OČITAVAO JE BROJILO I PAO, A DANAS NE OSJEĆA NI RUKE NITI NOGE: Kći podigla kaznenu prijavu, proziva ministra Beroša; ‘Je li moguće da štedite…’

Jasna Batarelo Zorica, kći odvjetnika Mirka Batarela, koji je nakon ozljede 19. siječnja ove godine završio na hitnoj u KBC-u Sestre milosrdnice, već tri mjeseca pokušava rasvijetliti je li njezin otac dobio odgovarajuću medicinsku skrb

Odvjetnik Mirko Batarelo sada već treći mjesec leži u Traumatološkoj bolnici u Zagrebu, ne može više micati ni rukama niti nogama, tetraplegičan je – oduzet od vrata naniže, jedva komunicira, donedavno nije mogao niti disati samostalno. S obzirom na zabranu posjeta u bolnicama zbog epidemije koronavirusa, njegova kći, Jasna Batarelo Zorica, opisuje kako ona i drugi članovi obitelji ovise o ljubaznim sestrama ili liječnicama i liječnicima koji pristaju držati mobitel uz očevo uho, a onda mu oni govore i objašnjavaju, koliko mogu.

Do 19. siječnja ove godine Mirko Batarelo je bio vitalan i pun snage. Tog dana se uspeo na stolac radi očitanja brojila potrošnje struje u odvjetničkom uredu, poskliznuo se, pao, udario leđima i glavom, raskrvarila mu se glava. “Udarac je bio očito jak, ali nije pao u nesvijest, tako da je bio u stanju otvoriti vrata ljudima koji su dolazili u njegov ured te nazvali hitnu pomoć. Odvezen je potom u Vinogradsku bolnicu, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, gdje je pregledan i zadržan preko noći”, opisuje njegova kći Jasna. Sutradan, 20. siječnja, otpuštaju ga na kućnu njegu.

“Toga je dana moj otac još uvijek hodao, sjedio, ali trpio snažne bolove, zbog čega je pio analgetike. Dan nakon toga, u jutarnjim satima, moj otac je potpuno klonuo, nije mogao micati više niti rukama niti nogama. Pozvana je ponovno hitna pomoć te je opet odvezen u istu bolnicu gdje nakon sati i sati lutanja i sumnji na infarkt, pa moždani udar itd. – utvrđuju da ima frakturu vratne kralježnice. Nakon toga ga se šalje u Traumatološku kliniku, u Draškovićevoj ulici, gdje ga prvo doslovno oživljavaju, a zatim negdje oko ponoći podvrgavaju operativnom zahvatu, učvršćenja tog puknutog dijela vratne kralješnice”, opisuje Jasna Batarelo Zorica.

Jesu li napravljene sve pretrage?

Obitelj se odmah počela pitati kako je moguće da kod prvog pregleda na hitnoj nije utvrđeno što se zbilo, je li napravljen propust, jesu li uopće pregledali vratnu kralješnicu kako treba. Iz otpusnog pisma čitaju da je napravljena RTG pretraga, no – je li to bilo dovoljno? Jasna Batarelo Zorica je odlučila istjerati istinu na čistac. Piše prvu prijavu u Ministarstvo zdravstva, u ured ministra Vilija Beroša, a 28. siječnja stiže odgovor iz Ministarstva da je ministar “zatražio očitovanje od KBC-a Sestre milosrdnice”, te da će obitelj biti obaviještena.

“Poštovani gosp. ministre, ovaj mail ne pišem s gorčinom, već potpuno racionalno, nakon što sam nekoliko dana o svemu dobro razmislila i s mnogo ljudi se savjetovala. Ne pišem niti stoga da bih stvorila pretpostavke za vođenje kakvog sudskog postupka, već jedino očekujući da mi kažete je li postupanje vaših kolega 19. siječnja 2021. prema mojem ocu Mirku Batarelu bilo primjereno i po pravilima struke, i ako nije da me obavijestite kakve mjere protiv takvih vaših kolega ste poduzeli. Ako je sve bilo u redu, onda i to želim znati, da mi savjest bude mirna”, dio je jednog dopisa upućenog ministru Berošu. Jasna Batarelo Zorica naglašava da samo želi saznati istinu, utvrditi je li postupanje na hitnom prijmu Vinogradskoj bilo normalno ili nije. Ako se pogriješilo, da se utvrdi tko je pogriješio, da se ne bi pogreške tog tipa i dalje ponavljale. Ako je pak bilo sve po pravilima struke, neka to netko napiše i potpiše. Nije htjela ostati na neslužbenim interpretacijama.

