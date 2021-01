OBRAT NA POMOLU: U utrku za Zagreb ipak ide Maras? Gradski SDP-ovci ne znaju što bi s Klisovićem, a Grbin nije povukao ključni potez

Gradski odbor SDP-a u Zagrebu trebao bi u petak odlučiti o kandidatu te stranke za gradonačelnika metropole na predstojećim lokalnim izborima, a čini se kako uvjerljivu podršku ima Gordan Maras

Iako SDP službeno još uvijek nema kandidata za gradonačelnika Zagreba, vrlo je izvjesno kako će to biti predsjednik zagrebačke organizacije SDP-a Gordan Maras. Predsjedništvo njegove organizacije prošloga ga je tjedna jednoglasno podržalo, a u petak bi se trebao sastati i Gradski odbor, koji će donijeti formalnu odluku.

Birat će između Marasa i dugo najavljivanog Joška Klisovića, no čini se kako je Marasovo višemjesečno lobiranje ipak dalo više rezultata te se, prema izvorima Jutarnjeg, očekuje da će dobiti jednoglasnu podršku. No, takav bi ishod bio krajnje neobičan, jer je zagrebački SDP duboko podijeljen, a Maras nikad nije pripadao Bernardićevoj struji.

“Bernardićevi ljudi ga podržavaju zato što mu time žele podmetnuti nogu. Računaju s tim da neće dobro proći na izborima, pa nakon toga više neće imati šansu da preuzme vodstvo nad zagrebačkom organizacijom, što je prilika za nekog njihova. Neki će ga podržati jer smatraju da predsjednik organizacije mora biti kandidat za gradonačelnika, a treći neće podržati Joška Klisovića jer smatraju da nije bio dovoljno aktivan u gradskoj organizaciji”, pojasnio je dobro upućeni SDP-ovac.

S Klisovićem ne znaju što bi dobili

Novi predsjednik stranke Peđa Grbin, zajedno sa suradnicima i većinom članova predsjedništva, na mjestu kandidata za zagrebačkog gradonačelnika bi radije vidjela Klisovića. Smatraju ga politički potkovanijim, osobom s iskustvom u izvršnoj vlasti koja ostavlja dojam odgovornog i zrelog čovjeka sa sposobnostima dobrog upravljanja. No, nedostatak mu je vrijeme koje je preostalo za kampanju i približavanje biračima.

“Zagrebački SDP-ovci u Klisoviću vide problem jer ne znaju što bi s njime dobili. Ne znaju što ih čeka s obzirom na to da nije upleten ni u kakve dealove niti pripada ikakvim klanovima. S Marasom, pak, jako dobro znaju na čemu su”, istaknuo je još jedan SDP-ovac koji napominje kako je ishod izbora u Zagrebu ključan za stranku: “Izbor SDP-ova kandidata za gradonačelnika obilježit će smjer i budući imidž SDP-a. Jedno je ako se kandidira Marasa, a sasvim je drugo ako kandidat bude Klisović.”

Grbin pred gotovim činom

No, kandidatura Marasa stavlja predsjednika stranke Grbina pred gotov čin. Upućeni članovi stranke pojašnjavaju da on sada mora prepustiti odluku o kandidaturi zagrebačkom SDP-u, jer je jedini način da spriječi Marasovu kandidaturu raspuštanje cijele organizacije, što nema smisla činiti nekoliko mjeseci prije izbora. U stranci tvrde da je to mogao učiniti nakon što je izabran na čelo SDP-a, ali nije imao jamstva da bi mu taj potez prošao na Glavnom odboru. Tako je Maras dobio priliku za ostvarenje višegodišnjeg sna o kandidaturi protiv Milana Bandića.

