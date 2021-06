Nakon promjenjivih travnja i svibnja, pred nama je, najavljuju meteorolozi, prvi ovogodišnji vrući tjedan s temperaturama koje će u cijeloj zemlji ići preko 30 Celzijevih stupnjeva. Vrhunac vrućina trebao bi biti za vikend, a nije isključen niti toplinski val.

"Iduće dane obilježit će cirkulacija stabilnog vremena. Bit će sunčano i sve toplije, štoviše, i vruće u većini predjela u drugom dijelu ovoga tjedna. Mogao bi to biti i prvi ovogodišnji toplinski val", prognozirala je meteorologinja N1 Tea Blažević.

Ponedjeljak vjetrovitiji

Sličnu je prognozu za HRT pripremila i meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda, Tanja Renko. Upozorila je da će ponedjeljak biti nešto svježiji i vjetrovitiji od nedjelje, ali da će od utorka biti sve toplije i stabilnije.

Ponedjeljak će, tako, u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčan, uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 12, a dnevna između 23 i 25 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj će biti manje oblaka, a zapuhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, pa će temperatura biti između 23 i 25 stupnjeva.

I u gorju će biti sunčano i ugodno toplo, no uz više vjetra. Slično vrijeme očekuje se i na sjevernom Jadranu, gdje će bura biti umjereno jaka, podno Velebita i uz olujne udare. Nakon oblačnijeg jutra danju će biti sunčano, a temperatura će dosegnuti 26 pa i 28 stupnjeva.



U Dalmaciji će zapuhati umjerena i jaka bura te sjeverac, koji će popodne slabiti i ponegdje okrenuti na jak sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito, ponegdje i valovito. No, prevladavat će sunčano s temperaturama sličnim onima na kopnu. U nastavku tjedna, pravo ljetno vrijeme.

Pravo ljetno vrijeme

"Već u utorak vjetar će samo rijetko na Jadranu biti umjerene jakosti i uglavnom će biti riječ o dnevnoj cirkulaciji - noću i ujutro puhat će bura, a danju sjeverozapadnjak, odnosno uz obalu i jugozapadnjak i zapadnjak. Bit će vedro, uz samo povremeno malo oblaka na nebu. I temperatura će biti u porastu pa će zavladati pravo ljetno vrijeme.

Ljetni ugođaj i na kopnu, gdje bi se neki već u drugoj polovini tjedna mogli požaliti na neugodnu vrućinu. Ipak, noći će još biti ugodne, štoviše, u utorak i srijedu i svježe, što će većini osigurati dobar san", prognozirala je Tanja Renko iz DHMZ-a.