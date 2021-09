Nezapamćene poplave, tornado i potresi. Prirodne katastrofe u proteklih godinu i pol dana zadesile su tri europske države, a posljedice svake od njih jednako su teške te zahtijevaju obnovu.

Krajem lipnja jug Češke pogodio je najjači tornado u Europi posljednjih 20 godina, sravnivši sa zemljom nekoliko sela i odnoseći ljudske živote. Procjenjuje se da šteta prouzrokovana tornadom iznosi više od tri milijarde eura. Ni tri mjeseca od tornada, u Češkoj bageri ruše kuće, popravljaju se oštećeni krovovi, odnosno obnova je u punom zamahu.

"Svako uklanjanje je drukčije. Za neka treba nekoliko sati, a na nekim radimo nekoliko dana. Ovo uklanjanje traje treći dan. Grede smo odrezali, uklanjamo šutu i sve ide sporo jer je objekt jako nestabilan".

U Zagrebu srušene tek tri kuće...

S druge strane, godinu i pol od zagrebačkog potresa, u glavnom gradu Hrvatske srušene su tek tri kuće, a lokacija za odvoz građevinskog otpada je pronađena tek prošli mjesec. Ništa bolja situacija nije ni na Baniji, gdje je obnovljeno 450 kuća sa zelenom naljepnicom, dok s crvenom nije obnovljena nijedna.

"Mi ćemo vrlo brzo nakon sljedećih mjesec dana, u studenome započeti s izgradnjom zamjenskih objekata. Ti objekti će biti montažni, trebaju svoju pripremu, armirano betonske temelje, ploče. To su procesi koji traju od tri mjeseca na više", rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek za RTL Danas.

'Obnova mora ići brže'

"Obnova mora ići brže. Možete zamisliti kad godinu i pol niste napravili ništa kakav dojam građana ima da su građani grada Zagreba prepušteni na milost i nemilost sebi", poručila je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Od razornih poplava u Njemačkoj prošlo je šest tjedana. U toj je katastrofi život izgubilo više od 150 osoba, a šteta je procijenjena na 30 milijardi eura. Izgrađena su kontejnerska naselja za one koji su ostali bez svojih kuća, a uspostavljen je i Fond i set Zakona o obnovi.

"Mi nećemo zaboraviti ljude. Pokušavamo riješiti stvari sa što je moguće manje birokracije, savezna vlada i država zajedno. Mi to možemo napraviti", poručila je njemačka kancelarka Angela Merkel koja je danas obilazila građane na stradalom području.

'Izmjene, poboljšanja Zakona...'

Njemački bi parlament Zakon o obnovi trebao izglasati 7. rujna, dok će hrvatski parlament ove jeseni raspravljati o izmjenama nekoliko zakona da bi obnova uopće mogla krenuti.

"Izmjene, poboljšanja Zakona u Zagrebu će omogućiti upravo krenuti u obnovu olakšati zapravo taj proces. Proces izrade dokumentacije za konstrukcijsku obnovu je u svakom slučaju složen i to traje skoro godinu dana budimo realni", rekao je Hanžek.

"Ako je cilj i smisao ove obnove da se građane natjera da svoje papire i svoju dokumentaciju srede onda je to jasno trebalo reći da to što nemaju sređenu dokumentaciju to što im se desio potres, a sorry, desilo se", poručila je Mrak Taritaš.

Ukoliko bude novca i radne snage, Hrvatska bi obnovu mogla dočekati tek idućeg proljeća.