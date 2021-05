HRVATSKA NA PRAGU 8000 UMRLIH OD COVIDA: Sutra se očekuje odluka o odobrenju Pfizera za djecu i mlađe od 12 godina

U srijedu je u Hrvatskoj nastavljen pad broj a novozaraženih koronavirusom – zabilježeno je 538 novih slučajeva, preminula je 21 osoba, a na bolničkom liječenju su 1.034 pacijenta, od kojih 102 na respiratorima

U Hrvatskoj je ukupno umrlo

U svijetu je dosad preko 168 milijuna zaraženih i 3,5 milijuna umrlih od Covida-19

Od petka slijedi popuštanje nekih protuepidemijskih mjera

Kućni testovi na koronavirus stigli u Hrvatsku

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Čeka se odluka o cijepljenju djece

8:57 – Europska agencija za lijekove trebala bi sutra odlučiti o odobrenju Pfizerova cjepiva za djecu i mlađe od 12 godina. Njemačke zdravstvene vlasti poručile su da vjerojatno neće dati opću preporuku za cijepljenje te dobne skupine.

Sisačko-moslavačka županija: 35

8:50 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan trideset i pet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o jedanaest osoba s područja grada Novske, sedam osoba s područja grada Kutine, sedam osoba s poručja grada Siska, dvije osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Topusko, dvije osobe s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja grada Popovače i jednoj osobi s područja općine Lipovljani.

Požeško-slavonska županija: Četiri nova slučaja zaraze

8:17 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 75 slučajeva zaraze koronavirusom, 61 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 164 osobe, a ukupno je testirano 45322 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 144 uzoraka, od kojih su četiri bila pozitivna.

U Hrvatsku stigli kućni testovi na koronavirus

7:15 – U Hrvatsku je stiglo prvih 10.000 kućnih testova na koronavirus, a četvrtak ih stiže još 20.000. Testovi koje je odobrio HALMED bit će od četvrtka dostupni u ljekarnama, javio je HRT. Jakov Radošević, član Uprave Medike, rekao je kako će test koštati od 75 do 85 kuna

“Testom se registrira kvalitativna prisutnost antigena. Taj se test koristi na površini nosa, nosni bris je na oko 2-2,5 cm, stavlja se u tekućinu a rezultati su gotovi za 15 do 20 minuta. U maloprodaji će koštati 75-85 kuna”, kazao je Radošević za HRT.

Kina: Politiziranje podrijetla Covida-19 koči istragu

7:10 – Kinesko veleposlanstvo u SAD-u u četvrtak je priopćilo da politiziranje podrijetla Covida-19 koči istragu, nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da je američka obavještajna zajednica podijeljena oko toga gdje se virus pojavio.

Dok se Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priprema za početak druge faze istraga o podrijetlu Covida-19, Kina je bila pod pritiskom da međunarodnim istražiteljima pruži veći pristup, usred nekoliko nedavnih izvještaja koji sugeriraju da je procurila iz laboratorija specijaliziranog za istraživanje koronavirusa u gradu Wuhanu. Kina je više puta porekla da je laboratorij odgovoran, te da SAD i druge zemlje pokušavaju odvratiti pozornost od vlastitih neuspjeha u suzbijanju virusa.

Veleposlanstvo je u četvrtak priopćilo da su “neke političke snage fiksirane na političku manipulaciju i traženje krivca”.

Broj žrtava Covida-19 u obje Amerike viši od zabilježenog?

7:10 – Gotovo polovina od više od 3,4 milijuna umrlih od Covida-19 do sada prijavljenih u svijetu dogodila se u Sjevernoj i Južnoj Americi, no stvarni brojevi mogli bi biti veći, upozorila je u srijedu Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO). Prošlog je tjedna Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila da se smrtnost od Covida-19 značajno podcjenjuje u cijelom svijetu.

“Prema novim projekcijama, mnogo više ljudi umire od komplikacija vezanih uz Covid ili od neizravnih utjecaja pandemije, poput prekida rada osnovnih usluga, koji su ugrozili njihovo zdravlje”, rekla je direktorica PAHO-a Carissa Etienne.

U 2020. smrtnost je dosegnula 1,8 milijuna, no sada se procjenjuje da je pravi broj smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirus približan tri milijuna ljudi, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine.

“Zabrinjavajuće je da se polovina ovih smrtnih slučajeva dogodila ovdje u Amerikama, što pokazuje prevelik utjecaj koji je ova pandemija imala u našoj regiji”, rekla je Etienne.