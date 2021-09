Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je odlučilo obustaviti postupke protiv nekih visokih dužnosnika, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Predsjednica Povjerenstva, Nataša Novaković na N1 je pojasnila da je to odluka donesena jer “nema više pravne osnove za njihovo provođenje”.

“Odlučili smo ih privremeno obustaviti da ne stoje. Radi se o zanimljivim predmetima i velikom broju predmeta. Javnost mora znati koji su to predmeti”, rekla je Novaković i dodala da će te predmete, ako bude prilike, otvoriti neko drugo povjerenstvo.

“Kompletan ‘Lex Agrokor’ u kojemu su bili premijer, ministar financija Zdravko Marić, bivša ministrica Dalić. S druge strane je predmet predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića koje sada nismo pokrenuli. Radi se o predmetima koji imaju visoku razinu vlasti na dnevnom redu.

Bio nam je cilj da predmeti ne stoje i da se javnost ne pita zašto ništa ne radimo. Ne radimo jer ne možemo. Ne želimo ni zatvoriti mogućnost da se ti predmeti opet otvore i da se o njima raspravlja. Naš mandat traje još godinu i pol dana, u tih godinu dana DORH može odbiti naš zahtjev za izvanrednim pravnim lijekom i onda su ti predmeti gotovi zauvijek”, objašnjava Novaković.

Za sve je kriv 'Lex Agrokor'

Njihovo se djelovanje, zapravo, zakompliciralo kada je na red došao "Lex Agrokor". Politički su krugovi tada, objašnjava Novaković, počeli vršiti pritisak da Povjerenstvo to ne može raditi.

“Nakon toga je došla odluka sudova koji kažu da bi trebalo ispitati može li se Povjerenstvo baviti tim predmetima, a onda su i Upravni i Visoki upravni sud odlučili da Povjerenstvo ne može voditi te postupke. Sad se mi pravno borimo i tu smo gdje smo”, kaže Novaković.

Novaković ističe da će trebati neko vrijeme da se odluke u tom slučaju donesu te dodaje “da se šest godina normalno postupalo, a onda su u jednom trenu takve odluke postale politički neprihvatljive”.

“Smatrali su da Povjerenstvo nema zakonske osnove i da ne može voditi postupke zbog načela, što je samo po sebi suludo jer se radi o stvarima koje su osnovna prevencija korupcije. Kakva je to poruka? Ne mogu shvatiti misaoni tok gdje netko može reći da to Povjerenstvo ne može raditi. Mi smo preventivno tijelo i sada toga više nema", pojasnila je Novaković.

Što je s člankom 5.?

Sporan je i članak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, jer nije propisana sakncija za one koji su u sukobu interesa ili netransparentno prikazuju svoje podatke.

“Što se tiče Povjerenstva mi nemamo nedoumica. Preporuke GRECO-a su da se propiše sankcija. Tome Povjerenstvo nije sklono, ali ako treba neka se propiše. Teško je odrediti sankciju za netransparentnost ili sukob interesa. Ni čl. 2 nema sankciju i ni po njemu ne možemo postupati, vrlo neobična situacija. Nama je čl. 5 jasan i nedvojben, sudskoj praksi očito nije. Ako ga trebamo urediti zbog sudova, onda neka se propiše po preporuci GRECO-a. I ako se to napravi, nećemo moći raditi predmete koji su prošli”, govori predsjednica Povjerenstva i dodaje da nitko nije raspravljao o toj temi u okviru izmjena Zakona.

“Ono što bih htjela reći, mi smo u radnoj skupini. Ali to što sudjelujete u nečemu ne znači da pristajete na konačni rezultat tih pregovora. Odredbe koje smo prolazili nisu toliko relevantne. Ovaj sukus zakona, najbitnije točke, mi nismo uopće dotakli. Što god bih vam rekla, lagala bih. Mi nemamo s kim razgovarati o tom zakonu. Imamo jedan sastanak svakih mjesec i pol, dva, takvom dinamikom nećemo donijeti zakon tako skoro. To se može riješiti u mjesec dana, ali da se radi svaki dan. Budući rad se može urediti zakonom. Vjerujem da će se on donijeti prije nego što se raspiše natječaj za nove članove Povjerenstva”, tvrdi Novaković i dodaje da se ne vidi u novom sazivu Povjerenstva.

“Mislim da je pet godina dosta. Iskustvo je bilo odlično. Bih li ponavljala? Možda u nekim drugim uvjetima, u ovim ne. Nema povratka i ne mislim se osvrtati na to. To je dio života i to je to. Povjerenstvo ima više od 200 predmeta koji nisu vezani za ove članke. Ako i odem prije kraja mandata, otići ću zato što ja to hoću, a ne zato što netko misli da me stjerao u kut. U godinu i pol može se dogoditi mnogo toga, život je nepredvidiv”, poručila je Novaković.

Nema političke volje

Istaknula je da su dužnosnici već dovoljno opušteni što se tiče provođenja članka 5., jer Povjerenstvo nema mogućnost vođenja postupka. No, na kraju sve ovisi o čovjeku. Ipak, netko bi trebao promijeniti stvari, ali...

“Ako nema političke volje, onda ne može nitko. Treba vam na vrhu garnitura koja će podržavati borbu protiv korupcije, bez toga nema ničega. Teško je onda očekivati na lokalnoj razini da se dužnosnici ponašaju na drugačiji način. To je kao u kompaniji, kakav je glavni direktor, takvi su i svi menadžeri ispod", poručila je.

Osvrnula se i na studiju Vuka Vukovića, po kojoj su najdugovječniji oni lokalni dužnosnici za koje se najviše sumnja da su korumpirani. “U Hrvatskoj na lokalnoj razini je najgore i to je bitno za investicije. Investitori ne žele doći u državu koja nije pravno sređena”, zaključuje Novaković.