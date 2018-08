OČAJNI RADNICI U HRVATSKOJ NABASALI NA LETKE: Njemačka traži radnike različitih struka, i to odmah – nude super uvjete

‘Ako već ne budem mogao raditi ovdje, u ‘3. maju’, ne želim ići negdje za pet-šest tisuća kuna. Radije ću probati vani’

Kad su se radnici 3. maja ranije ovog tjedna vratili s prosvjeda u Zagrebu, na ulazu u brodogradilište dočekali su ih plakati s ponudom poslova za njihove struke u Njemačkoj. Traže se varioci, cjevari, monteri, instalateri, bravari, a prema onome što piše na lecima i plakatima, nudi im se sigurno zaposlenje, stalan prihod, često i osiguran smještaj. Za ljude koji ne znaju kad će dobiti i plaću i hoće li je uopće dobiti, ovakva ponuda je i više no primamljiva.

Dobra plaća i osiguran smještaj

A s poslom se, kako kažu na brojevima telefona s letaka, može krenuti odmah. ‘Radi se u okolici Bremena i Hamburga, a potpisuje se njemački ugovor o radu. Znači sve čisto, njemačko zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Godišnji odmor je prema njemačkom zakonu, minimalno dva i pol dana za svaki mjesec, s time da se preraspodjelom viška radnih sati, što je uobičajeno zbog prekovremenih, u prosjeku dođe na oko četrdeset dana odmora u godini. To je mjesec i pol dana, što nije loše’, kaže sugovornik Novog lista koji je digao slušalicu na broju navedenom na lecima.

Kaže i kako poslodavac osigurava smještaj, s time da su po sobama smještena po dva radnika. Plaća se, za primjerice, kvalificiranog zavarivača, kreće između 17 i 19 eura po satu bruto. Mjesečno se odradi oko 200 sati čime se dolazi do plaće oko 3400-3800 eura bruto.

Neto bi to iznosilo oko 2300 eura za one čiji supružnici ne žive u Njemačkoj, te 2600 eura za oni koji žive u Njemačkoj.

Plaća je to znatno veća od one koju sada ima jedan zavarivač u 3. maju, no u obzir treba uzeti niz faktora, od troškova života, do razdvojenosti od obitelji. Ipak, škverani su očajni.

Radije će ići van

‘Mislim da se možda još možemo izvući, da škver može opstati, ako se relativno brzo nešto učini po tom pitanju. Ali ako budem morao otići, to će najvjerojatnije biti u inozemstvo. Ako već ne budem mogao raditi ovdje, u »3. maju«, ne želim ići negdje za pet-šest tisuća kuna. Radije ću probati vani, jer dobar dio onih koji su otišli, kaže kako su zadovoljni uvjetima’, kaže jedan trećemajac za Novi list.

Dakle, sasvim je jasno, ako ovo brodogradilište ne opstane, gubimo još na stotine kvalificiranih ljudi za kojima zemlje poput Njemačke vape.