Ali prolazili su dani i tjedni, ali iz Ministarstva zdravstva nije stizao nikakav odgovor, niti ikakvo pojašnjenje na temelju “očitovanja” – ako je očitovanje stiglo. Stigao je potom dopis iz Ministarstva zdravstva u kojem je obaviještena da je njezin podnesak proslijeđen Hrvatskoj liječničkoj komori.

Pisma ministru, a odgovori šturi

Nakon dva mjeseca čekanja i brojnih pokušaja da dobije bilo kakvu informaciju telefonom, Jasna Batarelo Zorica opet piše ministru Berošu, podsjeća ga da je njezin otac bio na hitnom prijmu u Vinogradskoj bolnici 19. siječnja, no da je sutradan otpušten usprkos tome što mu je dijagnosticirana sumnja na “SAH” (subarahnoidalna hemoragija, ili krvaranje u likvorski prostor) i usprkos tome što se iz RTG snimke nije moglo sa sigurnošću utvrditi postojanje akutne frakture kralježnice. “Dva dana nakon toga moj otac je pao u komu i dandanas je tetraplegičar s prognozom koja nije dostojna života. Dakle, dva mjeseca vas molim da mi odgovorite smatrate li da je postupanje vaših kolega primjereno, ali se na taj moj apel oglušujete”, piše Jasna Batarelo Zorica potkraj ožujka.

“Ne znam, nisam liječnica, ali čitam svašta i vidim da je SAH smrtonosna dijagnoza, no vaše kolege su ga iz bolnice pustile kući. Prijelom kralježnice je nešto što i laik može predvidjeti u slučaju pada s visine, no vaše kolege nisu smatrale shodnim napraviti CT kralježnice nakon što RTG snimka nije pokazala ništa. Ako vi smatrate da je to ok, da je njihovo postupanje u skladu s pravilima struke, onda vas molim da mi to i napišete. Uz nadu da ćete se konačno javiti, ne samo suhoparnom rečenicom kako je liječnička komora o svemu izviještena i da se čeka nalaz etičkog povjerenstva, primite izraze poštovanja”, dio je pisma gospođe Jasne Batarelo Zorice.

Početkom veljače Jasna Batarelo Zorica je podnijela i kaznenu prijavu protiv liječnice G.A., liječnika M.R. i “svih drugih odgovornih za rad hitne službe KBC-a “Sestre milosrdnice”. Tu je i detaljan opis događaja s hitne. “Prilikom pregleda na hitnom prijmu navedene bolnice, utvrđeno je, između ostalog, kako RTG snimku vratne kralježnice nije moguće sigurno očitati, te “koliko se može očitati ne nalazi se sigurnih znakova akutne koštane frakture”, također je dalje navedeno kako je “vrat bezbolan i pokretan. Nakon što je jednu noć proveo na odjelu Spinalne kirurgije, 20. siječnja pacijent je otpušten kući”. Opisan je i ponovni dolazak na hitnu, višesatne pretrage, te prebacivanje u Traumatološku kliniku u Draškovićevoj. “Tek, dakle, taj treći dan liječnici su utvrdili kako je Mirko Batarelo prilikom onog pada doživio frakturu četvrtog vratnog kralješka uslijed čega se stvorio tzv. edem koji pritišće leđnu moždinu”, stoji u kaznenoj prijavi.

CT napravljen tek trećeg dana…

Prijaviteljica se potom poziva na “MSD priručnik”, medicinsku publikaciju nastalu u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom u kojem je navedeno da “ozljede kralježnične moždine prilikom trauma nisu uvijek očite”, te su opisani postupci za utvrđivanje, a navedeno je, između ostalog, da je u nekim traumatološkim bolnicama “CT slikovna pretraga prvog izbora kod ozljede kralježnice”.

“Da je ta fraktura prilikom prvog pregleda utvrđena, čovjek bi sada bio u gipsu i za nekoliko mjeseci bi bio potpuno živ i zdrav i oporavljen. Međutim, liječnici koji su ga pregledavali, nisu mogli iz RTG snimke utvrditi stanje vratne kralježnice, no usprkos tome nisu poduzeli drugu pretragu, odnosno izvršili CT snimanje, već su to učinili tek trećeg dana, a na kojem je jasno vidljiva fraktura vratne kralježnice”, stoji u Kaznenoj prijavi Jasne Batarelo Zorice.

