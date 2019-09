OD 1. SIJEČNJA GRAĐANE OČEKUJU VELIKE PROMJENE: Na snagu stupaju brojni novi zakoni, znate li što se sve mijenja u 2019.?

Najveće promjene očekuju građane kada je riječ o poreznoj politici jer na snagu stupa snižena stopa od 13 posto za svježe meso, isporuku živih životinja, ribu, povrće i voće, jaja, mahunasto suho povrće i dječje pelene

Građane očekuju brojne promjene zbog niza zakona koji stupaju na snagu početkom godine. Najveće promjene očekuje građane kada je riječ o poreznoj politici, naime sniženom stopom od 13 posto oporezivat će se od 1. siječnja svježe meso, isporuka živih životinja, riba, povrće i voće, jaja, mahunasto suho povrće i dječje pelene.

Bezreceptni lijekovi će se izjednačiti s onima koji se izdaju na recept s primjenom stope od pet posto. Stopa od pet posto primjenjivat će se i na elektronička izdanja knjiga, udžbenike i ostalih publikacije, piše Dnevnik.hr.

Porezna reforma

Dolazi do promjena i u porezu na dohodak. Do sada se primjenjivala stopa od 24 posto na poreznu osnovicu do 17 i pol tisuća kuna, a s prvim danom u novoj godini taj prag raste na 30 tisuća kuna što znači da će se veća stopa poreza na dohodak od 36 posto primjenjivati na poreznu osnovicu veću od 30.000 kuna na mjesec.

Kada je riječ o Zakonu o doprinosima, ukida se doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu na radu, ali se povećava onaj za zdravstveno osiguranje s 15 na 16 i pol posto.

One koji planiraju kupovati stan, razveselit će vijest da iduće godine pada porez na nekretnine s četiri na tri posto.

Mirovinska reforma

Velike promjene stupaju i u mirovinskom sustavu. Naime, od 2033. godine ići će se u mirovinu sa 67 godina, a jedan od uvjeta je i 40 godina staža. Jedna od novina je i penalizacija ranijeg odlaska u mirovinu: za svaku godinu 4,8 posto.

To znači da ako odete pet godina ranije u mirovinu, prosječna mirovina od 2600 kuna pala bi za 530 kuna te iznosila 2070 kuna.

Ukida se beneficirani radni staži i to za 43 zanimanja koja u Hrvatskoj više ne postoje, poput radnih mjesta u rudnicima i željezarama.

Promjene u zdravstvu i pravosuđu

Građane očekuju promjene i u zdravstvu. Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izdvaja se obavezu posebnog dežurstva, što znači da će u domovima zdravlja noću, vikendima i blagdanima morati dežurati jedna ambulanta.

Kada je riječ o pravosuđu, dolazi do ukidanja prekršajnih sudova koji se od Nove godine spajaju s općinskim. A jedina dva prekršajna suda koja ostaju su ona u Splitu i u Zagrebu.

Paušalni porez iznosit će 750 kuna

Iznajmljivače smještaja u idućoj godini očekuju promjene. Ako lokalna samouprava sama ne odredi paušalnu naknadu koja može iznositi od 150 do 1500 kuna, tada će taj paušalni porez iznositi 750 kuna.

Od 1. siječnja raste minimalna naknada za studentski rad. Umjesto 21 i pol kune po satu, moći će zarađivati 23 kune i 44 lipe.