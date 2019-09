OBROVČANI VEĆ ŠEST MJESECI NEMAJU OBITELJSKOG LIJEČNIKA: Još nitko nije zamijenio skandaloznog doktora Jusupa

Potraga za liječnikom koji će doći raditi u obrovačku ambulantnu je bezuspješna

Obrovac, grad u blizini Zadra, postao je preko noći poznat po skandaloznom liječniku dr. Goranu Jusupu u jedinoj njihovoj ambulanti. Nakon odlaska dr. Jusupa, Obrovčani već skoro pola godine čekaju novog liječnika, a Dom zdravlja Zadarske županije još nije uspio naći zamjenu koja bi preuzela 400 pacijenata iz ordinacije, piše N1.

“Natječaji su bili oglašavani na lokalnoj razini, na stranicama Zavoda za zapošljavanje, na našim web stranicama gdje su dostupni svima i u medijima koji se čitaju na teritoriju kompletne države”, kaže za N1 Mario Kožul, zamjenik ravnatelja Doma zdravlja zadarske županije.

Liječnica dolazi dvaput tjedno u Obrovac, ali to nije dovoljno

Potraga za liječnikom koji će doći raditi u obrovačku ambulantnu je bezuspješna. Liječnica s trenutnim prebivalištem u Zadru dolazi dvaput tjedno u Obrovac, a novinari N1 je ovaj put ondje nisu zatekli. Vrlo je teško naći liječnika koji će doći u ovaj mali grad kraj Zrmanje.

“Europska Unija proguta ne samo iz naše zemlje nego i ostale kvalitetne kadrove i može se samo očekivati da će se uz ekstra beneficije i bitno povećanje plaća, doktorima biti zanimljivo ostati tu”, dodaje Kožul.

Obrovčani se snalaze pa odlaze liječnici u Maslenicu

Podsljednji popis stanovništva kaže da u Obrovcu živi oko tisuću ljudi, a ako se pribroje stanovnici okolnih sela, onda ih je tri tisuće. Sve su to redom građani starije životne dobi kojima je liječnik jako potreban. Šime iz Obrovca za N1 kaže da on i mnogi drugi Obrovčani idu u Maslenicu kod dr. Artuković i tako se snalaze. No, nema pojma hoće li novi liječnik doći u grad.

“Otežava puno zato što čekaju ljudi, bude gužva tamo u čekaonici. Kako se snalaze? A šta ja znam, traže prijevoz, voze ih privatni auti i tako”, komentira Obrovčanin Ivica.

Domaći kažu da ako se ne pronađe zamjena dr. Jusupu da se neće morati ni tražiti jer u gradu neće nitko ostati.

