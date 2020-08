OBLJETNICA IZLASKA ZATOČENIKA IZ SRPSKIH LOGORA: U Nemetinu se tog dana svjedočilo i sreći i tuzi

Na današnji dan 1992. godine u osječko prigradsko naselje Nemetin iz srpskih je koncentracijskih logora dovezeno 714 hrvatskih branitelja, žena i civila koji su razmijenjeni za zarobljene srpske vojnike

U osječkom prigradskom naselju Nemetin u petak je u povodu Dana logoraša obilježena 28. obljetnica izlaska iz koncentracijskih logora u Srbiji zatočenih branitelja, civila, žena i djece. Naime, 14. kolovoza 1992. godine u Nemetin je iz srpskih koncentracijskih logora dovezeno 714 hrvatskih branitelja, žena i civila koji su razmijenjeni za zarobljene srpske vojnike.

Bila je to razmjena ‘svi za sve’

Prisjećajući se toga dana osječko-baranjski župan Ivan Anušić je rekao kako je to bila razmjena po načelu “svi za sve”.

“Imao sam priliku tada ih dočekati ovdje i svjedočiti njihovoj sreći i sreći njihovih obitelji što su izišli iz zarobljeništva i napokon su opet zajedno. Ali, nažalost, svjedočio sam i tuzi svih onih koji su se nadali, ali nisu dočekali povratak svojih najmilijih”, rekao je Anušić.

Dodao je kako je i danas tuga tih ljudi velika jer se puno osoba vodi nestalima, njihova sudbina je nepoznata i mora se raditi na tome da se oni pronađu.

“Ako govorimo o pomirenju i ako nam je cilj da se to poglavlje povijesti zatvori i krenemo u novi život, ne možemo to učiniti ako ne riješimo pitanje nestalih i ne nađu se osobe koje su počinile zločine nad njima”, zaključio je Anušić.

‘Ako se odbaci tužba na srpskim sudovima, idemo u Strasbourg’

Na pitanje dokle se stiglo s tužbom za ratnu odštetu protiv Srbije, Damir Buljević, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, rekao je da su bivši logoraši uz potporu Vlade pokrenuli prikupljanje dokumentacije za tužbu protiv Srbije kako bi im se isplatila ratna odšteta.

“Vidjet ćemo kako će taj proces ići. Postoji povjerenstvo koje radi na tome i podupire nas, ako nam tužba na srpskim sudovima bude odbačena, idemo na sud u Strasbourg”, najavio je Buljević

‘To je bila jedna od velikih pobjeda u Domovinskom ratu’

Naglasio je kako se Srbija mora suočiti sa svime što je učinila na ovim prostorima i obavezno otkriti gdje su tijela nestalih hrvatskih branitelja i civila, “jer smo podnijeli velike žrtve kako bismo imali samostalnu Hrvatsku”.

HDZ-ov saborski zastupnik Stipan Šašlin istaknuo je kako se svi s ponosom sjećaju dana razmjene.

“To je bio dan ponosa i sreće za sve nas, to je jedna od velikih pobjeda u Domovinskom ratu, iako nije riječ o oružanoj pobjedi i oslobađanju okupiranog teritorija. No, tada su oslobođeni naši ljudi i to je najvrjednije što Hrvatska ima“, rekao je Šašlin.