Lučki kapetan Mato Kekez otrkio je da je obustavljena potraga za kajakašima koji su se, navodno, prevrnuli kod Lokruma, javlja Danas.hr. Podsjetimo, potraga je započela jučer u poslijepodnevnim satima.

"Najnovije informacije su da je u Lokrumu nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru. Tragalo se za tim osobama, a budući da je kajak uredno nađen na kraju - za pretpostaviti je da uopće nije bio u moru pa tako ni osobe koje su ga unajmile. Ne znamo o kojim osobama je riječ budući da iznajmljivači nisu dužni imati popis kome su iznajmili kajak. Potraga je obustavljena s obzirom na indicije i dogovor s ostalim sudionicima pa smo došli do zaključka da uopće ne tražimo osobe", objasnio je Mato Kekez.

Vlasnik neće snositi posljedice

Lučki kapetan kazao je da je potrebno voditi evidenciju o broju ljudi.

"Trebalo se sumirati, išlo se s više lokacija i više iznajmljivača. Ako nagrnu novinari, otežava nam pronaći nekoga. Bitan nam je svaki trenutak budući da ljudsko tijelo ne može dugo ostati u moru", kazao je Kekez.

A ukupno je bilo 19 kajaka, dodao je, no nema točan broj ljudi. Na pitanje hoće li vlasnik snositi posljedice, lučki kapetan je rekao da neće jer ne postoji propisano ništa čime bi ga mogli sankcionirati.

"On je legalno iznajmio kajake, oni su korisnici usluge, uredno platili i izašli na more. Riječ je o njihovu koraku. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, a jesu li to napravili - ne znamo. Oni tvrde da jesu. Mi kontroliramo sve što plovi na moru, tako i kajake, tako i koncesijska odobrenja. Grupe kajaka su dužne ići s vodičima i imaju vodiče. Svi koji su bili s vodičima su odmah spašeni. Jedino tri osobe koje su iznajmile kajak i nisu imale vodiča su osobe koje smo tražili", otkrio je Kekez.

Iako su morali imati vodiča, krenuli su bez njega.

"Možemo predložiti promjenu, ali nismo ti koji donosimo propise. To je na Ministarstvu mora, a ne Lučkoj kapetaniji", zaključio je Mato Kekez.

Vlasnik je tvrdio da su sva plovila pronađena

Kako piše Slobodna Dalmacija, Robert Anđušić, jedan od vlasnika agencija koje se bave iznajmljivanjem kajaka, i prije nego što je potraga obustavljena kazao je da su sva plovila pronađena. Na Lokrumu je pet kajaka od tri firme "i to je taj jedan kojeg, kad su brojili, nisu vidjeli čiji je".

"Svi su kajaci pronađeni na otoku Lokrumu, gdje se i inače nalaze kajaci od tri firme. Gosti koji su bili s našim plovilima su lijepo ostavili kajake na Portoču, složili vesla, sigurnosne prsluke i ostalu opremu, kako se to radi kad se završi tura i otišli nazad u grad brodom", kazao je Anđušić.

"Prije nego što isplove, naši momci svim gostima objasne kako se vesla, kako se ponaša na moru i koristi kajak, jer bez toga se na more ne ide. Neka dođe sto ovih pametnjakovića koji su sad stručnjaci za sve, neka dođu dolje, neka pokušaju ići s kajacima bez objašnjenja naših mladića, svi će se prevrnuti, znači nema govora da se ide bez toga.

Prema svim prognozama, jer pratim ih sve, jučer je trebalo biti sve u redu, nije bilo apsolutno nikakve najave za nevrijeme, a slučajni zapuh vjetra dogodio se odjednom. Nije bilo vrijeme kao danas, kad je cijeli dan i s puno vjetra i mora", dodao je iznajmljivač kajaka.

Anđušićev prijedlog bio je da se svi kajaci obilježe kako bi se znalo koji je čiji, baš kao što su i njegovi obilježeni brojevima od jedan do deset.

"To sam predlagao Povjerenstvu, e sad, druga je stvar što neki drugi ljudi imaju 15, 20 i 30 kajaka, mi smo i Lučkoj kapetaniji poslali dopis zbog toga, i rekli da ti ljudi imaju i po 30 kajaka i da oni prave probleme s neobilježenim kajacima i nitko nije odgovorio niti išta napravio po tom pitanju", otkrio je Robert Anđušić. Od svojih gostiju koji su završili turu dobio je fotografiju iz Portoča gdje se vidi kako su oni složili kajake i opremu te otišli natrag brodom s Lokruma.