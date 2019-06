VOZAČ KAMIONA PROMIJENIO ODVJETNIKA: Sad ga zastupa ugledni Veljko Miljević koji je branio Horvatinčića i Mamića

Do promjene u redovima obrane došlo je zbog sukoba interesa

Obitelj vozača koji je na odmorištu autoputa kod Novske usmrtio dvije djevojčice iz Osnovne škole Dalj, promijenila je odvjetnika, doznaje portal Vijesti.hr. Šofera kamiona više neće zastupati odvjetnik Luka Lenić jer slučaj preuzima Veljko Miljević. Miljević je RTL-u potvrdio da preuzima slučaj, no, kako je kazao, još nije stigao proučiti spise te kako ne može komentirati slučaj.

Do promjene u redovima obrane došlo je zbog sukoba interesa. Odvjetnik Lenić u mogućem je sukobu interesa jer ga je angažirao vlasnik transportne kompanije, dok obrana nastoji dokazati kako je vozilo kojim je osumnjičenik upravljao bilo neispravno. Isto tako, za RTL je potvrđeno da je večer prije velike tragedije primio lijek zbog bolova, kao i liječničku dozvolu da slobodno može nastaviti raditi. Razlog za to bili su bolovi u kralježnici i nogama. Reagirala je Hitna pomoć sa županjskog područja, a onda je primio blokadu, prenoćio u kabini kamiona i ujutro nastavio put do kobnog događaja u Novskoj.

Danas je održan sprovod stradalih djevojčica

Podsjećamo, u teškoj nesreći kod Novske dvije curice su poginule, a dvije žene su ozlijeđene. Vozač kaže da je skrenuo s autoceste kod Novske natočiti gorivo. Kočnicu je pritiskao, ali nije reagirala. S brzinom od 90 kilometara na sat, namještenom na tempomatu, dojurio je na odmorište pokraj benzinske gdje je pokosio sve pred sobom.

Vještačenje je pokazalo da je kamion bio ispravan, međutim odvjetnik smatra da nije napravljen detaljan pregled. Danas je u Erdutu održan sprovod djevojčica, a jučer u OŠ Dalj nije bilo nastave. Ispred škole upaljene su svijeće, položeno cvijeće te je stavljena crna zastava. Sprovodu je prisustvovao velik broj ljudi. Kako je RTL jučer doznao, isti vozač je 17. svibnja je na zaustavnom traku između Nove Gradiške i Starog Petrovog sela u pravcu Zagreba zakačio vozilo HAC-ove ophodnje jedva izbjegavši jači udar i veću nesreću.

I jedna i druga informacija demantiraju dosadašnju službenu verziju prema kojoj vozač nije imao većih prekršaja i kako je bijeli MAN-ov kamion vozio zadnjih šest mjeseci.

