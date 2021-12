Iako dijelu naše populacije obvezno cijepljenje protiv koronavirusa zvuči kontroverzno i kao zadiranje u slobodu izbora, vrijedi podsjetiti da je cijepljenje u predškolskoj i školskoj dobi obvezno i gotovo nitko se ne buni protiv toga.

Osim toga, liječnici se moraju cijepiti protiv hepatitisa B, inače ne mogu raditi, a ako netko putuje u Afriku ili Južnu Ameriku, mora se cijepiti protiv žute groznice. Uostalom, ospice su gotovo iskorijenjene zahvaljujući obveznom cijepljenju. Ono je uvedeno 1968., a otada je broj oboljelih pao za 98 posto.

Epidemija suzbijena u 2 mjeseca

Sličnu smo situaciju imali na ovim prostorima. U travnju 1972. pojavila se epidemija velikih boginja. Tadašnje jugoslavenske vlasti nisu oklijevale te su propisale obvezno cijepljenje. Rezultat? U dva mjeseca je cijepljeno 18 milijuna ljudi te su velike boginje u potpunosti iskorijenjene.

Medijski napisi o nezadovoljstvu tom odlukom ne postoje. Antivakserima možemo nazvati tek pripadnike treće ličke brigade, koji su 1947. odbili cijepljenje, zbog čega je brigadi oduzeta titula "udarna".

"Naravno puno puta smo o tome razgovarali, pitali roditelje i starije. Oni se jako dobro sjećaju tih vremena. To se jako naglo pojavilo, reakcija je bila iznimno brza. Tada je bilo procijepljeno čini mi se 90 posto stanovništva u 10 dana, u cijeloj državi. To je skoro 20 milijuna ljudi. U dva tjedna svi su bili procijepljeni", rekao je za RTL Direkt imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Pero Lučin.

Srpska virologinja i jedna od predvodnica procjepljivanja, Ana Gligić je prije godinu dana za Direkt ustvrdila da se radilo o jednoj od najbrže suzbijenih epidemija.

"Naravno reakcija je bila vrlo brza i intenzivna, što se tiče izolacije tih ljudi koji su se, čini mi se pojavili na Kosovu i Beogradu i praktički u dva mjeseca ta tema je nestala s dnevnog reda. Više se o tome nije govorilo. Mislim da je to primjer kako se donose odluke koje je tada donosila partija. Struka je odrađivala posao, a ljudi su bili disciplinirani", potvrdio je Lučin.

Nova rubrika u iskaznici za imunizaciju?

Na iskaznici za imunizaciju stoji protiv čega se sve dijete cijepilo. Sve rubrike trebaju biti popunjene, a uskoro bismo mogli dobiti još jednu, čime bi se popis zaokružio na tucet.

"Imate tuberkulozu, onda imate ovih šest komponenti difterija, tetanus, hripavac, dječja paraliza, hemofilus influenca, hepatitis B. Imate ospice, rubeolu, mums i pneumokok. Znači ja bi rekao protiv 11 bolesti. E sad, ja bi rekao, neki ljudi kažu pa jao to je grozno, to je jako puno, ali to sve govore ljudi koji ne znaju ništa o cjepivima", rekao je pedijatar Milivoj Jovančević.

Antivakseri će reći kako to nije točno. No, u doba velikih boginja nije bilo Googlea i Facebooka, pa su svi ostali živi i zdravi.