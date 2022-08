Aferu sa skupocjenom renovacijom sanitarija u Ministarstva zdravstva, o kojoj je prva pisala novinarka Net.hr-a Ines Brežnjak, komentirala je i Samia Ropar iz izvršnog odbora HUBOL-a i to vrlo plastičnim primjerom.

Kaže da je nedavno obnavljala svoju kupaonicu pa iznijela svoje iskustvo o cijenama. "Kompletna obnova moje kupaonice od 6-7 kvadrata koštala je 2500 eura sa svim sanitarijama", rekla je za RTL.

Je l' imaju isti arhitektonski ured?

Na pitanje kako komentira onda to što će kvadrat obnove sanitarija u ministarstvu koštati 3200 eura, rekla je da ju je to podsjetilo na sličnu aferu. "I to kada je HZZO obnavljao salu za sastanke od 50 kvadrata za 1,2 mil kuna, što je također 3200 eura po kvadratu. Pitam se, imaju li bivši i sadašnji ministar isti arhitektonski ured?", rekla je.

"Ali 3200 eura? Je li to hotel s pet zvjezdica? To je kvadrat stana u Zagrebu na elitnoj lokaciji, kvadrat stana u Dubrovniku. Time se baca pljuska poreznim obveznicima direktno u lice", rekla je Mia Ropar.

Aparati su skupi ali ima niz detalja koji bi olakšali život pacijentima

Pitali smo, koliko se i kakve opreme može za 2,3 milijuna kuna kupiti. "Medicinski aparati su skupi, ali postoje sitne stvari koje bi olakšale našim liječnicima, posebno pacijentima, mogli bi kupiti 15-ak samostojećih trapeza da kirurški pacijenti lakše se dižu iz kreveta, a naši pacijenti znaju da ih fali, potom 20-ak paravana, kad imaju njegu da imaju intimu, mogli bi s jakim klimama opremiti pet čekaonica da se naši pacijenti na vrućinama ne kuhaju", rekla je.

Kaže da su pojedine bolnice u jako lošem stanju. "Moram priznati da Opća bolnica Karlovac u jako dobrom stanju. Ali negdje je stanje katastrofalno, ne samo sanitarija, nego kompletne infrastrukture", rekla je te dodala da se čini da je stanje u KBC-ovima stanje čak lošije nego u drugim bolnicama.