STRAHOVALO SE DA ĆE OVA NASELJA U HRVATSKOJ POSTATI ŽARIŠTE KORONE, ALI TO SE IPAK NIJE DOGODILO: ‘Mislim da nas je sreća pomazila…’

Pojavom epidemije koronavirusa u Hrvatskoj javila su se i pitanja hoće li naselja u kojima žive Romi postati žarišta zaraze te hoće li ih se staviti u karantenu kao u nekim drugim državama

No, to se kod nas nije dogodilo.

Usprkos tome što je riječ o najuređenijem naselju, čak 20 posto kućanstava nema nikakve uvjete za održavanje higijene i pred velikim brojem kuća nalazi se poljski toalet. Ovo naselje nema kanalizaciju, no srećom voda je tu. Način života Roma kao i njihovi običaji, socijalnu distancu čine težom za održavanje. Osim toga, Romi su društveni ljudi. Oni rukavice i maske baš i ne nose, a njihovo naselje podijeljeno je na dva dijela – u jednom žive stari strošnim kućicama dok stanovnici novo uređenih kuća žive u puno boljim uvjetima.

”Bojimo se bojimo se mi koji smo bolesni. Imam bronhitis. Nismo više u društvu kako smo inače mi Romi, ja sviram, ali sada se moramo čuvati”, kaže Ivan iz Orehovice za RTL.

Ograničen pristup medicinskoj skrbi i higijenskim potrepštinama

Dostupnost medicinske skrbi i higijenskih potrepština Romima je drastično smanjena. Razlog za to krije se u zabrani napuštanja mjesta prebivališta pa Romi nisu mogli do trgovina, a na to je upozorila i pučka pravobraniteljica. Kristina iz Orehovice kaže da je “teško jer ne smiju baš nigdje”. Premda je teško, prava katastrofa izbila bi kada bi koronavirus ušao u naselje. Čak je nekoliko stanovnika Orehovice bilo u samoizolaciji nakon povratka iz inozemstva.

“Pridržavali su se mjera. Mi kao zajednica smo vršili pritisak da se pridržavaju tih pravila samoizolacije. Mislim da bi to bila velika katastrofa jer imamo puna starog stanovništva i kroničnih bolesnika i to bi uzelo maha”, kaže Dragan Ignac za RTL.

Romi su dobili higijenske pakete od Romske zajednice te od županije koja im je u suradnji s Crvenim križem osigurala čak 5.000 sapuna. Vlatka Vincetić iz osječkog Crvenog križa kaže da su u sklopu te akcije podijeljeni i promotivni materijali koji pokazuju kako se pravilno peru ruke. Materijali su prevedeni na romski jezik, a stigli su im i paketi higijene pred Uskrs.

Župan Posavec: ‘Dobro smo reagirali, a i malo nas je sreća pomazila’

Oko 10.000 Roma živi u 12 romskih naselja u Međimurju. Dok su neke države poput Bugarske, Rumunjske i Slovačke romska naselja stavile u karantenu i okružila ih policijom, Hrvatska to nije učinila.

“S obzirom na higijenske uvjete i navike opasnost je bila velika i ona je još, ali mislim da smo dobro odreagirali, malo nas je i sreća pomazila”, govori međimurski župan Matija Posavec.

U Lijepoj našoj živi oko 17.000 Roma, a podaci Centra za mirovine studije pokazuju da polovica njih nema kupaonicu s tušem ili kadom kao ni toalet. Sva sreća, nemaju ni Covid-19 premda su brojni očekivali da će se upravo to dogoditi zbog teških uvjeta života u romskim naseljima.

