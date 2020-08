PRISTIŽU PODACI PO ŽUPANIJAMA: Zagreb ima 93 novih slučajeva korone, objavljeno i gdje su se novooboljeli zarazili

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 357 novih slučajeva zaraze koronavirusom pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj jučer bio 2560.

U Hrvatskoj je 212 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru 11

U svijetu je zaraženo 24.659.338, oporavilo se 17.116.712 oboljelih

Preminulo je 836.307 oboljelih

Danska će od danas stavlja Hrvatsku na narančastu listu epidemiološki sigurnih zemalja

Slovačka će od 1. rujna staviti Hrvatsku na crvenu listu

Belgija je odlučila staviti Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju na crvenu listu

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je nove mjere za četiri županije i to na prijedlog njihovih županijskih stožera. Tako strože mjere u Zadarskoj i Međimurskoj županiji počinju već od danas, dok će se mjere u Dubrovačko-neretvanskoj i Brodsko-posavskoj pooštriti od ponedjelja. O Varaždinskoj se županiji, kazao je Božinović jučer, još razgovara.

PRATITE TIJEK DOGAĐNJA:

20 novozaraženih u Zadarskoj županiji

10:59 – Na području Zadarske županije 20 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Kod novooboljelih uglavnom je riječ o obiteljskim i prijateljskim kontaktima. Sedam novozaraženih je s područja grada Zadra, po troje iz općina Kali i Sv. Filip i Jakov, dvoje su iz Bibinja, a po jedno iz grada Benkovca te općina Pakoštane, Stankovci, Sukošan i Zemunik Donji. U samoizolaciji je 780 osoba, nadzor je istekao za njih 6137, a tijekom jučerašnjeg dana testirano je 245 uzoraka. U Općoj bolnici Zadar ukupno je hospitalizirano 18 pacijenata oboljelih od koronavirusne bolesti, od kojih je troje na respiratoru.

19 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

10:37 – U Primorsko-goranskoj županiji je danas 19 novozaraženih. 11 su kontakati od prethodno zaraženih osoba koji su sukladno epidemiološkim smjernicama testirani u samoizolaciji, ostali su kontakti većih okupljanja i povratnici s putovanja i godišnjih odmora.

5 novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:36 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je pet novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok se 11 nalaza još očekuje. Dvije novozaražene osobe kontakti su ranije oboljelih od koronavirusa, dok tri novooboljele osobe nisu kontakti ranije pozitivnih na Ccovid-19 i u tijeku je daljnje epidemiološko istraživanje. Trenutačno je u županiji 13 aktivnih slučajeva zaraze. U samoizolaciji je u županiji 126 osoba.

3 nova slučaja u Ličko-senjskoj županiji

10:12 – Na području Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata tri su novozaražene osobe od covida-19. Sve oboljele osobe su s područja grada Novalje. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata. Ukupno je oboljelo 58 osoba s područja Ličko-senjske županije, od čega je 18 aktivnih slučajeva, 39 osoba je izliječeno te jedna osoba preminula. U protekla 24 h testirana je 31 osoba. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije je 81 osoba.

9 novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

10:05 – Tijekom posljednja 24 sata u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije testirana su 272 uzorka. Pozitivan nalaz na koronavirus ima devet osoba, od toga sedam iz Osijeka te po jedna osoba iz Đakova i Čepina. U KBC-u Osijek je hospitalizirano 18 osoba, od kojih su dvije na respiratoru. Devet novih kontakata je stavljeno u samoizolaciju te se sveukupno u samoizolaciji na području naše županije nalazi 291 osoba. Policija je samoinicijativno provjeravala osobe u samoizolaciji i od 16 provjerenih osoba, sve su zatečene na adresi stanovanja i nije utvrđeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Nije bilo ni dojava građana o kršenju samoizolacije.

Virovitičko-podravska županija traži nove mjere

10:01 – U Virovitičko-podravskoj županiji od jučer je novih troje oboljelih. Izvor zaraze i povećanog broja oboljelih su, kako je rečeno u lokalnom Stožeru, svadbene svečanosti. Samim tim, županijski Stožer je predložio Nacionalnom stožeru ograničavanje broja ljudi na takvim svečanostima do 50, javlja Dnevnik.hr.

93 nova slučaja zaraze u Zagrebu

9:48 – U protekla 24 sata u Gradu Zagrebu zabilježena su 93 nova slučaja zaraze koronavirusom, a zbog toga su za 208 oosba izrečene mjere samoizolacije, priopćio je u subotu Nastavni zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) “Dr. Andrija Štampar”. U protekla 24 sata u NZJZ “Dr. Andrija Štampar” provedeno je 358 testiranja na SARS-CoV-2 od koji su 93 nalaza bili pozitivni.

Od 93 nova slučaja, 14 novooboljelih osoba je za sada negativne epidemiološke anamneze, 37 osoba su kontakti COVID + osoba, kod 18 novooboljelih osoba moguće je izlaganje prilikom izlazaka na godišnji odmor (Makarska, Zadar, Vis, Novalja, Bol, Pula), kod 12 osoba epidemiološka obrada je u tijeku, a 12 novooboljeih osoba je iz Bosne i Hercegovone (BiH).

Svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba negativni su na SARS-CoV-2. Trenutno je u Gradu Zagrebu 629 aktivnih slučajeva i 1534 su aktivne samoizolacije.

4 nova slučaja u Istri

9:29 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je najviše uzoraka briseva od početka epidemije, ukupno 563 uzoraka briseva (383 za administrativne potrebe) na covid-19, od kojih je potvrđeno 4 novozaraženih osoba. Kod 3 slučaja radi se o osobama iz mjera samoizolacije. Jedna osoba je strani državljanin (Kraljevina Španjolska), a koja iz poslovnih razloga boravi u Istri. Izliječeno je 6 osoba. Trenutno je 92 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 299 osoba.

12 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:28 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 12 novih pozitivnih osoba na koronavirus (7 osoba iz Vinkovaca, 4 osobe iz Županje i 1 osoba iz Vrbanje – strana državljanka koja se trenutno nalazi u Vrbanji). Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 617, od kojih su 522 osobe izliječene, a 13 je preminulih. Trenutno je u županiji 16 osoba hospitalizirano zbog koronavirusa. U protekla 24 sata testirana je 91 osoba, a ukupno je testiranih dosad na području županije 8160. U samoizolaciji na području županije je 199 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na covid-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 8 zdravstvenih radnika (2 liječnika, 1 medicinska sestra/tehničar, 2 druga zdravstvena radnika i 3 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 34 radnika (6 liječnika, 16 medicinskih sestara/tehničara, 11 drugih zdravstvenih radnika i 1 nezdravstveni radnik).

13 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:13 – U Sisačko-moslavačkoj županiji je trinaest novozaraženih osoba koronavirusom. Sedam osoba je s područja grada Novske te je poznat izvorzaraze. Pet osoba je s područja Kutine te je riječ o oboljevanju unutar krugova obitelji, a zarazili su se od prvooboljelog člana. Jedna osoba je s područja općine Martinska Ves.

Kanada produljila ulazak strancima do kraja rujna

8:52 – Kanada će do 30. rujna produljiti zabranu ulaska za strane putnike kako bi spriječila širenje koronavirusa, a izuzeće će vrijediti za neke Amerikance, objavila je vlada u Ottawi u petak. “Kanadski građani i stanovnici sa stalnim prebivalištem koji se vraćaju u Kanadu morat će po povratku u dvotjednu izolaciju”, objavio je ministar za javno zdravstvo Bill Blair na Twitteru. Od ožujka putnici koji stižu u Kanadu, bilo da su državljani te zemlje ili ne, moraju u obveznu karantenu od 14 dana. Od početak lipnja, strani državljani mogu se pridružiti obitelji koja živi u Kanadi ako je riječ o bračnom drugu, djeci, roditeljima.

Granica između Kanade i Sjedinjenih Država ostaje zatvorena do 21. rujna u okviru bilateralnog sporazuma sklopljenog s Washingtonom. Dopuštena je trgovina dobrima i putovanja koja se smatraju nužnima. Najdulja kopnena granica na svijetu zatvorena je od ožujka i od tada se odluka obnavlja svakog mjeseca. U petak je u Kanda imala više od 127.000 zaraženih koronavirusom i gotovo 9.140 umrlih.

Sud dopustio prosvjede u Berlinu

7:59 – Njemački pokrajinski dopustio je održavanje masovnih prosvjeda u subotu protiv ograničenja nametnutih zbog koronavirusa nakon što je grad Berlin takve demonstracije zabranio. Policija se pripremila za nasilne prosvjede, dok aktivisti koji se protive mjerama, putem društvenih mreža pozivaju pratitelje širom Europe da se okupe u Belinu. Ogorčeni zabranom za koju gradske vlasti Berlina tvrde da je uvedena jer prosvjednici nisu nosili maske i održavali distancu na prethodni manifestacijama, aktivisti su poslali gradskim vlastima tisuće prijave za prosvjed ovoga vikenda.

U Europi se otvaraju škole

7:56 – Unatoč porastu zaraza koronavirusom, Europa se nastoji pripremiti za povratak učenika u školske klupe. Smanjuje se broj učenika u učionicama, skraćuju se školski sati i uvodi se obveza nošenja maski u školama. Mnogi roditelji i učitelji strahuju da te mjere nisu dovoljne ili da su usvojene prekasno zbog čega su neki roditelji odlučili ne slati djecu u školu i ostaviti ih kod kuće. David Rodrigo, 41-godišnji IT stručnjak iz španjolske Salamance, rekao je da neće poslati svoju dvojicu sinova, sedmogodišnjaka i devetogodišnjaka u školu jer strahuje za njihovu sigurnost.

