OČAJAN ČOVJEK IZ MAJSKIH POLJANA OPLEO PO GRADONAČELNIKU: ‘Ma kakvi! Nije bio tu. Isto kao da ga nemamo’

Stanovnik Majskih Poljana ispred svoje oštećene kuće rekao je za N1 da je u razornom potresu stradala i stoka. “Sve, sve. Stoka nastradala, imamo ih i mrtvih i živih… Izvukao sam ih šest svinja ispod krova i sijena. Imam još jednu svinju koja ne može niti živjeti niti umrijeti”, objasnio je.

Njegova obitelje je nedavno dobila kontejner za koji se zahvalio. “Sve je to dobro, samo mi ne možemo niti spavati. Bitno je da ne kisnemo. Zadovoljni smo i s time. Dalje ćemo vidjeti s donatorima tko što može raditi, graditi i tako. Svi obećavaju. Dođu i odu, da li će doći (obnova), ja ne znam”, dodao je.

Kaže da nisu svi u istoj poziciji i da nije svakome potrebno isto. Njima trebaju novci. “Ne trebaju nam ni hrana ni odjeća ništa. Ja sam mnoge odbio da ne primim robu. Što će mi da ja trpam jedno na drugo, a netko nema niti ono što ja imam? Sada treba pomoći u obnovi, to je najpreče! Ne smijem se kretati po dvorištu, jer ne znam gdje će što pasti. A dok imam životinje, nemam niti gdje drugdje biti nego tu hodati”, dodao je.

Na pitanje tresu li ih potresi još uvijek, odogovara potvrdno. “Da! Jutros sam bio tu na kapiji, a ova kruška tu ovako radi”, rekao je pokazujući široko mašući rukom lijevo desno, “ja to nikad nisam ranije vidio.”

Boji se da će obnova potrajati

“Ovi kontejneri su za to super. Oni da se i prevrnu, ne može ti biti ništa… Probudim se, mislim da je možda sedam ujutro, a ono tek ponoć. Onda krojim planove što ću i kako ću. Onda netko naiđe, malo me ohrabri… I tako… teško…”, rekao je i dodao kako ga je strah da bi obnova mogla dugo potrajati. “Pa da, sigurno hoće! To ako ne bude, ovako, nekih donatora koji to rade odmah, po državi to…

Pa ja vidim kako Zagreb! To nam je primjer! Pa kako ljudi mogu tako dugo čekati? Ja se bojim tri dana što čekam, a onaj već godinu dana čeka. Zato nemam povjerenja. Ja prvi nemam povjerenja u državu, ja nemam što očekivati od njih. Pa kako će se ponašati prema nama, kad tamo toliki svijet i toliki grad…

A nas je sad puno. Svima ne može niti država, otkuda? Da oni svjesno pomognu, podijele, dadu, naprave, onda bi bilo dobro. Ali, najprije svatko namiri sam sebi, tko ima vezu”, rekao je.

Pohvala za dogradonačelnicu

Istaknuo je jedinu političarku u koju imaju povjerenja, dogradonačelnicu Gline Branku Bakšić Mitić. “Tu nama da nam nije Branke, mi tu u Glini boljega nemamo. Ona se bori nogama i rukama. Mogli ste sinoć čuti na televiziji, sve je rekla odlično. Ali, ne žele je niti saslušati”, rekao je te objasnio da je jedan od tih koji ne žele ni saslušati gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević.

Upitan je li ih on barem obišao, kaže da nije. “Ma kakvi! Nije bio tu. Isto kao da ga nemamo. A ako nema nas, nema ni Gline. A što će i on u Glini sjediti ako nema naroda?”, upitao je na kraju stanovnik Majskih Poljana za N1.

