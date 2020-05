OBRAČUN ZBOG 30. SVIBNJA IDE DALJE, ŠEKS NAPAO MILANOVIĆA: ‘Povrijedio je Ustav, trebao je malo ispuhati nos, šmrcao je…’

“Ne ja nisam rekao da ću ja pokrenuti taj opoziv, ja sam govorio o tome kada Predsjednik Republike povrijedi Ustav, a Predsjednik Republike je čuvar Ustava i zakonitosti. Svatko je dužan držati se Ustava”, kaže Šeks

Nastavlja se verbalni obračun između Vladimira Šeksa i predsjednika Zorana Milanovića. Nakon što je zatražio Milanovićev opoziv zbog bojkota Dana državnosti, a predsjednik mu odgovorio da ga slobodno pokrene, ponovno se oglasio Šeks.

”Ja sam nabrojao povrede Ustava koje je svojom izjavom da ne priznaje Dan državnosti, a koji je ustanovio Sabor svojim zakonom, napravio predsjednik Milanović. Za povredu Ustava postoji mogućnost pokretanja postupka opoziva. Njegova reakcija pokazuje jednu krajnje nevjerojatno, osvetničko, neodgovorno ponašanje jednog državnika. Mislim da je trebao malo očistiti nos prije nego je dao izjavu”, rekao je Vladimir Šeks za RTL.

‘To je krajnje neozbiljno’

Na molbu da pojasni što pod tim misli, Šeks je rekao:

”Vidio sam da je danas stalno šmrcao nešto. Trebao je prvo obrisati nos, prije nego što daje izjave, to je krajnje neozbiljno što je on rekao u vezi mene…”

”Njegova tvrdnja, izjava da su neki završili pred sudom, a da možda nisu bili krivi, to je poruka hrvatskom pravosuđu da se neke nedužne, nevine, dovodilo pred sud ili osuđivalo, a njegova tvrdnja da bih ja trebao odgovarati za neke zločine, on priželjkuje ono za što su JNA i vojno tužiteljstvo JNA protiv mene podigli optužbe. Dakle, on je na istom tragu onome što meni priželjkuju i Beograd i JNA i Srbija. Žalosno i bijedno”, poručio je Šeks.

‘Nečuveno, skandalozno, neozbiljno…’

Na pitanje hoće li on pokrenuti opoziv, Šeks kaže:

”Ne ja nisam rekao da ću ja pokrenuti taj opoziv, ja sam govorio o tome kada Predsjednik Republike povrijedi Ustav, a Predsjednik Republike je čuvar Ustava i zakonitosti. Svatko je dužan držati se Ustava. Ako Hrvatski sabor kao zakonodavac donese neki zakon, onda ga se i predsjednik i svatko drugi treba pridržavati. Ne mora se s njime slagati, ali ne može ga ignorirati i ne može upućivati poruku građanima kako je to bezvrijedni papir, bezvrijedni zakon. Onda može predsjednik Milanović za bilo koji zakon reći: ‘Ja to ne priznajem, taj zakon koji je donio Sabor. Ljudi nemojte se pokoravati tom zakonu’. To je nešto nečuveno, skandalozno i neozbiljno od predsjednika. Bilo bi nečuveno od bilo kojeg tijela vlasti.

Šeks se ne slaže s konstatacijom da je razina političkog kuminicranja pala na niske grane, bar ne ona koja dolazi od strane HDZ-a.

”Sa strane HDZ-a nije pala na nikakve niske grane, nego je na vrlo pristojnoj razini. HDZ se napada beskrupulozno s uvredljivim klevetničkim izjavama, a u tu se kampanju uključio i Milanović”, zaključuje Šeks.

Podsjetimo, Vladimir Šeks, jedan od tvoraca prvog hrvatskog Ustava, žestoko je reagirao na Milanovićev bojkot Dana državnosti. Na Hrvatskom radiju rekao je kako bi trebalo pokrenuti opoziv Milanovića jer ne poštuje Ustav.