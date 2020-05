OD 1. LIPNJA STIŽU CRO KARTICE: Hoće li Vlada njima donekle spasiti sezonu? Poduzetnik oštro protiv: ‘Radnici privatnog sektora je neće dobiti…’

Pandemija koronavirusa jedan od razloga zašto je CRO kartica konačno došla na red jer je upitan dolazak stranih turista na Jadran pa Ministarstvo turizma tako želi potaknuti domaće turiste da dođu za vrijeme turističke sezone, ne samo tijekom predsezone ili postsezone, što je prvo bio plan

CRO kartice prvi put se su se spomenule 2016. godine kao ideja za poticanje domaće ugostiteljsko-turističke potrošnje, povećanje udjela domaćih turista u korištenju ugostiteljskih i turističkih usluga. Riječ je o karticama na koje će poslodavci radnicima moći uplatiti 2.500 kuna te će oni taj iznos moći koristiti samo na fizičkim prodajnim mjestima restorana i smještaja u Hrvatskoj, doznaje Index od Ministarstva turizma.

“Projekt je već lani usvojen na Vladi, a sad je završen i proces s bankama i kartice će biti spremne za uporabu od početka lipnja. Potpisani su ugovori sa sedam banaka (Agram banka Zagreb, PBZ, Erste, RBA, OTP, HPB i Podravska banka). Budući da je to kartica koja treba kontrolirati korištenje novca isključivo u Hrvatskoj, oni koji dobiju karticu mogu s njom plaćati preko POS uređaja ovih banaka. Plaćanje će biti moguće na prodajnim mjestima u djelatnostima smještaja i usluga posluživanja hrane i pića. Neće biti moguće online korištenje”, objasnila je za Index Slađana Vignjević, glasnogovornica Ministarstva turizma.

RADNICI ĆE DOBIVATI DO 2500 KUNA: Vlada uvela ‘Cro karticu’ za potrošnju u turizmu, evo kako ona funkcionira

Velike firme uvest će CRO kartice, svaki drugi poslodavac pokazao interes

Glasnogovornica Ministarstva za Index tvrdi da je dosta zainteresiranih firmi koje bi svojim zaposlenicima omogućile CRO kartice te dodaje da je poslodavcima taj dio neoporeziv. Prema anketi koju su proveli, navodi Vignjević, svaki drugi poslodavac je pokazao interes i dosta se velikih firmi odlučilo za uvođenje CRO kartice. Rekla je da 63 posto poslodavaca preferira iznos od 1.000 do 3.000 kuna, ali Ministarstvo je odredilo da svota bude 2.500 kuna. U Ministarstvu smatraju da će kartica imati učinak na domaći turizam.

U javnosti se o uvođenju CRO kartica počelo razmišljati krajem 2016. godine. Kako piše Index, prvo je ta kartica bila zamišljena tako da pojača predsezonu i potsezonu te da u to vrijeme domaći turisti odlaze na Jadran i da samo tada mogu koristiti iznos na kartici. Projekt je trebao biti pušten “u pogon” 2017., no to se nije dogodilo pa iz Ministarstva otkrivaju da će se to konačno dogoditi 1. lipnja 2020. U Ministarstvu tvrde da će tog datuma sve biti spremno i da će radnici moći podići kartice u bankama koje je navela glasnogovornica Ministarstva turizma.

Pandemija koronavirusa jedan od razloga zašto je CRO kartica konačno došla na red jer je upitan dolazak stranih turista na Jadran pa Ministarstvo turizma tako želi potaknuti domaće turiste da dođu za vrijeme turističke sezone, ne samo tijekom predsezone ili postsezone.

HOĆEMO LI OVO IKADA DOČEKATI? Vlada želi da vam poslodavci uplate 2500 kn koje bi trošili za zimovanje ili ljetovanje

Poduzetnik Bujas: ‘Jasno je da zaposlenici u privatnom sektoru neće dobiti tu karticu’

Hrvoje Bujas, čelnik udruge Glas poduzenika za Index je iznio svoje mišljenje o CRO kartici te rekao da smatra da je u sadašnjoj situaciji, kada su tvrtkama značajno pali prihodi i krenulo se u rezanje plaća i otpuštanje, nerealno da poslodavci u isto vrijeme osiguravaju radnicima 2.500 kuna za ljetovanje. Ne pomaže čak ni to što je riječ o neoporezivom iznosu.

“Suludo da će itko u hrvatskom realnom sektoru ijednu kunu uplatiti na tu karticu. E sad, hoće li država uplaćivati javnom sektoru ili svojim zaposlenicima u državnom sektoru stavljati određena sredstva na karticu, to je njihova stvar. Međutim, jasno je da zaposlenici u privatnom sektoru neće dobiti tu karticu. Isto tako smatram da je ona neupotrebljiva, ne može se koristiti online i tako se onemogućuje online turističkim agencijama u Hrvatskoj, koje su izrazito pogođene ovom krizom, da prodaju hotele u Hrvatskoj”, kazao je poduzenik Bujas te dodaje da je o tom problemu preko videopoziva razgovarao s ministrom Garijem Cappellijem.

Problem što se kartice ne mogu koristiti za online kupovinu

“Mi smo mu ukazali na taj problem i predložili da se to tehnički riješi i da se nadoda modul kako bi se omogućilo online korištenje u Hrvatskoj. Mi u načelu nemamo ništa protiv CRO kartica, dapače, ako će to pomoći turizmu, i neki su naši članovi zadovoljni, no siguran sam da se one neće koristiti u privatnom sektoru. Plus, kako sam rekao, veliki problem je što agencije online neće moći koristiti tu karticu te da u digitalno doba nisu uključene u tržišnu utakmicu, te su agencije stavljene pred zid. I one računaju na neki dio, kad će se već pomoći hotelima i restoranima, a uz to, na taj bi se način pomoglo i malim iznajmljivačima koji idu preko agencija do gostiju”, rekao je Bujas za Index.

Poduzetnik navodi kako je nevjerojatno da smo u digitalnom dobu opet spali na pečate. Za kraj je još jednom istaknuo da je sasvim jasno da će CRO kartica biti na usluzi samo javnom i državnom sektoru.

Direktor Hrvatske udruge turizma: ‘Tajming CRO kartica nije najbolji’

Direktor Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić, misli da je svako poticanje u turizmu dobrodošlo kao i CRO kartica. Ipak, smatra Ostojić, sada je krivi tajming.

“Pitanje je koliko će u ovim okvirima biti subjekata koji će moći priuštiti svojim zaposlenicima tu mogućnost korištenja CRO kartice. Tajming nije najbolji. Koliko razumijem, onaj koji bude mogao će dati, no neće se dogoditi nikakav spektakl. Na taj projekt ne gledam kao na jednogodišnji, već kao na dugoročni koji će trajati niz godina. Projekt treba gledati u cijelosti. Ako prve godine ne funkcionira, ok, ne trebaju mu se odmah naći nedostaci. Mislim da je projekt dobar, ali da tajming nije najsretniji”, komentirao je Ostojić za Index.

KOJI JE ZAPRAVO PLAN ZA LJETO? Korona-koridor mogao bi biti jedini spas za hrvatski turizam – osim češkog, otvara nam se još jedno tržište