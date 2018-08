OČAJ U SLAVONIJI: Vikendice se prodaju već za 5.500 eura, one s velikim voćnjacima već za 10.000 eura

U okolici Osijeka masovno se prodaju stare vikendice po izuzetno niskim cijenama, no zainteresiranih baš i nema.

Nekoć davno, u 70-tim i 80-tim posjedovanje je vikendice s voćnjakom ili vinogradom bilo statusni simbol u Osjeku. Tamo se išlo svakog vikenda i praznika. No danas su te nekretnine postale neželjen teret kojeg se mnogi žele riješiti, no praktički je nemoguće naći kupce, tvrde to trgovci nekretnina, ali pokazuju i cijene u oglasima, piše Glas Slavonije.

Ostaci drugog stila života

Trenutačno najpovoljnija je vikendica u Branjinom Vrhu, gdje za 5.500 eura možete kupiti kućicu od 30 četvornih metara. Ako želite i okućnicu, u Draž planini vikendica od 45 četvornih metara, s kojom dobijete i 1.750 četvornih metara voćnjaka i vinograda, košta 10.500 eura. Inače, prosječna je cijena vikendica između 13 i 17 tisuća eura. Navodno je slična situacija i s vikend-odredištima u blizini rijeka, kao što su Suza, Batina, Mandićevac, Naselje Karašica, ili Erdut i Aljmaš.

“Riječ je o objektima koji su većinom u vlasništvu starijih ljudi koji su ih gradili ili kupili upravo 70-ih ili 80-ih godina prošloga stoljeća, a danas im je teško brinuti se za ovakvu nekretninu. Mladi ljudi, točnije njihova djeca, imaju sasvim druge interese i drugi stil života”, objašnjava Zoran Barišić, ovlašteni agent za prodaju nekretnina iz agencije Ljubek. Dodaje kako su “u godinama kada su ove vikendice bile popularne ljudi imali posao od 7 do 15 sati, slobodne vikende i sasvim drugačiji stil života, danas ljudi rade od jutra do večeri i njihovo vrijeme postalo je luksuz. Znači i kada imaju malo vremena ne žele ga provesti u košnji trave i obrezivanju voćaka, i da se pri tome još do takve vikendice mora voziti pola sata”, kazao je.