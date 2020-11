‘OČIGLEDNO NISMO RIJEŠILI BOLNO POGLAVLJE SVOJE PROŠLOSTI’: Osvanulo nacističko znakovlje na antifašističkom spomeniku

Na spomeniku žrtvama fašističkog terora zasad nepoznati počinitelj iscrtao je nacističko znakovlje

Ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin Ivan Mesek kaže da, nažalost, nije iznenađen onime što se noćas dogodilo sa spomenikom žrtvama fašističkog terora, autora Zlatka Kopljara, ovih dana postavljenog u varaždinskom parku. Na skulpturi je zasad nepoznati počinitelj iscrtao nacističko znakovlje – svastiku i ustaško ‘ušato’ slovo U, javlja Varaždinski.

“Nisam iznenađen time što se dogodilo. Čak je i autor rekao da je spreman na to, jer se nedavno i u Zagrebu nešto slično dogodilo”, rekao je Mesek te se pita kome to može smetati odavanje počasti nevinim žrtvama odvedenima u logor.

“Upravo zbog toga što se dogodilo ova skulptura ima svoje opravdanje! Upravo zato ona na vrhu nije dovršena, jer očigledno kao društvo još uvijek nismo riješili bolno poglavlje svoje prošlosti, odredili se jasno prema tome što jest zločin, što nije”, govori ravnatelj Gradskog muzeja.

Autor se odrekao honorara

Osvrnuo se i na kritike na račun skulpture koje se mogu čuti u javnom prostoru. “Autor se u potpunosti odrekao honorara, a ljude sad brine što je njezino postavljanje koštalo 38.000 kuna, plus PDV. Pa postavljanje bilo kakve skulpture u gradu zahtijeva arhitektonski projekt, statički projekt, nije to samo zidanje. Ovo dolje nije nikakva ‘drvena paleta’, to je lijevani aluminij. Ljudi svašta pišu. I nije to samo ‘kup cigli’, to su cigle koje su u Jasenovcu izrađivali logoraši, oni su pekli te cigle. Neku od tih cigli ispekao je sigurno i neki Varaždinac”, rekao je Mesek.

Znakovlje će biti obrisano sa spomenika, no pitanje je što dalje. Pedeset metara od skulpture nalazi se policijska postaja, no to ne može biti garancija sigurnosti, s obzirom da se spomenik nalazi usred parka. Razmišlja se i o nekoj dodatnoj zaštiti, no zasad je teško reći na koji način bi se prostor osigurao od novih vandalskih ispada.