Iako djeca uglavnom imaju slabije simptome koronavirusa nego stariji, oni mogu prenijeti zarazu starijim članovima obitelji koji žive s njima u istom kućanstvu, a koji su “vrlo, vrlo ranjiivi”, rekao je Rodrigo koji predstavlja skupinu od 60 obitelji koje dijele iste brige. Djeca će poštovati pravila socijalne distance “prvih deset sekundi”, uvjeren je Rodrigo. Skupina tih roditelja samo je jedna od nekoliko njih u Španjolskoj koji traže da učenici nastave pratiti nastavu na daljinu sve do odobrenja cjepiva ili terapije protiv covida-19.

No španjolska vlada insistira da se učenici, koji nisu bili u učionicama od ožujka, vrate u školske klupe u rujnu. Vlada je u četvrtak najavila da će sva djeca starija od šest godina cijelo vrijeme morati nositi maske u školi. U Italiji, prvom europskom žarištu, djeca iznad šest godina morat će nositi masku kad ne bude bilo moguće poštovati socijalnu distancu, dok je Grčka uvela obvezu nošenja maski za sve učenike. Važnost nošenja maski u školi u pandemiji “očita je kao i vezanje pojasa u automobilu ili potrebe za cijepljenjem vaše djece”, rekla je grčka ministrica obrazovanja Niki Kerameus.

U Francuskoj ‘eksponencijalni’ rast novozaraženih

7:55 – Epidemija COVID-a 19 vraća se u Francuskoj uz “eksponencijalni” rast s više od 7000 novozaraženih u protekla 24 sata, priopćila je u petak navečer Glavna uprava za zdravstvo. “Dinamika širenja epidemije je eksponencijalna” u kontinentalnoj Francuskoj, upozorava DGS u priopćenju, sa 7379 novih slučajeva prijavljenih u protekla 24 sata pošto ih je u četvrtak zabilježeno 6.111 i 5.429 u srijedu. Ovo je najveći broj otkad se provodi testiranje većih razmjera. Ovih dana je broj novozaraženih više puta premašio 4000. Broj pozitivnih slučajeva raste zbog kolanja virusa i zbog toga što broj testiranih raste iz dana u dan (893.146 testova obavljeno je od prošlog petka).

Stopa pozitivnih testova bila je 3,9 posto između 19. i 25. kolovoza, što je isto u porastu, 3,8 posto između 18. i 24. kolovoza i 3,6 posto između 15. i 21. kolovoza. “Bolnički pokazatelji (nove hospitalizacije i boj pacijenata na intenzivnoj skrbi) su u porastu, premda ostaju na ograničenoj razini, napose na područjima gdje je kolanje virusa snažnije”, ističe DGS, s ukupno 4.535 hospitaliziranih (u četvrtak), od kojih je 387 teških slučajeva na intenzivnoj skrbi (+6 u 24 sata). Od izbijanja epidemije u Francuskoj je umrlo 30.596 ljudi, od kojih 20.089 u bolnicama i 10.507 (podatci objavljeni u četvrtak) u socijalnim i medicinsko-socijalnim ustanovama. Proširuje se odluka o obveznom nošenju maske, napose u većim gradovima. Vlada je u četvrtak rekla da će “sve učiniti” kako ne bi bilo “opće karantene” koja je pogubna za gospodarstvo.

Jučer – Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, izjavio je da su odluke o novim epidemiološkim mjerama spremne za Zadarsku, Brodsko-posavsku, Dubrovačko-neretvansku i Međimursku županiju, dok su za Varaždinsku u pripremi.

“Imamo odluke, praktički već spremne za potpis, temeljene na prijedlozima koji su došli iz županijskih stožera, a opet temeljem mišljenja epidemiološke službe u tim županijama. Dakle, odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske i Međimurske županije. Mislim da je Varaždinska u pripremi. To je put kojim nastavljamo ići”, poručio je Božinović na jučerašnjoj presici Stožera.

Pojasnio je da će se većina epidemioloških mjera odnositi na ograničavanje broja uzvanika na pojedinim događanjima. Dodao je kako netko ima više problema s jednom vrstom djelatnosti, a netko s nekim drugima i da Stožer uvažava te specifičnosti.

“Radi se uglavnom o ograničavanju prisutnosti osoba na svadbenim svečanostima, to je do 50 osoba; onda privatne svečanosti i proslave do 20 osoba; sprovodi i komemoracije su slične kao što je bilo za Imotsku krajinu, a poslije i za Splitsko-dalmatinsku županiju, do 50 osoba; onda pojačana obveza pridržavanja svih epidemioloških mjera kod organizacije manifestacija, priredbi i drugih društvenih okupljanja, tu su mise i izložbe. Slično je i za Brodsko-posavsku županiju. Kad govorimo o Međimurju, njih također brine održavanje priredbi festivala i drugih manifestacija, gdje smo mi u ovoj odluci vrlo jasno stavili da se one mogu održavati samo ako se svi pridržavaju mišljenja, preporuka i uputa lokalnog zavoda za javno zdravstvo”, pojasnio je Božinović i rekao kako će mjere u Međimurju biti na snazi već u petak.