OBRAT U KARLOVAČKOM HNS-u: Prihvatili kandidaturu Hoffmana za gradonačelnika, pa je dali odbjeglom HDZ-ovcu, ali to nije sve

Hrvoje Hoffman izašao je iz HNS-a nakon što je saznao da ipak on neće biti kandidat za gradonačelnika, već odbjegli HDZ-ovac Amirudin Talakić koji će se natjecati po programu kojeg je on pripremio

Iako HNS još nije službeno objavio ime kandidata za gradonačelnika Karlovca, Kaportal doznaje kako su se u stranci dogodio potres kakav se rijetko viđa, čak i na našoj političkoj sceni. Redakciji se obratio nesuđeni kandidat Hrvoje Hoffman, koji je stranku napustio nakon što su mu rekli da u izbornu utrku ipak ne ide on.

“Ovim putem javljam vam da sam jučer, 13. travnja 2021. na sastanku Gradske organizacije HNS-a, odlučio izaći iz stranke, što sam odmah priopćio svojim trenutnim stranačkim kolegama. Naime, još pred više od 10 dana, ‘na stol’ mi je stavljena kandidatura za gradonačelnika Grada Karlovca, ispred stranke HNS, čiji sam sada bivši član. No, zamolio sam za odgodu moje odluke glede prihvaćanja kampanje, zbog cijele situacije sa medijima oko kazni, koje sam skupa sa dosta ljudi dobio za deložaciju na kojoj smo bili u ime moje bivše stranke Živi zid”, pojašnjava Hoffman.

Njegov program će iskoristiti u kampanji

Kaže kako je ipak nakon nekog vremena prihvatio kampanju te krenuo u izradu programa i strategije kampanje. Čak je odabrao i kandidata za zamjenika, Darka Rendulića, a onda je odjednom sve palo u vodu.

“U ponedjeljak u kasnim večernjim satima zvoni mi telefon, te mi je od predsjednika županijskog HNS-a Zvonka Spudića priopćeno kako se na to mjesto treba staviti Amirudin Talakić, koji je u međuvremenu izašao iz HDZ-a, te kao i neki drugi stranački ‘slobodni’ kandidati u izbornoj utrci HNS-a na lokalnim i regionalnim izborima, treba postati kandidat za gradonačelnika, dok ja trebam u kampanju ići kao njegov zamjenik. Priopćeno mi je i kako za sve napisano, te planove glede kampanje, ‘nema problema’, jer i onako ‘može biti iskorišteno u kampanji'”, opisuje on.

Očekivano, ostao je razočaran raspletom situacije. “Moram priznati da me, prije svega, kao principijelnu osobu, koja drži do nekih stvari, iskreno razočaralo ovakovo postupanje, jer mi je sve rečeno u zadnji čas, te se insinuiralo da to i onako nema veze, jer se ništa ‘nije dalo javno’. Ne znam kako to ljudi iz današnjeg, u odnosu na zlatna vremena, glede članstva znatno ogoljelog HNS-a, rade stvari, no to nije način. Da mi se to odmah reklo, pa da sam zbog toga čekao, te da se nisam prihvatio kampanje i priprema za istu, to bi bilo prihvatljivo. No ovo mijenjanje, bez imalo respekta za običan dogovor, a kamo li nešto više, ukazuje na nedržanje do onog osnovnog do čega se drži u poslovnom i političkom svijetu, onog što znači svaki dogovor zaključen čak i običnim rukovanjem. Barem što se mojeg skromnog svjetonazora tiče.

Ne znaju postulate Dabčević-Kučer

Na jučerašnjem sastanku Gradske organizacije HNS-a, nakon što je g. Spudić više puta istaknuo svoja gledišta, uobičajeno inzistirajući na politici kao ‘umijeću mogućeg’, te naglašavjući ‘potrebu zauzdavanja sebe’ (što god da to značilo) i sagledavanju prvenstveno interesa kao baze za vlastito postupanje u politici, ne bi li me pridobio da pristanem na novonastalu situaciju glede kampanje; pitao sam cijenjeno članstvo, znade li itko od nazočnih tko je isticao: ‘Budi netko prije ulaska u politiku, a ne isključivo kroz politiku’? No na moje iznenađenje, niti g. Spudić, niti itko drugi od nazočnog članstva to nije znao.

Žalosno da, dan nakon što je gospodin predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj bio u Karlovcu, te se tom prilikom javno govorilo o tome koliko je „uz antifašizam i Domovinski rat, Hrvatsko proljeće jedan od temelja naše državnosti i onoga što trebamo pamtiti”, nitko, pa ni g. Spudić ne zna da je to bila upravo Savka Dabčević – Kučar. Ovakav rang mišljenja, komunikacije i držanja do dogovora nisam vidio od vremena Živog zida, te sam očito ulaskom u HNS očekivao malo previše u smislu organizacije, i još važnije ophođenja sa ljudima; gdje povlačim crtu kao i u Živom zidu. U tom sam smislu na kraju obrazloženja izjavio da ukoliko se ne misle držati dogovora, izlazim iz stranke, jer je tako i poštenije i časnije.

Gospodinu Talakiću i svima ostalima, što idu u ove izbore na području Grada Karlovca i Karlovačke županije, poželio bih puno sreće. Osobno, jedini čovjek kojeg bih iskreno podržao i sa kojime bih surađivao glede izbora na gradskoj razini, a za kojeg je prava šteta što ne ide u izbornu utrku, je g. Nikola Badovinac, koji je inače našoj javnosti poznat po radu i po tome što ‘ima petlju’, te drži do nekih stvari do kojih očito dosta ljudi ne drži”, izjadao se Hoffman i potom prerezao svoju člansku iskaznicu.