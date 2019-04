OD 1. TRAVNJA KREĆE POSKUPLJENJE STRUJE: Evo koliko više će plaćati poduzetnici, a koliko kućanstva

Privredni subjekti koji su do sada mjesečno za potrošnju struje izdvajali 1000 kuna mogu očekivati iznos veći od 1200 kuna na računu za travanj

Gospodarskim subjektima koji su ostali kod HEP Elektre u tzv. zajamčenoj usluzi će struja poskupjeti od 1. travnja u prosjeku više od 20 posto, a pojedinima i više od 30 posto, piše Slobodna Dalmacija. Ta se vijest tiče otprilike deset posto kupaca u Hrvatskoj koji nisu prešli tržišnim opskrbljivačima struje ili ukoliko jesu, no te tvrtke su ugasile djelatnost i otišle s hrvatskog tržišta.

Pravo mijenjanja cijene

Privredni subjekti koji su do sada mjesečno za potrošnju struje izdvajali 1000 kuna mogu očekivati iznos veći od 1200 kuna na računu za travanj.

“Riječ je o potrošačima koji su u okviru bijelog dvotarifnog modela i na niskom naponu, a to je većina onih koji se opskrbljuju u okviru zajamčene usluge. Njima cijena energije skače s 54 lipe po kilovatsatu na 75 lipa po kilovatsatu, i to u višoj tarifi, te s 32 lipe na 44 lipa po kilovatsatu u nižoj. Povećanje je još značajnije za tvrtke koje su na visokom naponu, ali njih ima manje…Napominjem kako davatelj usluge, u ovom slučaju Hrvatska elektroprivreda, uz suglasnost ili po nalogu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), ima pravo gospodarskim subjektima mijenjati cijenu usluge četiri puta godišnje, a kućanstvima dvaput, 1. siječnja i 1. srpnja”, kaže Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje u udruzi “Splitski potrošač”.

Prema cijeni na burzi električne struje

“Gospodarstvenici koji se nađu pogođeni spomenutim računima, a bit će, naravno, u roku od dva mjeseca mogu promijeniti davatelja usluge, odnosno prijeći eventualno kojem od tržišnih opskrbljivača budući da su oni cijelo vrijeme “cjenovno” povoljniji od HEP-a. Ako to propuste učiniti u navedenom roku, onda im za iduće razdoblje slijedi nova “kazna” jer im opet raste cijena; u većoj tarifi na 85 lipa po kilovatsatu, a u nižoj na 50 lipa”, objašnjava Kurtović.

U Narodnim novinama objavljena je obavijest o novim cijenama, a u obrazloženju stoji kako je promijenjena metodologija izračuna, i to u skladu s referentnom cijenom koja se obračunava na osnovu HUDEX-ove burze električne energije u Budimpešti. Naime, na njoj posluju svi energetski subjekti prisutni na hrvatskom i regionalnom tržištu.

Kurtović tvrda da je to poskupljenje opasan signal i za kućanstva koja su ostala u HEP-ovoj univerzalnoj usluzi (HEP Elektra), a takvih je čak 90 posto u Hrvatskoj.

Pokupljenje za kućanstva

“Cijena energije na HUDEX-ovoj burzi u Mađarskoj značajno je otišla gore početkom ove godine, a budući da nemamo dovoljno svojih izvora, te smo prisiljeni uvoziti energiju, realno je očekivati da će se takva situacija odraziti i na cijenu struje za kućanstva. Osim toga, ni trenutačno stanje s hidrologijom ne ide nam u prilog, a ostane li i dalje tako, poskupljenje za kućanstva je sasvim izvjesno”, ističe stručnjak za energetsko tarifiranje u udruzi “Splitski potrošač” koji kaže kako je teško precizno izračunati koliki se rast cijene može očekivati u tom segmentu.

No, kaže kako bi to moglo biti u rasponu od oko pet do šest posto. Računi prosječnog dalmatinskog kućanstva koje nema alternativne izvore energije i koje prosječno troši oko 600 kuna mjesečno, računi bi trebali biti već za četrdesetak kuna.

Građani bi mogli očekivati poskupljenje od 1. srpnja budući da po važećoj metodologiji za univerzalnu uslugu s tim datumom davatelj usluge može mijenjati cijenu ili mu HERA može naložiti da je mijenja. Naime, cijena električne energije hrvatskim kućanstva nije se značajno mijenjala zadnje četiri godine i na snazi su aktualne tarife od prvog srpnja 2015. godine.