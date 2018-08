OBLJETNICA NAJVEĆE VATROGASNE TRAGEDIJE U POVIJESTI HRVATSKE: Obitelji stradalih heroja nisu dobile odgovore ni nakon 11 godina

Ni nakon 11 godina obitelji ne znaju pravi razlog zašto su njihovi najbliži poginulo

U uvali Vrulje na Velikom Kornatu 30. kolovoza 2007. godine planuo je požar. Požar je počeo oko 11 sati. Vatrogasci su stradali već oko 14 sati, a Gorska služba spašavanja primila je poziv u pomoć tek iza 17 sati.

Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, ali su ubrzo preminuli od posljedica teških opeklina. Na Kornatima su život izgubili 33-godišnji Dinko Klarić, 52-godišnji Ivica Crvelin, 37-godišnji Ivan Marinović, 27-godišnji Marko Stančić, 19-godišnji Gabrijel Skočić i 17-godišnji Hrvoje Strikoman. U Zagreb su prevezena petorica: Tomislav Crvelin (23), Ante Crvelin (23), Josip Lucić (19), Karlo Severdija (17) i Marinko Knežević (52). Liječnici u splitskoj bolnici borili su se za živote 19-godišnjeg Ante Juričev-Mikulina i 23-godišnjeg Frane Lučića, koji je jedini preživio kornatsku tragediju.

Za punom istinom se još traga

Uzroci požara do danas nisu potpuno razjašnjeni. Stručnjaci ističu kako je koban bio požar s eruptivnim efektom, zbog spajanja dva kraka požara, u kojem su zbog nagiba terena i vjetra teperature dosezale i do 2000 stupnjeva Celzijevih. Na tim temperaturama, ističu sagorijevaju i nesagorivi plinovi i eterična ulja.

NOVA TEORIJA O UZROKU KORNATSKE TRAGEDIJE: Interpolov vještak objasnio je zlokobni ‘huk za petama’ koji je čuo Frane Lucić

No obitelji poginulih ne prihvaćaju tu tezu te su uvjereni kako su njihovi bližnji poginuli zbog izbačenog kerozina, neke od teorija govore i o odbačenim NATO bombama. Također, od same tragedije postavlja se pitanje zašto su vatrogasci uopće poslani na intervenciju, zašto su na intervenciju zajedno poslani članovi obitelji te zašto su na teren slani i maloljetnici.

Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik Draženu Slavici, no on je 2013. u prvostupanjskom sudskom postupku oslobođen optužbi. No Vrhovni je sud srušio tu presudu, a novim suđenjem je Slavica krajem travnja ove godine po drugi put oslobođen optužbi.

Na tu presudu žalilo se šibensko Županijsko državno odvjetništvo koje predlaže da Vrhovni sud prihvati žalbu i ukine pobijanu presudu te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku.