Tijekom mandata ove Vlade Andrej Plenković postao je predsjednik Vlade sa najdužim stažem na toj dužnosti - 4. svibnja 2022. nadmašio je dotadašnji rekord Ive Sanadera od pet godina i 195 dana.

No ministri su daleko kraćeg vijeka. Od 20 ministara koji su stajali uz Plenkovića 2016. ostalo ih je svega troje. ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministar branitelja Tomo Medved i ministar prometa Oleg Butković. Vladu, i onu 14. i ovu 15. ministri su napuštali na različite načine, ali nikad osobito tiho, a neki i u lisičinama, ali sve rekonstrukcije Plenković je preživio, čak i kada se činilo da je izgubio podršku u Saboru.

'Tajnice, pripremite papire'

Nakon neočekivano dobrih rezultata na izborima 2016. na Vlast su ga doveli Mostovci, kojima se zahvalio na suradnji u travnju 2017. kada nisu podržali Vladin stav o glasanju o nepovjerenju ministru Mariću.

"Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra", rekao je tada premijer. Usprkost tome, Plenković je uspio sklepati podršku u Saboru. No ostatak mandata nije ostao miran, Od Kušćevića do Kujundžića, od Martine Dalić do Gorana Marića, većina ministara je napuštala pritisnuta istragama.

Uskok krojio Vladu

No sve te afere nisu spriječile Plenkovića da premoćno pobijedi na idućim izborima, i osigura još jedan mandat. Ovoga puta bili su mu dovoljni tek manji partneri kako bi imao većinu. No ponovo mu je probleme predstavljao Uskok, pa je jedan od članova vlade čak i uhićen dok je još bio ministar, zbog čega je oporba znala isticati kako mu Uskok rekonstruira Vladu.

Kako se pod istragom našlo više ministara, Plenović je krenuo u još jednu rekonstrukciju Vlade Najnovija rekonstrukcija dogodila se nakon Uskrsa, a teška srca srca ili ne, pritom je iz Vlade otišao i jedan od suradnika iz prošlog mandata, Tomislav Ćorić, koji se, kažu , umorio. Svojevoljno je otišla samo Marija Pejčinović Burić da bi postala glavna tajnica Vijeća Europe.

Jasna uloga trojca, ali sada nedostaje ključni kotačić

Trojac koji preživio sve afere svojih kolege, i jedini koji su još u Banskim dvorima imaju jasnu ulogu. Braniteljsku populaciju umirio čovjek iz šatora Tomo Medved, a jaku vezu s lokalnim podružnicama HDZ-a pokrio je Oleg Butković. Obuljen Koržinek na poziciji ministrice kulture, po novome i medija, od prvog dana uživa veliko povjerenje svog šefa.

Veliko povjerenje uživao je i Zdravko Marić, koji je u Banskim dvorima još od vlade Tihomira Oreškovića. Osim što bez njega ni jedna Plenkovićeva računica nije bila moguća, on je svakako bio i najpopularniji ministar pa se osim u radu Vlade, Plenković na njega mogao osloniti i u 'bildanju' percepcije. Sada je i ministar, zbog kojeg je Plenković po kratkom postupku odrezao Most iz Vlade, koji je u Banskim dvorima dulje i od njega samoga i kojemu malo tko osporava stručnost i umjerenost u komunikaciji dao ostavku iz "osobnih razloga".

