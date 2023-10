Očekuje se povratak još 106 Hrvata iz Izraela, a oni bi trebali krenuti komercijalnim letom kasno navečer ako budu postojali uvjeti da zrakoplov poleti, rekla je u utorak državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.

Još dvije skupine hodočasnika, ukupno njih 106, trebaju se vratiti u Hrvatsku. Njihov let iz Tel Aviva trebao bi poletjeti danas kasno navečer i sletjeti u Ljubljanu, odakle im je organiziran prijevoz do Zagreba, rekla je Metelko-Zgombić na konferenciji za medije na Zrinjevcu. Državna tajnica rekla je da su svi napravili prijavu za let i da se nada će postojati uvjeti da zrakoplov poleti u predviđeno vrijeme.

"U ovom trenutku imam informacije da su jaki napadi u tom području i nadamo se da će u trenutku kad će zrakoplov trebati krenuti situacija biti takva da će on zaista i moći otići", naglasila je.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je u nedjelju da je u Izraelu 180 hrvatskih državljana, i da je riječ o turistima, hodočasnicima i Hrvatima koji žive u Izraelu.

Dio Hrvata već se vratio

Hamas je pokrenuo u subotu iz Gaze ofenzivu na Izrael raketiranjem, infiltriranjem svojih boraca na jug Izraela gdje je ubijao te uzimao taoce, a među njima ima i stranih državljana. Izrael je odmah uzvratio bombardiranjem Pojasa Gaze, u sukobu koji traje četvrti dan.

Dio Hrvata već se vratio u Hrvatsku. Prva skupina hodočasnika, njih 53, vratilo se u ponedjeljak u Beč linijom za koju su već ranije kupili karte, rekla je Metelko-Zgombić. Nekolicina Hrvata došla je do Cipra gdje su se ukrcali na let Croatia Airlinesa i otputovali za Zagreb, a još četvero ih je crnogorskom zračnom kompanijom iz Tel Aviva otišlo za Podgoricu, dodala je Metelko-Zgombić.

Državna tajnica objasnila je da je zrakoplov Croatia Airlinesa bio na Cipru "u okviru jednog drugog posla", a onda je MVEP u dogovoru s tom kompanijom otvorio mogućnost za povratak Hrvata.

"Hodočasnici, koji ipak čine najveći broj hrvatskih državljana, za vrijeme svog boravka u Izraelu osjećali su se relativno sigurno i nisu bili čak ni skloni niti voljni prekidati i skraćivati svoj posjet", rekla je Metelko-Zgombić u odgovoru na pitanje zašto Hrvatska nije poslala zrakoplov po svoje državljane poput drugih zemalja. "Hodočasnici su bili u područjima koja nisu bila pod izravnim i najtežim napadima. Hodočasnici se nisu htjeli odmah vratiti nego su preferirali organizirani povratak kako je bilo izvorno i zamišljeno", dodala je državna tajnica.

Mogućnost povratka i za one koji žive u Izraelu

Metelko-Zgombić rekla je da su hrvatski napori bili usmjereni na hodočasnike i turiste, ali da su i Hrvatima koji u Izraelu žive, privremeno borave ili imaju dvojno državljanstvo otvorene mogućnosti za povratak u Hrvatsku.

Državna tajnica je dodala da se hrvatski državljani trebaju javiti veleposlanstvu, a oni Hrvati koji ih nisu uspjeli dobiti iz prve, da ih ponovno zovu.

"Uvjeravam vas da hrvatski državljani mogu doći u hrvatsko veleposlanstvo. Ako prvi put nije uspjelo, možda je pukla telefonska linija, sigurno u drugom pokušaju mogu uspostaviti kontakt", rekla je Metelko-Zgombić, dodavši da kolege rade u "iznimno teškim uvjetima".