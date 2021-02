OBRAT U JEDNOM DANU: Hrvati se još neće cijepiti Sputnikom, Plenković je povukao ručnu! Jedna poruka šefice Europe bila je dovoljna…

Ministar Beroš je jučer govorio o nabavci ruskog cjepiva ‘zaobilaznim putem’ i prije odobrenja Europske agencije za lijekove, ali je par sati nakon toga, nakon presice Ursule Von der Leyen, premijer Plenković poručio kako od toga vjerojatno neće biti ništa

I državni i zdravstveni dužnosnici u javnosti su nametnuli tvrdnju da bi do ljeta, ako želimo povratak u normalno i imati dobru turističku sezonu, do tada trebalo biti procijepljeno 70 posto stanovništva. No, Hrvatska je, kao i većina zemalja Europske unije, u problemima s nabavom cjepiva protiv Covida-19 jer farmaceutske kompanije ne ispunjavaju dogovor o količinama i rokovima isporuke cjepiva.

Stoga je i dinamika cijepljenja vrlo spora. Epidemiolog Branko Kolarić, član Znanstvenog savjeta Vlade RH, u ponedjeljak je kazao da je od 27. prosinca naovamo cijepljeno tek dva posto stanovništva, što je trostruko manje od planiranog.

Do Sputnika V regularnim ili obilaznim putem?

Sredinom siječnja Europska komisija poručila je članicama da ubrzaju cijepljenje kako bi svaka do ljeta cijepile najmanje 70 posto odrasle populacije. No, kako to učiniti ako cjepiva nema dovoljno? Vlada se, logično, ali dosta suzdržano počela okretati drugim potencijalnim dobavljačima. Konkretno, Rusiji čije je cjepivo Sputnik V nakon početnih sumnji u međuvremenu dobilo znanstvene potvrde da je sigurno i vrlo učinkovito. No, problem je što bi Hrvatska, kao članica EU , trebala koristiti cjepiva koja odobri središnja Europska agencija za lijekove (EMA), a Rusija to odobrenje za Sputnik V nije još zatražila. Postoji, doduše, i obilazni put – da cjepivo prije EMA-e odobri nacionalna regulatorna agencija. Na taj način manje “disciplinirana članica EU Mađarska već je interventnim uvozom nabavila dva milijuna doza ruskog cjepiva.

Prošloga tjedna najprije je objavljeno kako zainteresirani građani masovno zovu rusko veleposlanstvo u Zagrebu raspitujući se za mogućnost nabave Sputnika V. Potom je isto učinila i Vlada i početkom ovoga tjedna činilo se, prema onom što se moglo čuti u javnosti, da je blizu dogovor o nabavi cjepiva iz Rusije. Kako je tjedan odmicao, taj scenarij ipak je postajao manje izgledan. No, krenimo redom, dan po dan…

PONEDJELJAK

‘Rusija može dostaviti cjepivo u roku od dva tjedna’

Glasnogovornik Veleposlanstva Ruske federacije Matvej Sidorov gostujući na N1 izjavio je da bi Rusija, u slučaju dogovora s hrvatskom Vladom, u roku od samo dva tjedna mogla poslati prvu pošiljku cjepiva. Potvrdio je da su se susrela dvojica imenjaka, ruski veleposlanik Andrej Nesterenko i premijer Andrej Plenković, ali o detaljima sastanka nije želio govoriti.

“Mi uvijek stojimo spremni za dijalog. Naše veleposlanstvo stoji spremno čim prije to napraviti i isporučiti. (…) Ne vidim nikakva ograničenja po broju doza, niti prepreka prema velikoj količini doza. Količina ovisi o Hrvatskoj”, kazao je Sidorov.

UTORAK

Plenković zadužio dvojicu ministara za nabavu ruskog cjepiva

Premijer Plenković u utorak je tijekom posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji izjavio da je angažirao ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i ministra zdravstva Vilija Beroša da “ukoliko je moguće osiguraju i doze tog (ruskog) cjepiva”, ali je zadržao opreznu distancu kazavši kako “Hrvatska želi biti potpuno sigurna u proceduru cijepljenja ruskim cjepivom, jer se i dalje oslanja na Europsku agenciju za lijekove”.

“Što se tiče Rusije, ona je spremna dostaviti Hrvatskoj cjepivo Sputnik V. Ono na čemu radimo je da razmatramo s Hrvatskom agencijom za lijekove što se pravno može učiniti”, kazao je Plenković.

Visoki izvor iz Vlade: Stiže najmanje milijun doza Sputnika V

U utorak navečer Jutarnji list je objavio, pozivajući se na visoke izvore bliske Plenkoviću, kako je cilj “da sljedećih tjedana u Hrvatsku stigne respektabilna količina ruskog cjepiva, najmanje milijun doza” te da ga Hrvatska dobije prije nego što ga odobri Europska agencija za lijekove (EMA). Navodno se u istim krugovima spominje nabava čak dva milijuna doza Sputnika V.

