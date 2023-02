U tijeku su prijave za povrat poreza. Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja.

Zakon o porezu na dohodak propisuje da su osobe u radnom odnosu (nesamostalan rad) koje imaju do 25 godina u potpunosti oslobođene od plaćanja poreza na dohodak. To znači da će im se kroz povrat poreza vratiti sav uplaćeni porez i prirez. Zaposlene osobe između 26 i 30 godina oslobođene su od 50 posto tog poreza i vraća im se polovina uplaćenog iznosa, piše Srednja.hr.

Godišnju poreznu prijavu treba podnijeti:

porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo, proizvodnja električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga)

porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Tko dobiva polovinu, a tko stopostotni povrat?

Taj propis vrijedi od 2020. godine, a i dalje vrijedi kako će najviši povrat poreza dobivati mladi do 30. godine života. Treba napomenuti i kako se ovaj propis ne odnosi na studente koji su zaposleni putem studentskog ugovora posredstvom student servisa.

"Sukladno propisima o porezu na dohodak, fizičkim osobama do 30. godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (47.780,28 EUR). Pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1992. do 1996. godine i to za 50 posto dok fizičke osobe rođene 1997. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto", rekli su u Poreznoj upravi.

Iz Porezne uprave navode i da, ako osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH), pravo na povrat više plaćenog poreza tijekom 2022. utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH.

Otprilike 153 tisuće dobit će povrat poreza

U slučaju da su isti obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat ostvarit će putem podnesene godišnje porezne prijave. Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH) su fizičke osobe koje su tijekom 2022. ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga (npr. djelatnosti obrta i dr.) te porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, pojasnili su iz Porezne uprave.

Procjenjuju da će povrat poreza prema ovom propisu dobiti sličan broj mladih kao i prošle godine. Otprilike njih 153 tisuće, i to u ukupnom iznosu od oko 91 milijun eura.

"Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja", rekli su iz Porezne uprave.

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza i prireza možete očekivati na svom računu. Kalkulatoru možete pristupiti OVDJE.