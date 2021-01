OBNOVA ZAGREBA DEBELO KASNI, A MOGLA BI SE DOBRO OTEGNUTI: Bandić: ‘To će trajati od sedam do deset godina’

Mjesecima nakon razornog potresa u ožujku koji se dogodio u Zagrebu, obnova tog grada debelo kaska, a mogla bi se dobro otegnuti: ‘To će trajati od sedam do deset godina’

Obnova ne ide, a hitne intervencije trebale su biti gotove i prije ljeta, smatra oporba

Cjelovita obnova Zagreba nakon razornog potresa u ožujku i dalje je na čekanju. Fond za obnovu je osnovan, obnova će koštati minimalno 42 milijarde kuna i trajat će godinama. Procjene su i dvostruko veće.

Crvena naljepnica na jednoj kući stoji više od devet mjeseci. Iz neuporabljive zgrade u samom središtu Zagreba, većina stanara se iselila. “Sam aparat je spor. Sve je individualna obnova, svako kozmetički uređuje svoj stan, a obnova ne”, kazao je Darko Maganić, stanar u zgradi s crvenom naljepnicom.

GRADONAČELNICA SISKA OGORČENA RADOM STOŽERA: ‘Evo novi potres, a mi sastančimo’

Vlasnici stanova, kaže, sami su dali da se radi projekt rekonstrukcije zgrade. “Država nije donijela okvirni cjenik ili troškovnih građevinskih radova grada Zagreba što bi svima dosta pomoglo, država se ne misli odreći svog kolača 25 posto PDV-a što bi snizilo cijenu stambene konstrukcije”, poručio je Mahanić.

Nikina zgrada dobila je žutu naljepnicu. U njoj je do tada živjela 30 godina. “Nije se ništa maklo s mrtve točke, ostao je skoro netaknut od 22. ožujka. Jedino što je krenulo je obnova zgrade i to smo krenuli dosta brzo. Otplaćivati ćemo kroz pričuvu 1400 kuna mjesečno idućih 15 godina”, kazala je Nika Alujević, stanarka zgrade sa žutom naljepnicom u Zagrebu.

Nije spavala u svom domu od prvog dana potresa. Sada je spakirala kofere i otišla privremeno živjeti u Split. “Sve traume koje smo jedva nekako zatomili, par mjeseci poslije od trećeg mjeseca ponovno su se pojavile”, rekla je Nika.

S novim potresom koji je ostavio tragove i u Zagrebu – novi problemi 11 kilometara dalje, u Brezovici. Posljedice osjeća jedna obitelj. “Oštećenja kuće, dimnjaka su dva pala, srušila su pola krovišta, drugi dio kao da se sve streslo, curi sve na sve strane”, podijelio je Mario Malenić iz Brezovice.

RIJEČ STRUČNJAKA ZA PROTUPOTRESNU GRADNJU: ‘Da je Zagreb pogodio potres jači za samo pola stupnja, bilo bi oko 160 mrtvih’

Spora obnova – sve će to još trajati

U obilasku pogođenih područja, gradonačelnik o sporoj obnovi kaže – sve će to još trajati. “Obnova će trajati od sedam do deset godina. Ljudi moraju biti spremni na to. Gornjogradski blokovi da bi se učvrstili treba par godina”, poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Obnova ne ide, a hitne intervencije trebale su biti gotove i prije ljeta, smatra oporba. “To je sada pitanje i sigurnosti građana, što će više kasniti obnove to će biti nesigurnije zgrade i za ne daj Bože nove potrese”, kazao je saborski zastupnik Tomislav Tomašević.

A prijetnje već mjesecima i na jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu. 200 tone armirane betonske konstrukcije na krovu zgrade oštećene u potresu koje smo jučer posjetili. Ipak, nije uklonjena. “Ta situacija traje od trećeg mjeseca. Ti stupovi su već bili napukli već tada i kružile su fotografije, ništa se nije napravilo”, ustvrdila je saborska zastupnica Sandra Benčić.

“Ukoliko u narednih 10 dana ljudi sami ne počnu s firmom uklanjati, onda će Zagreb organizirati firmu koja će to napraviti”, kazao je Bandić.

“Samo da se maknemo od tih konstantnih podrhtavanja, strahova i šokova” poručila je Nika. Dok Nika kaže kako kaska tjedan dana za onima koji su pronašli bijeg u novom valu potresa, kaska i obnova. Dok se čeka, do sada se iz Zagreba iselilo više od 20.000 ljudi.

DUMBOVIĆ PREDLAŽE EVAKUACIJU PETRINJACA: ‘Što da kažem? Da ostanu kod kuće i čekaju da im padne rog u zube i da poginu?’

SEIZMOLOG KUK KOMENTIRAO POSLJEDNJE PODRHTAVANJE: ‘Ova serija potresa još će potrajati, nema tu pravilnog vremenskog razmaka’