Devet od deset obrtnika u Hrvatskoj je zadnjih godinu dana povećalo cijene usluga, a tri četvrtine planira podići cijene sljedeća tri mjeseca, pokazalo je istraživanje portala trebam.hr.

Istraživanje je trajalo od 27. listopada do 3. studenoga, a sudjelovalo je 283 obrtnika i poduzetnika, navodi se u priopćenju. U istraživanje su uključeni nasumično odabrani obrtnici iz cijele Hrvatske kojima je poslan upitnik u vezi promjena cijena u prošloj godini te njihovih planova za iduća tri mjeseca.

Istraživanje je pokazalo da su najviše poskupjele usluge majstora za knauf (gotovo trećina za više od 30 posto te njih 17 posto za 20 do 30 posto) i prozore (više od pola za 15 do 30 posto, skoro 20 posto za više od 30 posto) te tvrtki za gradnju i adaptacije (svi su poskupjeli, svaki peti za 30 posto i više). Najmanje su poskupjele usluge ponuđača klima uređaja – više od pola povećalo je cijene za 5 do 10 posto, a nitko za više od 15 posto.

Velika poskupljenja

Prema istraživanju, svaki peti obrtnik povećao cijene za 5 do 10 posto, svaki šesti za 10 do 15 posto, njih 17,4 posto povećalo je cijene usluga za 15 do 20 posto, četvrtina majstora za više od 20 posto, a njih tri posto za više od 50 posto.

Cijene su povećali apsolutno svi izvođači gradnja, adaptacija i ograda koji su odgovarali na upitnik – skoro svi elektroinstalateri (94 posto), stolari (93 posto) i ponuđači prozora (91 posto). Najmanje su dizali cijene ponuđači klima uređaja (76 posto) i monteri centralnog grijanja (oko 70 posto).

Većina će još poskupjeti

Gotovo svi kao razlog dizanja cijena ističu poskupljenje sirovina i materijala koje trebaju za rad (88 posto), pokazalo je istraživanje. Više od trećine (36 posto) navodi da je cijene povećalo zbog poskupljenja električne energije i energenata, a njih 29 posto kao razlog navodi povećanje cijena konkurencije.

Kako je pokazalo istraživanje, skoro 75 posto majstora i zanatlija u sljedeća tri mjeseca podići će cijene svojih usluga. Kao razloge dizanja cijena su naveli poskupljenje materijala, goriva i struje. Trećina će povećati cijene za 5 do 10 posto, a svaki peti za 10 do 20 posto.

Povećanje cijena planira najmanje tvrtki za iskope (50 posto), soboslikara (60 posto) i elektroinstalatera (62 posto). Osim većih cijena materijala (84 posto), više od pola ih kao razlog navodi poskupljenje goriva i električne energije.