Nakon više od godinu dana od potresa u Petrinji krenula je i gradnja prve zamjenske obiteljske kuće na području Siska. Radovi su započeli prije tri mjeseca, točnije početkom veljače, a rok za izgradnju bio je 120 dana.

Obitelj Kucko trebala je useliti početkom lipnja, ali već je sada vidljivo da kuća neće bit dovršena u roku.

"Bili smo presretni, a sad ću iz srca reći da smo toliko razočarani, da više ne znamo, da nije tužno bilo bi smiješno. Plačemo svaki dan jer ovo ne napreduje nikuda", rekla je za HRT Danijela Kucko iz mjesta Sela pokraj Siska.

Ta kuća je i drugima davala nadu

Goran Kucko pak kaže kako se osjeća jadno jer je davao nadu i drugim ljudima s obzirom na to da je to bila prva kuća.

"Davao sam drugima takvu nadu da će i njima tako krenuti, ali ne daj Bože da im ovako krene", kaže Goran Kucko.

Radnika malo ima pa ih nema. Danijela kaže kako dođu, naprave nešto pa ih nema po 10 ili 15 dana. Zatim ih ponovno zove i opet dođu.

'Nema nikoga ljudi moji'

Danijela kaže kako ima dosta pustih obećanja.

"Sad je već 13. dan kako ih uopće nema na gradilištu, rekao je Goran, a Danijela se nadovezala:

"Evo bude, bit će u roku, dolaze vam sutra. Nema nikoga ljudi moji, nema nikoga."

"Kad nazovem Središnji ured, tamo me lažu, kad nazovem nadzornoga, on me laže, kad nazovem izvođača, isto laže. Prebacuju lopticu s jednog na drugog", govori Goran.