OČAJNA MAJKA ZAVAPILA: ‘Dijete ti je u bolnici, a ti ga ne vidiš, ne čuješ, ne osjetiš njegov miris…’

Pandemija u očaj baca roditelje čija su djeca vezana vezana uz bolničko liječenje. Posjete su zabranjene. Slično je i s trudnicama jer muževi ne smiju na porode. Udruga Roda zato je pokrenula peticiju u kojoj traže promjene kako bi roditeljima taj traumatični dio bio puno lakši.

Dva puta po tri tjedna Petra je tijekom korone bila odvojena od svoje Laure, palčice koja je prošle godine rođena sa srčanom manom.

“To je bilo grozno. Evo recimo sad kad je došla doma prvih tjedan dana uopće nije htjela zaspati sama, morala sam biti skroz pored nje i otvarala bi jedno oko samo da se uvjeri da sam pored nje”, rekla je majka Petra Čalić za RTL.

‘Nema razloga za takvu odluku’

U prvom valu korone Petra je bila svjesna da je to tako moralo biti, ali sada kad s virusom moramo živjeti, ne vidi razloga za takvu odluku.

“Osjećaj da ti je dijete u bolnici, da je hospitalizirano, a da ti ga ne vidiš, da ga ne čuješ., da ne osjetiš njegov miris…”, izjavila je kroz suze Petra.

Slično je i s rodiljama kojima je pratnja na porodu zabranjena.

Krešimir je sa suprugom bio na svim pretragama do sada, pa mu je bitno da uz nju bude i za osam dana kad treba stići sin.

“Htjeli bi da budemo zajedno, radit ćemo na tome da budemo zajedno, ne mogu zamisliti da žena rodi i sad postoji to malo dijete i žena i da ne mogu doći do njih tako da čekanje tih tri dana mi je apsolutno suludo”, poručio je Krešimir Končić, budući otac.

Odvajanje djeteta šteti psihičkom zdravlju

Udruga Roda zato pokreće peticiju. Cilj je ukazati kako je psihičko zdravlje jednako važno kao i otklananje zdravstvenog problema, a da odvajanje djeteta šteti psihičkom zdravlju.

“Nadamo se zaista da će nas nadležni ovaj put čuti, ali još važnije da će čuti molbe roditelja koji mole da im se dozvole da se ostane uz njihovo dijete, jer ih njihovo dijete treba”, izjavila je Kristina Turudić Leko iz udruge Roda.

Kakva će biti odluka, zadnju riječ donijet će ekspertna skupina, poručuje ministar zdravstva, ali dodaje: sigurnost je najvažnija.

“Ako psiholozi ustanove da je to za stanje djece pozitivno, to bi mogli omogućiti, ali naravno epidemiolozi to moraju dodatno potvrditi, jer nije vam isto ako se to dešava u Zagrebu ili Đakovu ili ako se dešava u županiji gdje imamo jednog ili nijednog oboljelog”, rekao je Vili Beroš, ministar zdrastva.

Roditelji se nadaju kako će njihove molbe biti uslišene, jer kažu bolest se lakše podnosi ako se roditeljima dozvoli da su u tim trenucima uz svoju djecu.