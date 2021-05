OBVEZNI VOJNI ROK? Ako je suditi po izjavama bivšeg ministra branitelja: ‘Svakome tko je imao kvocijent inteligencije veći od broja cipela…’

‘To je još jedan predizborni potez, jeftin doduše, ali idealan za biračko tijelo HDZ-a. Pa potrebne su stotine milijuna, ako ne i par milijardi kuna, samo za pokretanje tog sustava’, smatra bivši ministar branitelja, europarlamentarac Predrag Fred Matić

Ministar obrane Mario Banožić jučer je, prilično neočekivano, gostujući na Hrvatskom radiju načeo temu ponovnog uvođenja općeg vojnog roka. Banožić je rekao da se opet razmišlja o vraćanju obaveznog vojnog roka.

“Dvije trećine građana je za uvođenje obveznog vojnog roka, pokazala su istraživanja, ali s tom temom se još moramo baviti u društvu”, kazao je ministar, ali ne navodeći o kojim je istraživanjima riječ.

BANOŽIĆ: ‘Neće se znati koji su borbeni avioni u pitanju, francuski Rafali su spekulacije’; Žele vratiti obavezni vojni rok?

MILANOVIĆ O MOGUĆEM UVOĐENJU OBVEZNOG VOJNOG ROKA: ‘Čak ni Rusija to nema. Treba dobro razmisliti…’

Obvezni vojni rok ukinut 2007., povremeno se spominje

Četiri godine ta tema nije bila na dnevnom redu, a prije pet godina iz naftalina ju je izvukla tadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović kazavši jednom zgodom kako bi trebalo vratiti obvezni vojni rok koji bi trajao od jednog do tri mjeseca. U travnju 2016. godine, u anketi EduCentra je 51 posto ispitanika kazalo da bi trebalo ponovno uvesti obvezni vojni rok jer je odličan za stjecanje discipline i radnih navika. Protiv toga izjasnilo se 42 posto ispitanika, a sedam posto podržavalo je ponovno uvođenje obveznog vojnog roka, ali pod uvjetom da se omogući i civilno služenje.

I tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko u svibnju 2016. ustvrdio je da bi “zbog međunarodnih okolnosti trebalo što prije početi s općom vojnom obukom ročnog ili drugog karaktera”. Vojni analitičari potom su konstatirali da država za takvo što nema novca. Podsjetimo, obvezni vojni rok ukinut je 2007. godine za vrijeme Vlade Ive Sanadera. Prethodno je većina mladih sve učestalije birala mogućnost civilnog služenja roka. Prema nekim analizama od prije pet godina, ponovno uvođenje obveznog vojnog roka koštalo bi državni proračun najmanje 500 milijuna kuna godišnje.

ŠKORIN STOŽER ZA VOJNI ROK: ‘Mladi trebaju otići iz mamine kuće, ustajati u 6 ujutro…; Nitko ne garantira da za 10 godina neće biti rata’

VLADA NAGLO PROMIJENILA MIŠLJENJE: Evo zašto se odustalo od obnavljanja obveznog vojnog roka

‘Mudri pričaju o 22. stoljeću, a ovi bi nas vraćali u prošlost’

Pitali smo bivšeg branitelja i bivšeg ministra hrvatskih branitelja, a sada zastupnika u Europskom parlamentu iz redova SDP-a, Predraga Freda Matića, što misli o ideji koju je ispod pepela izvukao ministar obrane Banožić. Matić je uvjeren da je riječ o temi koja će već sljedećeg tjedna pasti u zaborav.

“To je još jedan predizborni potez, jeftin doduše, ali idealan za biračko tijelo HDZ-a i one koji zagovaraju da se ujutro u školama prije nastave izvodi himna, da posvuda budu raspela i Tuđmanove slike. Evo, ja se kladim da od nedjelje više nitko o tome neće govoriti, čak ni iz HDZ-a, jer to je naprosto skupo i neizvedivo. Debelo smo u 21. stoljeću. Pametni i mudri ljudi već razgovaraju o 22. stoljeću, a oni bi nas vraćali u prošlo stoljeće. To mahom zagovaraju ljudi koji su bili branitelji, a htjeli bi da i njihovi sinovi budu takvi. A tu djecu možda više zanimaju glazba, film, putovanja i slično”, kaže.

BANOŽIĆ SE TRUDI OBJASNITI SVOJE IZJAVE O OBVEZNOM VOJNOM ROKU: ‘Ljudi ga žele iz krivih pobuda’

‘MUŠKI VIŠE NE ZNAJU NITI ZABITI ČAVAO’: Više od 50 posto Hrvata za uvođenje obveznog vojnog roka

‘Nemamo ni novca ni kapaciteta za takvo što’

Matić ističe da se u 21. stoljeću ne podnosi riječi “obavezno” niti ikakvo “tjeranje nekoga na nešto”.

“Mladi apsolutno ne žele na taj način služiti vojni rok. Onima koji to žele treba pronaći neke inovativne programe i akcije da se razvije dragovoljni vojni rok iz kojeg bi se onda dalje regrutirali novi dočasnici i časnici koji će raditi u Hrvatskoj vojsci. Takvo što podržavam jer očito su dosadašnji programi privlačenja mladih u Oružane snage preživljeni i trebalo bi ih bolje osmisliti i organizirati”, dodao je.

Osim toga, Matić smatra da ne postoje ni organizacijski ni financijski preduvjeti za ponovno uvođenje o opće vojne obveze.

“Nama iz prošlog stoljeća… svakome tko je imao kvocijent inteligencije veći od broja cipela, ići godinu dana u vojsku i posvetiti se nečemu što se moglo odraditi i naučiti u mjesec dana bila je muka Isusova. Evo, ponavljam, kladim se da tu priču nitko više neće spominjati do nekih sljedećih izbora. Nema teorije! Pa potrebne su stotine milijuna, ako ne i par milijardi kuna samo za pokretanje tog sustava, a nemamo ni kapacitete ni ljude”, zaključio je Matić.

CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE OŠTRO OSUDIO NAMJERU VLADE: ‘Ne vojnom roku, rat je gotov!’