Potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije dobilo je prioritet u otpočetom procesu cijepljenja, a idući tjedan u tu županiju će biti poslana kompletna pošiljka Modernina cjepiva, piše u nedjelju Jutarnji list.

U Sisačko-moslavačkoj županiji porastao je broj slučajeva zaraze koronavirusom sa 60 na 124 u posljednja dva dana. Porast je očekivan zbog toga što je nakon katastrofalnog petrinjskog potresa bilo zapravo nemoguće pridržavati se epidemioloških mjera. Prioritet je bio spašavanje ljudskih života, raščišćavanje ruševina i hitni privremeni smještaj ljudi.

Teško se pridržavati mjera

Protuepidemijskih mjera i dalje se teško pridržavati u toj županiji zbog velike fluktuacije ljudi. Zato je ta županija dobila prioritet i u procesu testiranja i u otpočetom procesu cijepljenja protiv koronavirusa.

“Samo u četvrtak u toj je županiji cijepljeno više od tisuću ljudi. Radimo sve kako bi epidemiološku situaciju držali pod kontrolom. Isto tako, tamo smo poslali ogromne količine brzih antigenskih testova. Na potresom pogođeno područje poslali smo šest ekipa koje rade brze antigenske testove”, rekao je Jutarnjem listu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Najavio je da će idući tjedan u tu županiju biti poslana kompletna pošiljka Modernina cjepiva.

Dosad cijepljeno 30 tisuća ljudi

Dosad je u Hrvatskoj cijepljeno ukupno 30 tisuća ljudi, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji je do petka navečer cijepljeno 3036 osoba. U ponedjeljak stiže nova pošiljka od 17.550 doza cjepiva od proizvođača Pfizer/BioNTech, a u utorak će stići četiri tisuće doza Modernina cjepiva.

“Razgovarali smo s predsjednikom Vlade i mislim da će cijela ta Modernina pošiljka ići u Sisačko-moslavačku županiju. Tjedan kasnije u Hrvatsku stiže još 17.550 doza cjepiva Pfizer/BioNTecha i još šest tisuća Modernina”, rekao je Capak.

No, masovno cijepljenje u Hrvatskoj počet će po svemu sudeći tek nakon što AstraZeneca uspije registrirati svoje cjepivo. Prva isporuka tog cjepiva u trebala je stići u zemlje EU, pa tako i u Hrvatsku još koncem prosinca, ali proizvođač i dalje čeka dozvolu europskih regulatornih tijela. Neslužbene informacije govore da bi do konca siječnja to cjepivo napokon trebalo biti registrirano, a kada počne distribucija, u Hrvatsku bi u njihovoj prvoj pošiljci trebalo stići više od 200 tisuća doza (od ukupno 2,7 milijuna koliko je Hrvatska naručila od tog proizvođača), piše Jutarnji list.