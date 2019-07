OČAJNIČKI TRAŽE SEZONCE, A KAD IM SE JAVE ONDA IZVOLJEVAJU: ‘Vi ste malo punija dama?; Ne radiš za plaću, nego za manču’

Vlada je popustila ugostiteljima s Jadrana koji su u očajničkoj potrazi za sezonskim radnicima te odobrila dodatnih 2000 radnih dozvola za strance u turizmu. U oglasima se ponjaviše traže sezonci svih profila, od konobara i kuhara do animatora i masera na plažama, a uvjeti su različiti od mjesta do mjesta

Domaći ugostitelji vape za radnom snagom pa su prošloga tjedna zatražili (i dobili) od Vlade dodatne kvote za strane radnike. Tvrde da su ‘kratki’ za još oko pet tisuća sezonskih radnika, a Vlada ih je najprije uputila da ih potraže među 1600 dostupnih domaćih radnika s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Na koncu su u Banskim dvorima popustili i odobrili još 2000 radnih dozvola za strance u turizmu.

Uglavnom, traže se sezonci svih profila, od konobara i kuhara do animatora i masera na plažama. Želeći provjeriti kakve uvjete u tim kritičnim okolonostima ugostitelji na Jadranu nude, novinari portala Novac.hr javili su se na nekoliko oglasa “glumeći” zainteresirane sezonske radnike.

U Rovinju je teško naći smještaj za radnike

Novinarka portala javila se na oglas za kuharicu u jednom obitelsjkom restoranu u Rovinju. Kada je muškoj osobi koja joj se javila na telefonski poziv kazala da je iz Zagreba, reakcija je bila razočaravajuća.

“Tako daleko… a joj”, kazao joj je gospodin iz restorana. Na opasku da je Zagreb tek nekoliko sati vožnje od Rovinja, uzvratio je: “Ma da, ali, znate, mi tražimo lokalca.” Potom je pojasnio da je u Rovinju teško naći smještaj za radnika.

“Ja ga osobno nemam, a ne mogu vam priuštiti apartman. Osim toga, već imam nekog dečka iz Rovinja koji bi možda mogao raditi”, kazao je.

Na opasku da je riječ o diskriminaciji, ponovio je da joj ne može osigurati smještaj te ju uputio da pomoć u traženju posla u Rovinju potraži preko HZZ-a.

‘Jeste li vi malo punija dama?’

Glumeći osobu zainteresiranu za sezonski posao, ali bez previše iskustva novinarka se javila i na oglas za pomoćnog grill majstora u Puntu na Krku. Tamo su joj ponudili posao pomoćnice grill majstora za plaću od 7000 kuna mjesečno, desetsatno radno vrijeme, prijavu, isplatu cijele plaće na račun te bonus od najmanje 2000 kuna na kraju sezone. Smještaj joj je ponuđen u neposrednoj blizini restorana, u sobi s još tri osobe. Dojam je pokvarilo to što poslodavac ne daje slobodne dane, a potom i njegovo pitanje “Jeste li vi malo punija dama?” te molba da mu ipak, uz svoj živitopis, pošalje i fotografiju.

Novinarka se potom javila na oglas za hostesu u jednom klubu na čuvenoj plaži Zrće na Pagu. Tao joj je voditeljica ponudila smještaj 15 minuta udaljen od kluba uz osigurani prijevoz i dnevnicu u iznosu od 300 kuna (oko 9000 kuna mjesečno), dok se hrana po cijeni od 25 kuna može kupiti u obližnjem restoranu, a to se onda skida s plaće. Na pitanje što je s prijavom, dobila je sljedeći odgovor: “Možete raditi preko studentskog ugovora ili na ugovor o radu na određeno. Pola plaće vam se isplaćuje na račun, pola na ruke, ali ne znam vam točno reći o kojim se iznosima radi.”

Na dodatno pitanje što je sa slobodnim danima, rečeno joj je da ga smije zatražiti “ako vidi da baš više ne može raditi” i to tek u dogovoru s ostalim hostesama.

Sobarica na kruzeru zapravo je ‘katica za sve’

U oglasu za sobaricu u jednom hotelu u Poreču ne traži se prethodno iskustvo, a nudi se plaća od 4500 do 5000 kuna, smještaj u trokrevetnim sobama, dva topla obroka, rad isključivo u smjeni od 6 do 14, bez slobodnih dana te zaduženje za čišćenje 15 soba na jednom katu.

“Potrebno je samo promijeniti posteljinu, malo počistiti kupaonicu i u slučaju da su u sobi bila djeca obrisati otiske prstiju”, odgovoreno joj je na pitanje treba li raditi “generalku” u sobama kada su smjene gostiju.

Kada se novinarka portala Novac.hr javila i na natječaj objavljen u Splitsko-dalmatinskoj županiji za posao sobarice na kruzeru, rečeno joj je da se radi o 40-metarskom brodu s 35 kabina i elitnim gostima koji očekuju da ih svaki zaposlenik animira. Uvjet je dobro znanje engleskog jezika, a spremni su zaposliti i osobu bez prethodnog iskustva. Plaća je 1100 eura uz bakšiš koji može varirati od 50 do 400 eura, ovisi o raspoloženju gosta. Novinarku koja je glumila zainteresiranu sezonku zanimlao je kako sobarica može dobivati bakšiš.

“Pa, ne odrađujete baš uvijek posao sobarice, ponekad ste i za šankom dok se konobar odmara, a tijekom ručka i večere također morate pomoći. (…) Iako je vaš primarni posao sobarice, morate biti spremni svima pomoći”, rečeno joj je.

‘Ne radi se za plaću nego za manču’

Novinar portala Novac.hr, također glumeći, javio se na oglas za posao konobara u ribljem restoranu na Lastovu. Traže kvalitetne konobare, poželjno s iskustvom rada u ribljem restoranu.

“Gledajte, mi smo fini riblji restoran, evo, neki dan su nam tu bili gospoda Lovren i Vrsaljko”, kazala je žena iz restorana dodavši da je plaća 6000 kuna.

Na opasku da je to debelo ispod zagrebačkog prosjeka, a radi se o razvikanom restoranu, rečeno mu je da “ne radi za plaću, nego za manču” koja je u prosjeku 300 do 500 kuna dnevno.

Vlasnik ugostiteljskog objekta u Novalji na Pagu traži, pak, šankera.

“Plaća je 7000 kuna, a posao šankera podrazumijeva kuhanje kave, pripremanje sokova i sladoleda za konobara koji trči terasom i raznosi ih. Poznavanje jezika za šankera nije potrebno, ali od konobara se očekuje engleski obvezno, a njemački i talijanski je samo plus Radimo svaki dan od 10 ujutro, kada otvorimo lokal, do ponoći kada zatvaramo, naravno i dok sve pospremimo i poredimo. Imate dnevno pauzu od sat do dva, a smještaj i tri obroka dnevno su osigurani”, ispričao je vlasnik.

Na koncu, novinar se javio i na oglas za pomoćnog kuhara u restoranu u Lumbardi na Korčuli rekvši odmah da nema iskustva u tom poslu.

“Nama iskustvo nije presudno, svi smo mi mladi pa ako si spreman učiti, nema problema”, rekla mu je vlasnica dodavši da je plaća od 6000 do 7000 kuna.

Koliko će to na koncu biti, kaže, odlučuje i glavni kuhar, s tim da manče za pomoćne kuhare nema. Smještaj je osiguran u neposrednoj blizini, a smjene su od 7 do 15 i od 15 do 23 sata.

