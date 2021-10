Četvrtak će biti pretežno oblačan, vjetrovit i kišovit. Lokalno će biti i obilne oborine, ponajprije na zapadu unutrašnjosti i u Dalmaciji. Od petka uglavnom manje kiše, uz djelomično razvedravanje na većini Jadrana, u subotu prolazno i u unutrašnjosti, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a



Bit će osjetno svježije, na kopnu uz većinom umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar koji će oslabjeti tek početkom novog radnog tjedna. Na Jadranu vjetrovitije, uz umjerenu i jaku buru, a u četvrtak i petak još osobito podno Velebita olujnu, s orkanskim udarima.

Upozorila je da će u četvrtak još u većem dijelu Hrvatske biti nepovoljni vremenski uvjeti, lokalno uz obilniju oborinu i jak vjetar, a podno Velebita bit će orkanskih udara bure. Zato treba biti na oprezu i pratiti upozorenja na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Ako za vikend priželjkujete boravak na otvorenom, subota će uz sunčana razdoblja u većini krajeva biti povoljnija od nedjelje. I na Jadranu će subota biti najsunčanija. Ostalih dana umjerena naoblaka, a povremeno malo kiše može pasti na jugu, gdje će u petak i nedjelju puhati jugo, dok će na većem dijelu Jadrana puhati bura, umjerena i jaka, samo u petak još podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Temperatura zraka u blagom padu.

Upaljen crveni Meteoalarm

Iz DHMZ-a su upalili crveni alarm za područje Istre i Kvarnera zbog najavljenih orkanskih udara bure (brzina vjetra veća od 120 m/h). Narančasti alarm upaljen je za gotovo veliki dio zemlje, dok je žuti alarm upaljen za područje Slavonije i Baranje.

Oblačno s povremenom kišom, vjetrovito i razmjerno svježe. Oborina će ponegdje biti obilna, osobito u središnjim i gorskim predjelima te na jugu zemlje, gdje će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu su moguća kraća sunčana razdoblja, uglavnom na srednjem dijelu. Na kopnu vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni. Na većem dijelu Jadrana će puhati jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima, a još na južnom dijelu umjereno i jako jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od 9 do 14, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 21°C, prognozirao je DHMZ za danas.

Pravo jesensko vrijeme

Ciklona nam je donijela pravo jesensko vrijeme: oblake, kišu, lokalno obilne oborine, a zakoračili smo i u osjetno hladnije, dobu godine primjerenije razdoblje.Od jutra pretežno oblačno s često obilnom kišom, a na Jadranu, osobito na jugu su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Posvuda će biti vjetrovito - u unutrašnjosti će puhati umjeren i jak istočnjak i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura, dok će južine i dalje biti i pojačanog juga, prognozirala je Damjana Ćurkov za RTL.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima oblačno s kišom, lokalno će pasti i više od 50 litara po četvornom metru. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeveroistočnjak uz koji će temperatura biti ispod 15 stupnjeva. Na istoku zemlje se dnevna temperatura neće previše razlikovati od jutarnje – bit će tek koji stupanj viša. Puhat će umjeren i jak istočnjak i sjeveroistočnjak, a uz to će i ovdje biti oblačno s kišom, lokalno i obilnom.

Na sjeveru Dalmacije su moguća samo kraća sunčana razdoblja, ali veći dio dana će ipak prevladavati oblačno s kišom ili izraženim pljuskovima. Najviše oborina se očekuje na jugu gdje bi moglo pasti i do 100 litara kiše pa su opet moguće bujične i urbane poplave. Ostaje vjetrovito, a temperatura između 17 i 21 stupanj. Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, u gorju lokalno obilnom. Bit će izrazito vjetrovito s jakom i olujnom, podno Velebita na udare i orkanskom burom, a temperatura između 9 u gorju i 18 na moru.

Idućih dana na kopnu i moru

Još je u petak moguća obilna oborina, a zatim će u subotu kiše biti manje, moguća su i kraća sunčana razdoblja, ali već od nedjelje opet više oblaka i češća kiša. U početku jak vjetar, zatim slabiji, a u nastavku tjedna će biti još hladnije.

Na Jadranu ostaje izrazito vjetrovito, osobito u petak kada će i dalje biti orkanskih udara bure, zatim samo malo slabija. Temperatura i uz obalu osjetno niža, a uz to je na Jadranu još u petak lokalno moguća obilna kiša, zatim nešto vedrije.