Iz Ministarstva zdravstva su na upit Net.hr-a potvrdili da su 25. siječnja ove godine zaprimili predstavku Jasne Batarelo “kojom se pritužila na uskratu prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu njezinom ocu, Mirku Batarelu, u KBC-u Sestre milosrdnice.

“U navedenom je predmetu zatražena medicinska dokumentacija od zdravstvene ustanove koja je dopisom od 22. veljače 2021. godine proslijeđena Hrvatskoj liječničkoj komori radi dobivanja stručnog mišljenja o provedenom liječenju. Po zaprimanju stručnog mišljenja, cijenjenu gđu. Batarelo ćemo o istom obavijestiti”, stoji u pisanom odgovoru iz Ministarstva.

Iz KBC-a Sestre milosrdnice, iz ureda ravnatelja dr. Marija Zovaka, nam je odgovoreno da je njihova ustanova “na traženje Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova i Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu” dostavila “traženu medicinsku dokumentaciju i očitovanja, a vezano uz zbrinjavanje pacijenta g. Mirka Batarela”, te da “KBC Sestre milosrdnice nema saznanja u kojoj je fazi provođenje postupka od navedenih tijela”.

‘Bojim se zataškavanja’

Jasna Batarelo Zorica kaže u razgovoru za Net.hr otvoreno da se boji – zataškavanja. “Je li normalno da tri mjeseca ne mogu utvrditi je li bilo propusta u toj prvoj noći? Liječnici, na žalost, ‘pokrivaju’ jedni druge. A ovdje se radi o tome hoće li i druge osobe koje padnu na leđa završiti ovako kao moj otac. Je li moguće da štede na ljudima, da ne žele trošiti CT?”, ogorčena je kći Mirka Batarela.

On je, inače, poznati zagrebački odvjetnik s dugogodišnjim stažem, sudionik brojnih intrigantnih sudskih procesa, a paleta osoba koje je zastupao seže od Miroslava Kutle, Pave Zubaka do Ivana Heraka. Kada ga se spominjalo kao jednog od onih koji brani “mafijaše” sam je uzvratio da nije povezan s mafijom, nego “sudjeluje u borbi protiv kriminala.” Njegova kći Jasna Batarelo Zorica kaže da joj smeta kada ga se predstavlja kao”„kontroverznog odvjetnika”, te naglašava da u ovom slučaju uopće nije bitno kome se dogodilo ovo što se zbilo u Vinogradskoj bolnici. “Nije bitno je li to bio poznati odvjetnik, ili bilo tko drugi. Radi se o mom ocu, članu obitelji, i osjećam dužnost izboriti se za istinu u njegovu slučaju, ali i zato da ne bi ovako stradao netko drugi. To je nedopustivo. I ako je ovo dokaz da je naše zdravstvo izgubilo čovječnost, neka izađe na vidjelo”, kaže Jasna Batarelo Zorica.

Donedavno aktivan sedamdestogodišnjak završio je vezan uz krevet i neprestanu skrb. Kći Jasna Batarelo Zorica kaže da cijela obitelj iznimno zahvaljuje liječnicima i osoblju u Traumatološkoj bolnici, da “ovako uništen u Vinogradskoj” – u Traumi dobiva maksimum. No, ona ne želi odustati od istjerivanja istine na čistac. “Ako je kasno za našeg oca, nije za druge građane. Nedopustivo je da ministar zdravstva i vodeći ljudi u KBC-u Sestre milosrdnice i cijela liječnička struka ovako nešto pokušaju strpati pod tepih. Mora se znati ako je bila pogreška. I moramo se svi skupa boriti za to da se takve stvari ne ponavljaju. Žalosno je ako ministar zdravstva ne može mjesecima utvrditi je li bilo pogreške u noći 19. siječnja u “njegovoj” Vinogradskoj ili nije i tko je odgovoran za to”, kaže Batarelo Zorica i naglašava povezanost ministra s bolnicom za koju smatra da je zakazala u zbrinjavanju njezina stradalog oca. Naime, ministar zdravstva Vili Beroš, na svoju prvu dužnost u Ministarstvu, na mjesto pomoćnika ministra, stigao je upravo iz KBC-a Sestre milosrdnice.