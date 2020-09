OBULJEN KORŽINEK O KAZNAMA ORGANIZATORIMA KONCERATA: ‘Događanja s plesom i pjevanjem su epidemiološki rizična’

Ministrica kulture kazala je kako nije osobno upoznata s razlogom zbog kojega su određeni organizatori koncerata kažnjeni s 30 tisuća kuna zbog nepridržavanja epidemioloških preporuka

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek najavila je u četvrtak novu mjeru sufinanciranja dodatnog produkcijskog troška organizatorima kulturnih događanja zbog uvođenje epidemioloških mjera. No, upozorila je i da nepridržavanje preporuka može dovesti do budućih ograničenja.

Odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, ministrica je također najavila uvođenje sustava certifikacije epidemiološke sigurnosti održavanja kulturnih događanja.

Nije upoznata s razlogom kažnjavanja

Kazala je kako nije osobno upoznata s razlogom zbog kojega su određeni organizatori koncerata kažnjeni s 30 tisuća kuna zbog nepridržavanja epidemioloških preporuka. No, podsjetila je kako su te preporuke donijete u suradnji s organizatorima kulturnih događanja i sa Stožerom civilne zaštite, te je u interesu svih da se tih preporuka i držimo, “jer je to jedini način da se osigura nastavak odvijanja kulturnog života u ovim okolnostima”.

“Preporuke su javno objavljene. Vrlo su jasne. One govore o potrebi fizičke udaljenosti. Razlika je odvija li se događaj na način da se stoji na nogama ili da se sjedi. Dakle, događanja u kojima dolazi do bliske interakcije, uključujući ples, pjevanje i tako dalje, jednostavno su epidemiološki previše rizična. Ne znam točno što se dogodilo na ovim koncertima, ali pretpostavljam da je to razlog zbog kojeg su izrečene kazne”, rekla je Obuljen Koržinek.

‘Osnovni je preduvjet da se poštuju mjere Stožera’

Istaknula je kako su u tijeku razgovori s Hrvatskom glazbenom unijom (HGU) te je u pripremi jedna posebna linija financiranja kroz koju će se omogućiti sufinanciranje odvijanja takvog tipa kulturnih događanja “na način da se onaj dio produkcijskog troška koji je viši zbog potrebe ispunjavanja svih mjera dijelom financira javnim novcem”.

“Onda bi takva događanja kulturna postala održiva; ja ne bih rekla isplativa, ali održiva”, kazala je ministrica.

Na novinarsko pitanje smatra li pravednim da su organizatori koncerata dobili takvu drakonsku kaznu dok, primjerice u izbornoj noći (u srpnju) u stožeru HDZ-a, također nije bilo pridržavanja mjera, ali ni kazni, ministrica je kazala kako ne može komentirati postupanje inspekcije, niti zna o kakvim se kaznama radilo. Ponovila je da je “u situaciji kad ulazimo u jesen i zimu, kada će biti potrebno otvorene prostore zamijeniti zatvorenima”, osnovni preduvjet da se osigura održavanje kulturnog života “da svi organizatori budu u suradnji s nama, da poštuju mjere stožera”.

‘Žao mi je što je do ovoga došlo’

U suprotnome, ako se utvrdi da je zbog rizičnog ponašanja došlo do većeg broja zaraženih, onda možemo očekivati neka ograničenja, pojasnila je.

“Dakle, svima je u interesu da se poštuju mjere i ja pozivam još jednom sve organizatore da svi zajedno prihvatimo da moramo dok traje ova epidemija održavati kulturna događanja u sklopu tih mjera. Žao mi je da je do ovoga došlo, ali mislim da postoji neka razina svijesti i u društvu i kod organizatora koncerata i drugih kulturnih događanja da ćemo samo poštivanjem preporuka moći osigurati daljnji nastavak kulturnog života”, kazala je.

Ministrica Obuljen Koržinek također je rekla da njezino ministarstvo radi na jednom dodatnom sustavu koji je uveden u nekoliko europskih država, također u suradnji s gospodarskom komorom i organizatorima kulturnih događanja, a koji će omogućiti da se pojedina kulturna događanja certificiraju na način da provjere ispunjavaju li sve uvjete propisanih mjera; “tako da dodatno osiguramo da svi znaju da se pojedino događanje odvija sukladno preporukama”.