SRIJEDA

Beroš kaže da se razmatra uvoz ruskog cjepiva

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu prijepodne je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera potvrdio da se razmatra nabava ruskog cjepiva i prije nego što ga EMA odobri. Naglasio je da ta procedura na razini EU ide sporo.

“Na našoj je regulatornoj agenciji da vidi može li se nekim obilaznim putem dobiti to rusko cjepivo, primjerice interventnim uvozom za hrvatsko tržište. Dva su preduvjeta: učinkovitost i sigurnost. Kada naša regulatorna agencija procjeni da su zadovoljeni uvjeti, naša agencija može neovisno od EMA-e donijeti odobrenje za korištenje neodobrenog lijeka”, rekao je Beroš.

Von der Leyen ‘spustila’ na zemlju Hrvatsku i druge članice

U srijedu popodne predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako želi dobiti odgovor Rusije zašto nudi milijune doza svoga cjepiva protiv Covida-19, iako nema dovoljno ni za cijepljenje vlastitog stanovništva. Dodala je da Rusija do sada nije zatražila odobrenje od Europske agencije za lijekove (EMA) te naglasila da se proizvodnja Sputnika V ne odvija u EU pa se stoga mora obaviti inspekcija na mjestu proizvodnje. Povjerenica za zdravstvo Stela Kiriakides dodala je da države članice EU koje se odluče za rusko i kinesko cjepivo to rade na vlastitu odgovornost.

“Proces odobrenja za korištenje cjepiva na europskom tržištu uključuje i “farmakološku budnost”, što je vrlo važno. Kada cjepivo dobije odobrenje od EMA-e, onda industrija i EMA moraju pratiti sve slučajeve bilo kakvih poteškoća ili nuspojava. Te “farmakološke budnosti” nema u slučaju kada države članice koriste cjepiva bez odobrenja EMA-e”, rekla je Kiriakides.

Čini se da su von der Leyen i Kiriakides pozivom na “farmakološku budnost” zapravo poručile članicama EU da ipak stisnu kočnicu u pregovorima oko nabave ruskog cjepiva. To je u Hrvatskoj postalo jasno već jučer uvečer.

Ravnatelj HALMED-a:

U sinoćnjem Dnevniku HRT-a, ravnatelj Hrvatske agencije za lijekove (HALMED) Siniša Tomić dao je do znanja da će Hrvatska po pitanju ruskog cjepiva u prvom redu poštivati regulatornu proceduru EU.

“Čekat ćemo odobrenje Europske agencije za lijekove, ali paralelno ćemo istražiti mogućnosti izvanrednog uvoza”, istaknuo je Tomić.

“Prvi koraci su da se oslonimo na europsku proceduru kojoj takvo cjepivo podliježe. Postoji regularan postupak koji cjepivo mora proći”, dodao je.

Plenković: Čekamo odobrenje Europske agencije za lijekove

A sinoć, nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, javnosti se obratio i Plenković. Iz njegove izjave da se iščitati da je “povukao ručnu” i to nedugo nakon izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Potvrdio je uspostavu inicijalnih kontakata s ruskom stranom i rekao da Rusija trenutačno kontaktira s EMA-om na razini tzv. znanstvenog odbora te da će u tom procesu sudjelovati i HALMED.

“Ako se istodobno dogodi da Sputnik V dobije odobrenje EMA-e želimo biti u poziciji da smo na vrijeme rezervirali određene doze kako bismo de facto popunili praznine koje trenutačno postoje, premda su najave, a o tome je danas govorio i Stožer, za kraj veljače i ožujak dobre – oko 600 tisuća doza cjepiva, i puno više u travnju i svibnju”, istaknuo je premijer.

Na pitanje znači li to da ništa nećemo uzimati rusko cjepivo bez odobrenja EU, Plenković je rekao: “Želimo biti odgovorna Vlada u svim aspektima. Ne želimo doći u situaciju da nemamo na tržištu nešto što je pouzdano”, istaknuo je Plenković. “Kada određeno cjepivo dođe na tržište uz odobrenje Europske agencije za lijekove, tada za njegovu kvalitetu odgovara proizvođač, ako dođe bez toga, onda odgovara država, a mi nikako ne želimo doći u situaciju da imamo na tržištu nešto što je neprovjereno i nepouzdano”, kazao je.

Premijer je ustvrdio da je u medijima “bilo puno kakofonije u vezi ruskoga cjepiva”, ali treba reći da su toj kakofoniji pridonijeli i on i ministar Beroš.

