Obilaznim putem između Gline i Petrinje putnici namjernici mogu stići do Jabukovca. Ondje je danas šesteročlana obitelj Boltužić dobila ključeve prve kuće obnovljene nakon potresa na Baniji.

Iako se očekivalo da će država priskočiti u pomoć, za sreću obitelji Boltužić zaslužna su trojica Makarana, Mijo Pašalić, Joško Šarić Škaro i Jovica Šegan, koji su pokrenuli inicijativu "Makarska rivijera - Srcem za Petrinju" te u novcu, materijalu i namještaju prikupili 1,4 milijuna kuna donacija te angažirali čak 75 građevinskih radnika.

"Ovo je nastavak života, početak novog života, bez ovih ljudi bi još bili u kontejneru. Sve su napravili, od rušenja, papira za novu kuću i gradnje. Nikada prije nisam bio u Makarskoj, a zadnjih mjeseci mi ih je puno dvorište. Ne znam što poručiti drugim stradalnicima, neka se svatko snađe kako može, od države tko zna kada će išta biti", rekao je za Jutarnji domaćin Božidar Boltužić, u dvorištu prepunom uzvanika.

Političari se divili kući

A upravo su predstavnici države sjedili u prvom redu i divili se novoj kući Boltužićevih, iako nisu učinili ništa. Tako su se u Jabukovcu pojavili Željko Uhlir, državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je bio izaslanik premijera Andreja Plenkovića i Melita Mulić, savjetnica predsjednika Zorana Milanovića.

"Posebno mi je drago da je dovršena prva kuća, i to iz donacije, tako velika i lijepa i da može ta obitelj mirno i sretno nastaviti život u svome kraju i sigurnoj kući, neovisno o tome što se dešavalo u ovim krajevima što se tiče različitih nepogoda i katastrofa. Vlada čini velike napore od prvoga dana, imali smo dva potresa, oba prilično jaka, jedan je u Zagrebu napravio veliku štetu, drugi je nakon par mjeseci napravio štetu u vašem kraju i to je veliki teret našega proračuna i svih kapaciteta koje imamo. Dakle pokušava se na sve moguće načine pomoći svima kojima je to potrebno. Ogromni se napori ulažu, što se tiče zakonodavnog okvira i organizacijskog da sve bude što prije i sretno obavljeno. Država ide nešto sporije nego privatne inicijative, to nije ništa čudno jer moramo poštivati regulativu, koja je zahtjevna, ali se nadamo da će sve biti na vrijeme i da će svatko dobiti ono što ga po zakonu pripada", poručio je Uhlir.

Predsjednikova savjetnica Mulić, priznala je da "Ured predsjednika nije dvojio treba li na taj događaj poslati čovjeka", dok je ona "kao izaslanica predsjednika razmišljala bi li trebala koristiti prigodu za neku vrstu političkog govora", a onda se "predomislila neposredno pred ulazak u Jabukovac".

"Kad sam vidjela taj šušur, taj život i sve te automobile, tada sam shvatila da vas je to vodilo. Mogla sam osjetiti i opipati da želimo svim srcem da se život vrati u Petrinju, Glinu i čitavo područje Banije i Banovine. Za ovo ste zaslužni vi i zato vam želim pružiti podršku, građanima i poduzetnicima, koji možete biti primjer državi", poručila je.

'Ubacite u brzinu'

Donator Mijo Pašalić otkrio je da ga je na akciju ponukala muka i patnja Banijaca. Istaknuo je da su Boltužići krasna obitelj.

"Nas trojica smo u 15 minuta skupili 15, 16 prijatelja poduzetnika, nijedan nije rekao "neću" i krenuli smo. Došli su na red papiri, tri i pol mjeseca smo čekali dozvole i rješenja. Projektantica, naša divna osoba Monika Galović Rolich i njezina sestra Izabela, okupile su tim stručnjaka, upravo njenom upornošću riješena je ta dokumentacija. Sljedeća četiri mjeseca mi smo ovo gradili. Ljudska patnja nije mogla ostati nezapažena, ona nas je ujedinila. Mi smo rekli, idemo biti drukčiji, brži, konkretni", rekao je Pašalić te se obratio i političarima:

"Narod Banovine je zaslužio više, brže i bolje. Ubacite u brzinu. Sigurno će sljedeću zimu provesti u kontejneru, nemojte da tamo budu i onu poslije!"

Državni tajnik Uhlir, stoički je podnio kritiku s bine u dvorištu obitelji Boltužić. "Gledajte, određeni problemi postoje, to je nedvojbeno, vidite da se ide u izmjene zakona, dakle, neki puta i najbolje namjere ne urode plodom koji se očekuje, široki konsenzus, puno sudionika u izradi propisa ovoga puta se nisu pokazali kao dobro rješenje, tako da ćemo sada napraviti zahvate usko stručno i s time pokušati pokrenuti boljim i jačim tempom obnovu", zaključio je.