Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) Antun Vujić sudjelovao je u fizičkom obračunu na ovogodišnjem međunarodnom sajmu poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo koji se održao u Virovitici od 2. do 4. rujna nakon kojeg je završio u bolnici. Iako je ispočetka u bolnici tvrdio da je pao, čini se da je jedino neosporno da je izvukao deblji kraj u tučnjavi, ako se tako uopće može nazvati s obzirom na to da je pao nakon prvog udarca.

Kako Telegramu tvrde dva neovisna izvora, Vujić je u alkoholiziranom stanju uhvatio za stražnjicu jednu od posjetiteljica, inače suprugu člana organizacijskog tima sajma, na što ga je ovaj udario šakom i srušio na pod. Incident se dogodio prošlog petka, 2. rujna u večernjim satima.

Iako Agencija u priopćenju brani svog šefa i tvrdi kako "se nije prema nikome neprimjerno odnosio", jedan od očevidaca isto je potvrdio Jutarnjem listu da je Vujića šakom u glavu udario domar sajamskog prostora u kojem se odvija Viroexpo. I to nakon što je, prema riječima svjedoka, ravnatelj Agencije, koji je navodno bio i u alkoholiziranom stanju, uhvatio za stražnjicu domarevu suprugu.

Nije postavljao nikakva pitanja, samo ga je nokautirao

"Ovaj je to vidio i nije uopće postavljao nikakva pitanja, nego je odmah zviznuo Vujića šakom u glavu tako da je ovaj pao kao pokošen, a iz nosa mu je potekla krv", ispričao je jedan očevidac incidenta. Udarac je, kažu nam svjedoci, bio toliko silovit da je Vujić ostao nepomično ležati, a onda je do njega dotrčao tamburaš iz sastava koji je zabavljao goste, okrenuo ga na bok i izvukao mu jezik iz usta da se ne bi ugušio.

"Vujiću je trebalo dobrih desetak minuta da dođe k sebi, a onda ga je prijatelj poveo sa sobom i odvezao ga", kazao je jedan Virovitičanin. Prijatelj je Vujića prvo odvezao na Hitnu pomoć u Virovitici, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a onda i kući u Slatinu. Na Hitnoj je rekao da je pao, ali mu očito nisu povjerovali, nego su o svemu obavijestili policiju, koja je nakon toga počela istraživanje ovog incidenta.

Policija ne otkriva niti je li uopće alkotestirala sukobljene

Policija je odgovorila tek općenito i tek na upit novinara. "Obavještavamo da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka nismo u mogućnosti javno iznositi informacije o postupanjima policije prema konkretnoj osobi. No, možemo potvrditi da je Policijska postaja Virovitica 3. rujna 2022. godine u 2.30 sati zaprimila dojavu medicinskog tima da je u prostoru Međunarodnog sajma ozlijeđen muškarac. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca te je prikupila prve informacije o okolnostima ozljeđivanja. S obzirom na kontradiktornost prikupljenih informacija, policijski službenici PP Virovitica nastavljaju daljnji rad na ovom slučaju kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je muškarac ozlijeđen,‘‘ odgovorili su Jutarnjem iz PU virovitičko-podravske.

“Dogodilo se to izvan mog radnog vremena i izvan prostora Viroexpo. Nisam vozio pijan i ne smatram to nekim osobitim događajem i ponavljam, uopće ne znam kako sam se našao u toj situaciji niti tko me i zašto udario”, rekao je Vujić za Telegram.

'Morao je znati da on nije tip koji će zažmiriti na ovakvu situaciju'

Svjedoci su i dalje u čudu što je nagnalo šefa Agencije i lokalnog HDZ-ovog dužnosnika. "Pogotovo, jer je morao znati da joj je suprug tamo, a on inače nije tip koji će zažmiriti na ovakvu situaciju, već će reagirati tako kako je reagirao". kazao nam je sugovornik, dodavši kako cijela ova priče nema nikakvu pozadinu, već da je jednostavno riječ o "nepromišljenom potezu koji je završio loše po Vujića."

No druge ljude iz Virovitice sve ovo ne čudi previše.

"Rijetko koja zabava na kojoj se nađu vrli političari iz naše županije, a pretežno su to članovi HDZ-a, ne završi s nekim incidentom. Nekada to bude ozbiljna svađa, nekada naguravanje, nekada šamar, a bude i ovakvih nokauta, pa i tučnjava, samo što se to prijašnjih godina uvijek sve prikrivalo i zataškavalo, ali sada očito to baš ne ide tako. Zato je i ovo procurilo, ali neka je. Neka se vidi tko nam upravlja državnom blagajnom", kazao je jedan građanin Virovitice.