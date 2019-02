OBRANA PLENKOVIĆEVOG HIBRIDNOG RATNIKA: HDZ-ov protuzakonit formular za članove pod normalno se propisuje u hrvatskim tvrtkama?

Nakon što su članovi HDZ-a dobili formular koji su trebali ‘samo potpisati’, iz stranačkog odjela koji vodi Robert Kopal pokrenuta je lavina propitivanja tko je autor i kakva je namjera

“Ovo je sigurno pogrešan izričaj na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme”, izjavio je savjetnik premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost i šef HDZ-ova odjela za analitiku nakon što je Jutarnji list objavio formular koji je vrh stranke uputio na listu članova.

U formularu koji se naziva “Izjava o povjerljivosti” napisano je, između ostalog: “Ako se zbog stranačkih obaveza od mene zatraži suradnja s trećim stranama ili budem zakonski obvezan odlukom suda nadležnog za spor, ili nekog drugog nadležnog sudskog, Vladinog ili regulatornog tijela otkriti neku povjerljivu informaciju, bez odgode ću o tome pisanim putem izvijestiti stranačka tijela te je neću dijeliti bez njihove prethodne pismene dozvole”.

Drugim riječima, ako bi itko od članova HDZ-a završio na sudu, ili trebao recimo dati iskaz pred Povjerenstvom za sukob interesa, ne bi smio zucnuti ništa prije konzultacija u stranci, dapače, tek – nakon pismene dozvole.

Javljaju se novi problemi

Iz HDZ-a je objašnjeno da je formular pripremila tvrtka Apicura Business Inteligence Zagreb, koju je stranka angažirala za nepoznat iznos, pretpostavlja se prema odluci Roberta Kopala, a nakon što je članstvo alarmiralo medije, u sanaciji štete krenulo se u smjeru “nismo znali”. Odnosno, tvrtka je preuzela odgovornost za sadržaj formulara, doduše, oni ga u svom priopćenju nazivaju “prijedlogom”, pa nije jasno kako je članstvu poslan – prijedlog. Gordan Jandroković je izjavio da nije znao što je u formularu te da će biti promijenjen, a Robert Kopal je bio prilično neodređen: rekao je da HDZ s tvrtkom surađuje već dulje vrijeme, da je tvrtka dobivala naputke iz HDZ-a, ali da ne mogu oni iz HDZ-a tvrtki koja je stručnjak za to područje reći kako treba izgledati taj formular… Drugim riječima, Robert Kopal je vidio formular prije nego što je poslan članstvu, ali mu je – izgledao ok. Jer da mu nije izgledao ok, ne bi ga se slalo. Ili bi oni koji su poslali formular bez znanja šefa HDZ-ova odjela za analitiku već dobili otkaz.

Također, da nije sporni formular iscurio u medije, sve bi ostalo u HDZ-ovoj obitelji. Ali ipak nije.

Unatoč hitnom saniranju štete i izjavama, i Jandrokovićevim i Kopalovim, da će formular biti “popravljen”, slučaj ukazuje na brojne probleme. I unutar HDZ-a, ali i izvan.

Unutarstranačko discipliniranje

Prvo, Plenković je nesumnjivo pokušao provesti novi zahvat unutarstranačkog discipliniranja. Zatvoriti pukotine onima koji bi još možda negdje nešto govorili mimo konzultacija sa središnjicom. U toj su namjeri otišli “malo” predaleko te su Robertu Kopalu dopustili angažiranje tvrtke koja je pripremila rigorozan, u suštini – protuzakonit formular. Izvor Net.hr-a naglašava da se o tom formularu nije govorilo na predsjedništvu stranke, da je evidentno da i u samoj središnjici postoji više linija zapovijedanja.

Drugo, činjenica da Kopalov formular nije prošao samo tako, šutke, pokazuje da unutar stranke tinja opozicija koja će u ovom, ali i u nekim drugim situacijama – reći odlučno ne.

S obzirom na to da Kopal uživa reputaciju osobnog izbora premijera Plenkovića, to je nesumnjivo znak otpora Plenkovićevom modelu autoritarnog pospremanja stranke.

