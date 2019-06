OBORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Evo koji će dijelovi Zagreba danas i sutra biti zatvoreni za promet

Zbog održavanja rally utrke “Zagreb Open – 45. lna Delta rally”, promet će u nekim dijelovima grada biti privremeno zatvoren

Tako će danas poslijepodne biti zatvorene prometnice na istočnoj strani Zagrebačkog velesajma u razdoblju od 16 do 24 sata: Ulica Joszefa Antalla (od sjevernog ulaza u Zagrebački velesajam prema istoku do avenije Većeslava Holjevca), Damira Tomljanovića (od avenije Većeslava Holjevca do ulice Ede Murtića) – avenija Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do avenije Dubrovnik) i sve prometnice na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma.

U subotu se oktanska zabava seli pod obronke Medvednice i u sami centar metropole, pa će tako biti zatvorene sljedeće prometnice: od 9 do 12.30 i od 13.30 do 17 sati: Bliznec – Sljemenska cesta (od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Puntijarka – Hunjka, a od 11 do 14.30 i od 15.30 do 19 sati; Sljemenska cesta od raskrižja prema Žičari – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (restoran Šestinski lagvić).

Blokada i u centru

U centru će promet biti zatvoren sutra od 18 do 23 sata i to u Vlaškoj ulici (od Palmotićeve do Bakačeve) – Europskom trgu – Bakačevoj – Trgu bana Josipa Jelačića – Jurišićevoj (do Kurelčeve) – Kurelčevoj.

“Sugrađane upozoravamo na moguće teškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje”, navode iz Grada.