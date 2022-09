Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović upriličio je u Uredu predsjednika prijam u prigodi obilježavanja Dana policije.

"Pokrenuo sam postupak razrješenja Ivice Kindera zbog nepravilnosti u radu djelatnika skoro svih razina. Takve stvari nikad ne radite s radošću međutim, izvješće Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost nije mi ostavilo drugu opciju", rekao je Milanović te dodao da sve ovo on i njegovi suradnici znaju već neko vrijeme.

"Što su radili ljudi iz Vlade? Što je radio ministar obrane? On predlaže ravnatelja Vojno sigurnosne agencije. Ministar tu nije napravio ništa", rekao je Milanović te dodao da je poslao dopis premijeru Plenkoviću jer samo njih dvojica mogu donijeti ovakvu odluku o razrješenju.

'Pozicije su prazne zato jer ministar tako hoće'

"Vojno sigurnosna agencija kao jedan od stupova sigurnosti ne može ostati bez čelne osobe za čiji odlazak razlozi postoje. On će čuvati to mjesto kao grudu u srcu dok se ne izjasne Banožić i Plenković. Meni to nije normalno", rekao je.

"Godinu dana se premijer pravi mrtav, kao da neke od najvažnijih pozicija nisu prazne zato jer to tako njegov ministar hoće", rekao je Milanović te dodao da želi časan razlaz čak i za one za čiji ostanak nema nijednog razloga.

"Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, najviše obrazovne ustanove HV-a, ta ustanova već mjesecima nema zapovjednika. Stari je umirovljen, tamo je neki zamjenik. Zašto? Banožiću se ne sviđa predloženi kandidat. Inače jedan od najodličnijih hrvatskih časnika ali kao, uskoro će ići u penziju. Zapovjednik obalne straže - Hrvatska ga nema. Kandidat je došao na moj stol dopisom predsjednika Vlade, ni riječi konzultacije. Ja to naravno nisam potpisao. Nakon toga je tu osobu Banožić na silu htio pretvoriti u vojnog izaslanika i time samo tog čovjeka ugrozio. Vojni izaslanici nisu sitni činovnici koji idu u inozemstvo kako se sjeti ministar koji je predlagatelj", rekao je Milanović dodajući da ulogu ministra ne dovodi u pitanje, ali da je konačna odluka predsjednika.