Treće, direktorica tvrtke Apicura Business Inteligence Zagreb, Natalija Parlov Una, koju je angažirao HDZ, poziva se na svoje dugogodišnje iskustvo u informacijskoj sigurnosti, ICT-u, međunarodnom digitalnom marketingu itd., ali i u potpunosti preuzima odgovornost za “pogreške” u formularu.

No, ne radi se ni o kakvim pogreškicama nego o formulacijama koje su u suprotnosti s temeljima vladavine prava. Primjerice, prema članku 283. Zakona o kaznenom postupku “svaka osoba koja se kao svjedok poziva dužna se odazvati pozivu, a ako ovim zakonom nije drukčije propisano, obvezna je i svjedočiti.” Također, savjetnik premijera Plenkovića i šef HDZ-ove analitike Robert Kopal ustvrdio je u svojoj izjavi da je angažirana tvrtka napravila previd te da su “jednostavno primijenili korporativna pravila na demokratske uzuse.”

Drugim riječima, savjetnik premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost sugerira da su takva rješenja uobičajena “korporativna pravila”. Da je moguće da pojedine korporacije imaju takve formulare i pravila za svoje zaposlenike i da je to – posve normalno.

Nezakonito zastrašivanje

No, je li doista tako? Mogu li korporacije, tvrtke, imati takve formulare u proizvodnji tvrtke Apicura Business Inteligence ili neke druge?

“Zakon o zaštiti osobnih podataka uredio je pravila postupanja s podacima koji se smatraju poslovnom tajnom. Temeljna su pravila da se ti podaci ne smiju odavati neovlaštenim osobama, da poslovnu tajnu trebaju čuvati svi radnici i da poslovnu tajnu može priopćiti samo ovlaštena osoba uz pisano odobrenje korporacije”, objašnjava za Net.hr Vesna Alaburić, poznata odvjetnica, te naglašava: “Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje tajnih podataka osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju dati na temelju propisa, kao ni priopćavanje tajnog podatka u kaznenoj prijavi ili prijavi nekom nadzornom tijelu.”

Je li ipak moguće da netko pokušava takvu formulaciju staviti pred svoje zaposlenike? Ako i pokuša, takva odredba bi bila – nezakonita.

“Odredba koju citirate kao korporacijsko pravilo je nezakonita. Odluka kojoj sud ili drugo nadležno državno tijelo obvežu radnika da otkrije poslovnu tajnu ima veću snagu od prava korporacije na zaštitu poslovne tajne. Zato se nikakvim prethodnim odobrenjem korporacije ne može uvjetovati ispunjenje obveze utvrđene odlukom nadležnog državnog tijela”, objašnjava Alaburić.

Naravno, moguće je da pojedine korporacije tako nešto pokušaju učiniti. Kao što je evidentno da je HDZ nešto tako pokušao učiniti. U oba slučaja događa se čisto zastrašivanje. Preciznije: nezakonito zastrašivanje.

Sasvim normalno?

Je li, dakle, moguće da u Hrvatskoj tvrtka koja posluje s HDZ-om radi takve formulare za kompanije te da te kompanije – nesmetano i neometano – provode protuzakonitu diktaturu nad zaposlenicima? Je li moguće da tvrtka koju je angažirao HDZ izrađuje takve protuzakonite formulare za zaplašivanje zaposlenika u kompanijama? Moguće, ako Robert Kopal, dugogodišnji djelatnik u MUP-u i pripadnik obavještajne zajednice, teoretičar o hibridnom ratu i fake newsu, sada savjetnik za nacionalnu sigurnost, smatra da je tako nešto uobičajeno – i nimalo sporno u korporativnom svijetu.

Ovaj HDZ-ov formular je izgleda zaustavljen, no nema sumnje da će šef stranačke analitike tražiti druge modele mogućeg unutarstranačkog discipliniranja. No, usput smo saznali da premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost smatra kako je takvo protuzakonito zastrašivanje u korporativnom svijetu sasvim normalno.