Danijel Berković i drugi. Kako je projekt ekumenskog karaktera, na projektu rade tri suradnika koji nisu katolici: Danijel Berković (Evanđeoska pentekostna crkva), Dragutin Matak(Kršćanska adventistička crkva) i, danas pokojni, Davorin Peterlin (Baptisti). Na projektu rade i dvije žene: Anđela Jeličić i Bruna Velčić.

Povijesna važnost

To je prvi integralni prijevod Biblije na uistinu suvremeni i moderni hrvatski jezik, te se smatra kako u tome leži njegova povijesna važnost. Za mnoge ovo je najveći i najambiciozniji prevoditeljski projekt otkako postoji Hrvatska kao samostalna država, ističe Globus.

PRIJAŠNJI PRIJEVODI:

“Sin Božji”, “Duh Sveti”, “Jahve”, I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost

NOVI PRIJEVOD:

“Božji Sin”, “Sveti Duh”, “Gospodin”, Tada je Bog rekao: “Neka nastane svjetlost” – i pojavila se